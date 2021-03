Bien qu’il offre une protection minimale contre les cas légers ou modérés causés par la variante en Afrique du Sud, le vaccin d’Oxford empêchera probablement ces patients de tomber gravement malades, évitant ainsi une flambée d’hospitalisations et de décès. Des études en laboratoire ont généré un mélange de résultats encourageants et plus inquiétants sur la mesure dans laquelle la variante interfère avec les tirs de Pfizer et Moderna.

La plate-forme est souvent opposée aux essais de médicaments dans les pays plus pauvres: les fabricants de médicaments et de vaccins se tournent vers leurs plus grands marchés commerciaux, évitant souvent les dépenses et l’incertitude des tests de produits dans le sud de la planète. Moins de 3 pour cent des essais cliniques ont lieu en Afrique.

