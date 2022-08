Dans un été d’événements météorologiques extrêmes, une grande sécheresse et un déluge simultanés

Commentez cette histoire Commentaire

À l'ère du changement climatique, notre passé empiète sur le présent. La semaine dernière, la baisse des niveaux d'eau dans un tronçon serbe du Danube, le deuxième plus grand fleuve d'Europe, a fait surface une flottille de navires de guerre allemands de l'époque nazie qui étaient encore remplis de munitions et de munitions non explosées. Ils ont été exposés à un moment où l'Europe vit ce qui semble être le pire période de sécheresse depuis un demi-millénaireavec les deux tiers du continent sous une forme ou une autre d'avertissement de sécheresse.

D’autres ruines et épaves surgissent à mesure que les voies navigables se rétrécissent. Un pont romain submergé du 1er siècle après JC probablement construit sous les ordres de l’empereur Néron a émergé du Tibre le mois dernier; plus au nord, hors des profondeurs du lac de Côme encombré de touristes italiens, a émergé un crâne vieux de 100 000 ans d’un cerf et les anciens restes de lions, hyènes et rhinocéros.

Des températures torrides ont quitté la péninsule ibérique plus sec qu’à n’importe quel moment au cours des 1 200 dernières années. En Espagne, des lits de rivières desséchés et des réservoirs qui rétrécissent ont exposé un monument néolithique connu sous le nom de Stonehenge espagnol, une forteresse romaine, une église médiévale et un certain nombre de «villes fantômes» plus récentes qui avaient été abandonnées et inondées à la suite de projets de barrage au XXe siècle.

En France, qui connaît sa pire sécheresse record, les viticulteurs sont récolter leurs raisins plus tôt que jamais. À une époque où l’inquiétude monte déjà sur les coûts de l’énergie, la flambée des températures et la rareté des précipitations ont affecté la capacité hydroélectrique dans certaines parties de l’Europe. Ils ont également semé des ravages sur la production agricole du continent.

Sur ce front également, les fleuves européens présentent de sombres présages – la décrue des eaux dans certaines parties de l’Europe centrale a révélé de vieilles «pierres de la faim», des marqueurs placés le long des lits des rivières que les habitants des siècles précédents ont laissés comme guides des sécheresses précédentes. Une pierre qui a émergé de l’Elbe lire: “Quand ça s’effondrera, la vie redeviendra plus colorée.”

L’Europe connaît sa pire sécheresse depuis 500 ans. Un pourcentage stupéfiant de 64 % de l’Union européenne connaît des conditions d’avertissement ou d’alerte à la sécheresse, y compris une grande partie de l’Angleterre, de l’Italie, de l’Irlande, de la France, de l’Espagne, de l’Allemagne et de nombreux autres pays. pic.twitter.com/BPguwBjVM2 – Colin McCarthy (@US_Stormwatch) 21 août 2022

Pourtant, ce qui se passe actuellement en Europe — et partout dans le monde — n’est pas simplement une répétition du passé. L’été de l’hémisphère nord a été défini par une série incessante de superlatifs indésirables liés au climat. Les vagues de chaleur ont établi des températures record dans les villes de Moyen-orient et Europe. La Chine est aux prises avec sa pire sécheresse jamais enregistrée, qui a asséché des parties du fleuve Yangtze et touché des pans entiers du secteur industriel du pays. Pendant ce temps, en l’espace de seulement cinq semaines, les villes américaines ont connu cinq cas d’événements de pluie de 1 000 ans, c’est-à-dire des épisodes d’inondations graves qui n’ont que 0,1 % de probabilité de se produire au cours d’une année donnée.

L’ampleur et la férocité de ce qui se passe sont suralimentées par le changement climatique. “Des études ont trouvé que les vagues de chaleur augmentent en intensité et en durée en Chine, tout en produisant des températures plus chaudes la nuit, en raison du changement climatique induit par l’homme », ont rapporté mes collègues. « L’augmentation a été observée dans les zones urbaines et rurales. Les vagues de chaleur commencent également plus tôt et se terminent plus tard.

En Chine, les sécheresses dans certaines parties du pays ont été accueillies par un déluge dans d’autres. La province occidentale du Qinghai a connu des pluies si fortes que certaines rivières ont changé de cours ; des glissements de terrain et des inondations ont tué plus d’une douzaine de personnes au début du mois.

Dans certains cas, il existe une lien direct entre sécheresse et inondations — le sol absorbe en fait mieux l’eau lorsqu’il est humide, tandis que les fortes pluies déversent les paysages desséchés dans les cours d’eau. Cela explique pourquoi les chercheurs du centre du Texas craignent ce qui pourrait arriver après qu’une sécheresse ait exposé des traces de dinosaures vieilles de 113 millions d’années dans le lit d’une rivière asséchée.

“Compte tenu des fluctuations sauvages des conditions météorologiques et des précipitations, nous pouvons avoir ces longues périodes sèches exposant des choses, puis des inondations catastrophiques”, a déclaré à mes collègues Vincent Santucci, paléontologue principal au National Park Service. “La nature à haute énergie de ces inondations peut complètement détruire un site fossile.”

En Asie du Sud, la chaleur torride du début de l’été a fait place à une saison de mousson erratique et intense. Cela, à son tour, a provoqué des inondations et des glissements de terrain majeurs au Pakistan, en Inde et au Bangladesh. Le Pakistan a été ravagé ces dernières semaines, avec de fortes pluies et la crue des rivières entraînant la mort de plus de 1 000 personnes et le déplacement de plus de 10 millions de personnes. Le Pakistan a déclaré l’état d’urgence au cours du week-end et a demandé l’aide internationale, avec des responsables décrivant la dévastation forgé par un été de conditions météorologiques extrêmes comme le pire depuis plus d’une décennie.

Le Pakistan connaît une “catastrophe climatique”, selon le ministre national du changement climatique Raconté NPR ce week-end.

“Les événements climatiques extrêmes sont devenus un phénomène régulier en Asie du Sud”, a écrit Hamid Mir pour les pages d’opinion du Washington Post le mois dernier. « Nous sommes confrontés à des problèmes liés aux conditions météorologiques dans presque toutes les régions du Pakistan. Les inondations sont devenues presque routinières dans certaines régions; d’autres sont en proie à la sécheresse. Les glaciers fondent rapidement, ce qui réduit le débit d’eau dans les rivières. L’agriculture en souffre et la baisse de la productivité agricole crée une insécurité alimentaire. Tout ça accélère la migration des zones rurales aux villes.

L’Asie du Sud est au fin brutale d’une crise planétaire. « Les vagues de chaleur incessantes ont conduit les scientifiques à se demander si des zones de la région pourraient bientôt devenir inhabitables ou trop dangereuses pour la vie humaine. “Partout en Inde et dans le monde, l’été est devenu une saison périlleuse, lorsque les membres les plus pauvres et les plus vulnérables de la société doivent vivre et travailler dans des conditions qui repoussent les limites de l’endurance humaine”, ont détaillé mes collègues dans un article sombre mais important qui a tracé la vie. pour les journaliers indiens qui n’ont d’autre choix que de travailler à l’extérieur.

Aucune partie du monde n’est à l’abri de la réalité du changement climatique. “La signature d’un monde qui se réchauffe est désormais perceptible chaque jour dans les conditions auxquelles nous sommes régulièrement confrontés”, a écrit mon collègue Matthew Cappucci, en explorant les causes scientifiques de l’augmentation des précipitations aux États-Unis.

“Pour beaucoup de gens, le concept d’un changement climatique peut sembler lointain et éloigné – une élévation de deux millimètres du niveau de la mer par an ou une légère augmentation des températures mondiales peuvent sembler sans conséquence”, a-t-il ajouté. “Mais l’influence humaine affecte la dynamique des systèmes météorologiques, la périodicité du courant-jet et la capacité de rétention d’humidité de l’atmosphère.”

L’expérience de ces conditions météorologiques extrêmes n’impose pas de réformes majeures de la politique climatique. La panique mondiale sur l’énergie a conduit à la poursuite à court terme d’une plus grande extraction de combustibles fossiles. La Chine a dû se démener pour plus de charbon après que la chaleur et la sécheresse de l’été aient porté un coup à sa capacité hydroélectrique.