L’Union européenne a soumis lundi un texte final sur les armes nucléaires au régime iranien pour freiner temporairement les ambitions de Téhéran de développer une bombe atomique en échange de plus de 100 milliards de dollars d’allègement des sanctions.

Les éléments du paquet nucléaire dérangent de nombreux experts en contrôle des armements car ils pensent que l’UE est sur une voie de négociation concessionnelle qui est bloquée dans le passé.

“Les questions de sauvegarde ne peuvent pas simplement être balayées sous le tapis parce que l’UE tente de restaurer un élément de son héritage en matière de politique étrangère. 2022 n’est pas 2015. Non seulement le programme iranien a considérablement progressé, mais les responsables iraniens semblent de plus en plus à l’aise pour parler de leur capacité à produire l’arme ultime », a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties (FDD) à Washington, à Fox News Digital.

Le Plan d’action global conjoint (JCPOA), le nom officiel de l’accord nucléaire, a été conclu en 2015. L’administration du président Trump a mis fin à l’accord atomique en 2018 parce que l’accord n’a pas empêché l’État théocratique de construire un dispositif d’armes nucléaires.

“C’était un accord horrible et unilatéral qui n’aurait jamais dû être conclu”, a déclaré Trump à l’époque, ajoutant : “Cela n’a pas apporté le calme, cela n’a pas apporté la paix, et cela ne le sera jamais.”

Le plus haut diplomate de l’UE, Joseph Borell, a déclaré : “Ce qui peut être négocié a été négocié, et c’est maintenant dans un texte final. Cependant, derrière chaque question technique et chaque paragraphe se cache une décision politique qui doit être prise dans les capitales. Si ces réponses sont positives, alors nous pourrons signer cet accord.”

L’accord de 2015 était un accord non signé. On ne sait pas quelle différence un accord signé fera en 2022 puisque l’accord est un accord politique.

Ben Taleblu, l’expert des FDD Iran, a riposté en réponse à Borrell : “La formulation par l’UE de sa récente tentative d’élaborer un accord final basé sur le JCPOA a tout pour plaire. La volonté politique ne peut pas être greffée sur une solution technique lorsque la solution technique devrait devenir l’accélérateur d’une nouvelle crise nucléaire avec l’Iran.”

Il a ajouté : “Plutôt que de remettre en cause la voie de la conformité mutuelle au JCPOA, le moment est venu de trouver des solutions créatives pour combler les lacunes dans le régime de surveillance et de vérification d’accords beaucoup plus importants que le JCPOA.”

L’expert du Moyen-Orient, l’ambassadeur Dennis Ross, a tweeté une lacune supplémentaire des pourparlers nucléaires : “L’Iran insiste pour que, afin de revenir au JCPOA, l’AIEA abandonne son enquête sur les 3 sites non déclarés où elle a découvert des traces d’uranium. L’Iran n’a donné aucune des explications crédibles pour les traces ; pas de surprise, ils veulent que l’enquête soit abandonnée. Elle a quelque chose à cacher.

Le régime iranien s’est vanté ces dernières semaines de pouvoir développer une arme nucléaire, et il est même allé jusqu’à menacer d’anéantir New York avec une bombe atomique, transformant la métropole en “ruines infernales”.

Les négociateurs du président Biden à Vienne, en Autriche, n’ont pas cherché à restreindre la production par l’Iran de son programme de missiles à longue portée.

Les administrations républicaines et démocrates ont toutes deux désigné le régime iranien comme le pire État international qui parraine le terrorisme. L’accord sur le nucléaire iranien ne contient aucune disposition pour arrêter le parrainage du terrorisme par Téhéran à travers le monde.

“Pour notre part, notre position est claire : nous sommes prêts à conclure rapidement un accord sur la base des propositions de l’UE”, a déclaré un responsable du département d’Etat américain, ajoutant : “Ils [Iran] répètent à plusieurs reprises qu’ils sont prêts à revenir à une mise en œuvre mutuelle. Voyons si leurs actions correspondent à leurs paroles.”

L’administration Biden est profondément attachée à l’accord avec l’Iran, déclarant que le texte final “est la meilleure et la seule base sur laquelle parvenir à un accord”. L’équipe de Biden à Vienne, y compris son envoyé spécial pour l’Iran, Robert Malley, a été vivement critiquée par les défenseurs des droits de l’homme et les Américains d’origine iranienne pour avoir ignoré les graves violations des droits de l’homme en République islamique d’Iran.

Alors que Biden fait pression pour conclure un accord prétendument défectueux avec l’Iran, le FBI a publié vendredi trois tweets sur la menace iranienne envers les Américains.

« Le régime iranien et ses mandataires terroristes ne mettent pas seulement en danger le Moyen-Orient, ils mettent également en danger les Américains, la sécurité nationale des États-Unis et les infrastructures critiques de notre pays… », a noté le FBI dans son premier tweet à ses 3,5 millions de followers.

Les détracteurs de Malley veulent que l’administration Biden s’attaque, par exemple, au massacre par le régime iranien de près de 1 500 manifestants pacifiques en 2019.

Radio Free Europe/Radio Liberty, financée par le gouvernement américain, a rapporté que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré : « L’issue de cette affaire dépend de la volonté des États-Unis de conclure un accord.