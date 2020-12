Il y a près d’un an à Des Moines, Pete Buttigieg a embrassé son mari sur scène après que sa victoire dans les caucus de l’Iowa ait fait de lui le premier candidat ouvertement LGBTQ à gagner des délégués pour l’investiture présidentielle d’un grand parti politique.

Maintenant, il entre à nouveau dans l’histoire en tant que premier homme ouvertement gay à être nommé à un poste au sein du cabinet, le président élu Joe Biden ayant choisi Buttigieg cette semaine comme son choix pour le secrétaire américain aux transports.

Alors que Buttigieg acceptait la nomination mercredi après-midi, il a rappelé comment, à 17 ans dans l’Indiana, il avait regardé l’expérience de James Hormel, que le président Bill Clinton avait nommé ambassadeur au Luxembourg en 1998 – une nomination à laquelle les républicains du Sénat se sont opposés pendant deux. années de protestation.

«Je me souviens avoir regardé les nouvelles… (et) vu une histoire sur une personne nommée par le président Clinton nommée pour être un ambassadeur attaqué et refusé un vote au Sénat parce qu’il était gay – en fin de compte, ne pouvait servir que par un rendez-vous de suspension,» il a dit. «Et j’ai appris quelque chose sur certaines des limites qui existent dans ce pays en ce qui concerne les personnes autorisées à appartenir. Mais tout aussi important, j’ai vu comment ces limites pouvaient être remises en question. «

Deux décennies plus tard, a-t-il dit, il s’est demandé si d’autres adolescents pourraient regarder maintenant, se demandant si et où ils appartenaient dans le monde – «ou même dans leur propre famille. Et je pense au message que l’annonce d’aujourd’hui leur envoie. »

Buttigieg, qui s’est présenté contre Biden à la présidence avant d’abandonner la course et de l’appuyer, a souvent fait campagne avec beaucoup d’enthousiasme avec son mari, Chasten Buttigieg, à ses côtés. Dans un communiqué publié mardi, Biden a déclaré qu’il espérait que Buttigieg dirigerait «avec concentration, décence et une vision audacieuse. Il rassemblera les gens pour accomplir de grandes choses.

Buttigieg, 38 ans, serait également le premier membre du cabinet du millénaire, représentant un groupe démographique plus susceptible de s’identifier comme LGBTQ par rapport aux Américains plus âgés. Environ un cinquième des milléniaux s’identifient comme LGBTQ contre 7% des baby-boomers, selon une enquête GLAAD de 2017.

«Ce sera une étape historique pour la visibilité des LGBTQ», a déclaré Sarah Kate Ellis, présidente-directrice générale de GLAAD, dans un communiqué publié sur Twitter, notant que si l’ancien maire de South Bend, Indiana, était confirmé par le Sénat, il deviendrait le premier ouvertement secrétaire du cabinet gay dans l’histoire des États-Unis.

«L’expérience et les compétences de Pete en tant que leader, gestionnaire et brillant communicateur, combinées à ses racines profondes et à son engagement sans réserve en faveur de la diversité et de l’égalité, amélioreront la vie de tous les Américains», a déclaré Ellis.

Kevin Jennings, PDG de Lambda Legal, a qualifié la nomination de Buttigieg de réalisation historique.

«Si vous n’êtes pas à table, vous êtes probablement au menu», a déclaré Jennings dans une interview, soulignant que les homosexuels américains sont morts par dizaines de milliers sans représentation de haut niveau pendant la crise du sida des années 1980. «Maintenant, nous avons quelqu’un à la table pour nous assurer que notre communauté ne soit pas ignorée, et qui est littéralement là pour s’assurer que les trains circulent à l’heure.»

L’ascension de Buttigieg dans la politique américaine fait suite à des plaintes de militants LGBTQ selon lesquelles les droits civils se sont érodés sous l’administration Trump, y compris le ministère de la Défense interdisant aux personnes trans du service militaire, le ministère de l’Éducation annulant les protections pour les étudiants LGBTQ et le ministère du Travail autorisant les entrepreneurs. ignorer les lois fédérales anti-discrimination si elles sont en contradiction avec leurs croyances religieuses.

Les dirigeants LGBTQ craignent également que le nombre de juges conservateurs nommés par Trump puisse inverser les acquis de la communauté en matière de droits civils et de protection des soins de santé.

Erin Uritus, PDG d’Out & Equal, une organisation à but non lucratif dédiée à l’égalité sur le lieu de travail, a déclaré Buttigieg «incarne le meilleur de la fonction publique».

«Chaque lieu de travail mérite notre leadership», a tweeté Uritus mardi après-midi. «Cette administration démontre que la visibilité et l’expertise sont importantes. Pour la toute première fois, les Américains LGBTQ peuvent voir un poste au niveau du cabinet occupé par un membre ouvert de la communauté.

Pendant ce temps, les républicains de Log Cabin, une organisation représentant les conservateurs LGBT, ont rapidement noté que Buttigieg ne serait pas le premier homme ouvertement gay à occuper un poste au niveau du cabinet.

«Les faits sont des faits», a tweeté le groupe en soulignant que cette distinction revenait à Richard Grenell, qui a été à la fois ambassadeur et directeur par intérim du renseignement national sous le président Donald Trump. Cependant, Grenell n’a pas été officiellement confirmé par le Sénat.

Buttigieg, déployé en Afghanistan en tant que lieutenant dans la réserve de la marine américaine, est devenu gay alors qu’il était maire de South Bend en 2015, affirmant qu’il avait senti pendant des années qu’il pouvait être absent ou en politique, mais pas les deux.

Sa nomination au poste de secrétaire aux transports, a déclaré Annise Parker, présidente du LGBTQ Victory Institute, «est un nouveau jalon dans un effort de plusieurs décennies visant à garantir que les personnes LGBTQ sont représentées dans tout notre gouvernement – et son impact se répercutera bien au-delà du département qu’il dirigera.

Dans un communiqué publié mardi, Parker a ajouté que la nomination remplirait l’un des objectifs de son groupe pour la nouvelle administration, qui en plus de nommer une personne ouvertement LGBTQ en tant que membre du cabinet, comprend la nomination d’une personne LGBTQ à la Cour suprême des États-Unis.

Tony Vedda, président et chef de la direction de la chambre de commerce LGBT du nord du Texas, a déclaré qu’il espérait que Buttigieg serait apprécié autant pour les compétences et la perspective qu’il apporte au rôle du cabinet que pour son statut d’homosexuel, bien qu’il ait reconnu que la visibilité de Buttigieg pourrait aider à briser les stéréotypes.

« C’est un gars intelligent, et certainement la plus jeune personne du cabinet, donc il apporte de nouvelles idées », a déclaré Vedda. «C’est une chose très positive pour la communauté et permet aux gens de voir que nous sommes comme le reste de la société, des individus à part entière, et qu’être LGBT fait simplement partie de qui nous sommes.»

«Sa nomination changera-t-elle les cœurs et les esprits? Cela pourrait », a ajouté Vedda.« Mais si nous avons appris une chose de l’administration sortante, c’est que les préjugés sont bien vivants dans ce pays. Donc, pour tous les gains positifs que la communauté LGBT a réalisés au cours des 10 dernières années, il y a vraiment un besoin de vigilance et pour nous de continuer à devoir faire nos preuves.

Rick Chavez Zbur, directeur exécutif d’Equality California, la plus grande organisation de défense des droits civiques LGBTQ + de l’État et parmi les premiers groupes de ce type à soutenir la campagne présidentielle de Buttigieg, a déclaré que la nomination de Buttigieg l’avait rempli d’espoir et de fierté.

«Je veux que les jeunes LGBTQ + à travers le pays voient le secrétaire Buttigieg et sachent que le ciel est la limite», a déclaré Zbur dans un communiqué.

Racontant comment d’autres à travers l’histoire – comme l’astronome de l’armée américaine Frank Kameny – avaient été licenciés au cours des décennies passées pour leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, il a félicité Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris pour avoir «fermé la porte à jamais à cet héritage douloureux et envoyé un message clair aux personnes LGBTQ + du monde entier que nous méritons une place à chaque table et appartenons à chaque salle du pouvoir.

«Aujourd’hui, plus que jamais», a déclaré Zbur, «nous sommes fiers de faire partie de l’équipe Pete.»

Le révérend Neil Thomas de la cathédrale de l’espoir de Dallas, une congrégation historiquement et principalement LGBT à Dallas, a rappelé comment Buttigieg s’était rendu à l’église au début de l’année dernière pour écouter les préoccupations des membres de l’église alors qu’il se présentait à la présidence. Thomas a félicité Buttigieg pour être resté près de deux heures, ce qui était deux fois le temps prévu.

«Je suis convaincu – et ravi – que les Américains pourront désormais faire l’expérience du leadership, de l’intelligence, de la passion et de l’inclusion du secrétaire aux transports Pete Buttigieg dans notre vie quotidienne collective que nous avons vécue à Dallas pendant deux heures incroyables en février 2019», a déclaré Thomas.

Jennings, de Lambda Legal, a déclaré que si la nomination de Buttigieg est significative, cela ne signifie pas que la communauté peut être complaisante.

«Nous ne sommes pas un et fini», a déclaré Jennings. «C’est symbolique, et nous ne devrions pas nous tourner vers une seule personne pour représenter une communauté entière. C’est injuste pour eux et une tâche trop lourde pour quiconque.