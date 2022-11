Dans un contexte d’inflation persistante, les consommateurs à court d’argent donnent moins de pourboires

Environ 17 % des Américains donnent moins de pourboires en raison de l’inflation, tandis que seulement 10 % donnent plus de pourboires, selon un récent sondage mené auprès de plus de 1 000 personnes par PlayUSA . Plus de la moitié, soit 54 %, ont également déclaré qu’ils se sentaient obligés de laisser un pourboire lors du paiement sur un iPad.

Alors que les pourboires dans les restaurants à service complet sont restés stables, atteignant en moyenne 19,6 %, selon Pain grillé est le plus récent rapport sur les tendances de la restauration les pourboires dans les restaurants à service rapide ont légèrement diminué par rapport à il y a un an pour s’établir à 16,8 %.

Un pourboire de 15% au lieu de 18% peut ne pas sembler significatif, “mais si vous êtes un serveur, 3% de vos revenus ont un impact assez important”, a déclaré Belarmino.

En fait, le salaire moyen des travailleurs de la restauration rapide et des comptoirs est de 14,34 $ de l’heure pour le personnel à temps plein et de 12,14 $ pour les employés à temps partiel – pourboires compris – selon les données les plus récentes du Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

“Quiconque a déjà travaillé dans un restaurant sait à quel point l’agitation quotidienne peut être difficile et à quel point les pourboires comptent”, a déclaré Sweeney de Popmenu.