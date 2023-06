WASHINGTON (AP) – Un enregistrement audio d’une réunion au cours de laquelle l’ancien président Donald Trump discute d’un document « hautement confidentiel » avec un intervieweur semble saper son affirmation ultérieure selon laquelle il n’avait pas de tels documents, seulement des coupures de magazines et de journaux.

L’enregistrement, tiré d’une interview de juillet 2021 que Trump a donnée à son Bedminster, New Jersey, lieu de villégiature pour les personnes travaillant sur les mémoires de son ancien chef de cabinet Mark Meadows, est un élément de preuve essentiel dans l’acte d’accusation de l’avocat spécial Jack Smith contre Trump pour mauvaise gestion. d’informations classifiées.

L’acte d’accusation de l’avocat spécial allègue que les personnes présentes à la réunion avec Trump – dont un écrivain, un éditeur et deux membres du personnel de Trump – ont reçu des informations classifiées sur un plan d’attaque du Pentagone contre un pays étranger non spécifié.

« Ce sont les papiers », dit Trump dans un moment qui semble indiquer qu’il détient un document secret du Pentagone avec des plans pour attaquer l’Iran. « Cela a été fait par l’armée, qui m’a été donné. »

La référence de Trump à quelque chose qu’il dit être « hautement confidentiel » et sa présentation apparente de documents à d’autres personnes lors de la réunion de 2021 pourraient saper son affirmation dans une récente interview de Fox News Channel selon laquelle il n’avait aucun document avec lui.

« Il n’y avait aucun document. C’était une énorme quantité de journaux et tout ce qui parlait de l’Iran et d’autres choses », a déclaré Trump sur Fox. « Et il a peut-être été retenu ou non, mais ce n’était pas un document. Je n’avais pas de document à proprement parler. Il n’y avait rien à déclasser. Il s’agissait d’articles de journaux, de magazines et d’articles.

Trump a plaidé non coupable plus tôt ce mois-ci pour 37 chefs d’accusation liés à la mauvaise gestion présumée de documents classifiés conservés dans son complexe de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, dans le cadre d’un acte d’accusation de 38 chefs d’accusation qui a également inculpé son aide et ancien valet de chambre Walt Nauta. Nauta devrait être traduit en justice mardi devant un juge fédéral à Miami.

Un porte-parole de la campagne Trump a déclaré que l’enregistrement audio, qui a été diffusé pour la première fois lundi sur « Anderson Cooper 360 » de CNN, « fournit un contexte prouvant, une fois de plus, que le président Trump n’a rien fait de mal du tout ».

