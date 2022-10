Dans un contexte d’inflation et de récession potentielle, réduisez-vous vos coûts ?

Les Canadiens ressentiront probablement les effets de la hausse des prix de l’épicerie, de l’essence, des vêtements et plus encore, dans un contexte de taux d’inflation plus élevé.

Avec une inflation bien au-dessus de la cible de 2 %, les économistes s’attendent à ce que la Banque du Canada relève à nouveau son taux directeur en octobre. En août, le taux d’inflation annuel était de 7,0 %, en baisse par rapport au sommet de 8,1 % atteint en juin.

Pendant ce temps, un économiste prévient que le Canada devrait se préparer à une récession au début de 2023.

“Je ne pense pas que nous soyons encore en récession, mais je pense qu’il y en a une à l’horizon”, a déclaré David Doyle, responsable de l’économie chez Macquarie Group, à BNN Bloomberg. “Notre base de référence est que le Canada entrera en récession au premier trimestre de 2023.”



Nous voulons de vos nouvelles

Quelles sont certaines des mesures que vous prenez pour réduire la pression financière avec un taux d’inflation plus élevé et une récession potentielle à l’horizon ?

Réduisez-vous les coûts à l’épicerie? Vous déplacez-vous plus et conduisez-vous moins ? Vous abstiendrez-vous d’acheter des bonbons d’Halloween ?

Partagez votre histoire en nous envoyant un courriel à dotcom@bellmedia.ca avec votre nom et votre emplacement. Vos commentaires peuvent être utilisés dans une histoire de CTVNews.ca.



Avec des fichiers de BNN Bloomberg et de La Presse Canadienne