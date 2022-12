Dans un contexte d’inflation et de volatilité des marchés, seuls 12 % des adultes se sentent riches

L’inflation, l’incertitude géopolitique et les craintes d’une récession ont sapé la confiance financière dans tous les domaines, selon un nouveau rapport d’Edelman Financial Engines. Moins d’un quart, ou 23 %, des plus de 2 000 adultes interrogés plus tôt cet automne ont déclaré qu’ils se sentaient « très à l’aise » avec leurs finances. Moins – seulement 12% – se considèrent riches, selon le rapport. Même avec leur valeur nette élevée, moins de la moitié de tous les millionnaires, soit 44%, se sentaient “très à l’aise” avec leurs finances et moins d’un tiers, soit 29%, se sentaient riches, selon le rapport. En savoir plus sur les finances personnelles :

L’inflation fait grimper les dépenses des ménages américains de 433 $ par mois “Devenir millionnaire a toujours été le summum de la réussite financière”, a déclaré Jason Van de Loo, responsable de la planification et du marketing patrimoniaux chez Edelman Financial Engines. Mais à une époque où l’inflation et les niveaux de stress sont en hausse, et où les marchés et les portefeuilles sont en baisse, “très peu d’Américains se sentent réellement riches”.

De nos jours, moins d’Américains, y compris les millionnaires, avoir confiance en sa situation financière. Selon un rapport séparé de Bank of America, 71 % des travailleurs estiment que leur salaire ne suit pas l’augmentation du coût de la vie, ce qui porte le nombre de personnes qui se sentent en sécurité financière à un niveau le plus bas depuis cinq ans. La plupart des adultes ont déclaré qu’ils se sentaient moins en sécurité financièrement qu’ils ne l’espéraient à ce stade de leur vie, a également constaté Edelman Financial Engines.

Que faudrait-il pour se sentir riche ? La réponse courte est plus. Jason Van de Loo responsable de la planification patrimoniale et du marketing chez Edelman Financial Engines

Pour se sentir riches, la plupart des gens ont déclaré qu’ils auraient besoin de 1 million de dollars à la banque, bien que les personnes fortunées placent la barre beaucoup plus haut : plus de la moitié ont déclaré qu’ils auraient besoin de plus de 3 millions de dollars, et un tiers ont déclaré qu’il faudrait plus de 5 millions de dollars. . “Que faudrait-il pour se sentir riche?” dit Van de Loo. “La réponse courte est plus.”

Indépendamment de la quantité d’argent dont ils disposent, les Américains dans tous les domaines réduisent ou font des compromis en raison de l’inflation et de la hausse des prix, notamment en achetant moins de choses, en dépensant moins pour la nourriture et les divertissements et en épargnant moins pour la retraite ou d’autres objectifs à long terme. . Déjà, les soldes des cartes de crédit ont augmenté de 15 % au cours du dernier trimestre, le plus grand bond annuel en plus de 20 ans.