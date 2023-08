Dans un contexte d’inflation élevée, voici comment faire correspondre les prix des produits d’épicerie

Les prix des épiceries continuent de pincer les portefeuilles des Canadiens, c’est pourquoi certains ont commencé à rechercher des aubaines par le biais de circulaires et d’applications téléphoniques pour en avoir le plus pour leur argent.

En juillet, l’inflation globale a augmenté, mais les prix des produits d’épicerie ont légèrement baissé, selon le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada. Cependant, d’une année à l’autre, les prix des aliments sont encore élevés et hors de portée pour beaucoup.

Beaucoup se sont tournés vers les banques alimentaires pour aider à nourrir leur famille pendant la crise du coût de la vie.

Pendant ce temps, certains Canadiens ont décidé de jouer à une « chasse au trésor » par le biais de circulaires pour trouver les meilleures offres, en utilisant des coupons ou des prix correspondants pour réduire leurs factures.

L’appariement des prix se produit lorsqu’un client affiche un prix concurrent inférieur pour le même article dans une épicerie et reçoit cet article au prix inférieur.

COMMENT EQUILIBRER LES PRIX

Kat Cassidy, une couponeuse canadienne, gère plusieurs comptes de médias sociaux sous le pseudo « vivre avec un dollar ». Elle a dit qu’elle était « tombée dans » l’agitation secondaire de la création de contenu après avoir commencé à partager des conseils sur les coupons et l’alignement des prix en ligne.

« J’étais juste un étudiant universitaire qui faisait des bons de réduction, essayant d’économiser de l’argent. J’avais deux emplois à temps partiel (et) j’allais à l’école à plein temps », a déclaré Cassidy à CTVNews.ca dans une interview. « J’avais juste l’impression que les coûts extrêmes de l’université ainsi que la vie prenaient tout mon argent, et je n’avais plus d’argent pour les joies. »

À la recherche d’une autre façon d’économiser en plus de la budgétisation, Cassidy a acheté un coupon à son épicerie locale, ce qui a piqué sa curiosité. Après cela, elle a commencé à rechercher en ligne des trucs et astuces sur les coupons.

« J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de choses sur les coupons aux États-Unis, mais pas beaucoup de Canadiens (partageant leurs histoires de coupons) », a-t-elle déclaré. « Alors j’ai pensé que je commencerais simplement à publier mon expérience et à voir si cela aiderait quelqu’un. »

Cassidy utilise à la fois des coupons et la comparaison des prix à son épicerie locale pour économiser de 50 $ à 100 $ à chaque voyage.

Au Canada, elle a déclaré que le Real Canadian Superstore, No Frills, Giant Tiger, Freshco, Maxi, IGA et Save On Foods, entre autres, permettront aux clients d’égaler les prix des articles vendus par leurs concurrents.

Chaque magasin a sa propre politique, donc certains autoriseront l’alignement des prix, tandis que d’autres ne l’offriront qu’à certains concurrents. de ces magasins qui correspondent aux prix sont franchisés, ils appartiennent donc à des propriétaires indépendants », a déclaré Cassidy. « Alors ils inventent en quelque sorte les règles, si vous voulez. »

C’est pourquoi il est important de « se familiariser » avec les magasins locaux, a-t-elle déclaré.

À l’aide de circulaires papier ou de l’application Flipp, un catalogue de circulaires en ligne, Cassidy recherchera les articles dont elle a besoin qui sont en solde et commencera à créer une liste d’épicerie.

Si elle a besoin de craquelins mais que son magasin No Frills local offre un prix plus élevé que chez Food Basics local, elle peut égaler le prix de l’article chez No Frills pour le prix Food Basics, sans se rendre dans deux magasins différents.

« Assurez-vous que partout où vous comparez les prix, vous avez le produit exact », a-t-elle déclaré. « Vous allez vouloir vous assurer d’avoir le même poids, le même article (et) la même marque. »

Pour faciliter la tâche de la caissière, Cassidy place les articles dont elle souhaite faire correspondre les prix au bout du tapis roulant, ce qui l’aide également à rester organisée.

« J’ai l’impression que les gens essaient d’en faire trop à la fois ou qu’ils sont simplement désorganisés et qu’ils arrivent à la caisse (registre) et qu’ils ressentent un peu d’anxiété et c’est pourquoi les gens n’aiment pas ça », a-t-elle déclaré. . « J’aime toujours dire essayez de faire correspondre le prix d’un seul article la première fois… et construisez-vous à partir de là. »

Au fil des ans, beaucoup disent que les règles et les endroits où faire correspondre les prix ont rendu les économies plus difficiles.

« J’ai remarqué que ce n’est pas la même chose, moins de coupons, plus de règles dans les magasins … Certains magasins ne correspondent pas aux prix, donc c’est essentiellement un jeu sur quoi trouver où, afin d’économiser », a commenté Suzette Bellemore dans un post sur la page Facebook d’Extreme Couponing Canada.

« J’AI VENDU QUELQUE CHOSE QUE J’AI VRAIMENT AIMÉ »

Le meilleur conseil de Sarah Coleman pour la correspondance des prix est de le faire avec honnêteté.

« Lorsque vous faites correspondre les prix, n’essayez pas d’en faire passer un, vous allez tout gâcher pour tout le monde en faisant cela », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans une interview.

Elle a vu des gens se rendre délibérément à la caissière qui semble la plus jeune pour essayer d’économiser quelques dollars supplémentaires. Diriger avec « intégrité », a-t-elle déclaré, garantit que le programme se poursuit pour tout le monde.

Une autre astuce consiste à utiliser une calculatrice en se promenant dans un magasin pour trouver les meilleures offres, a-t-elle déclaré.

Coleman fait la promotion de ses astuces sur sa page Facebook « Counting on a Change ». Elle s’est lancée dans l’égalisation des prix et les coupons après que sa famille est devenue en situation d’insécurité alimentaire en 2009, lorsque son mari a perdu son emploi.

« Je dois admettre que je n’ai jamais regardé le prix de l’épicerie », a-t-elle déclaré à propos de ses habitudes d’achat avant le licenciement.

Coleman a déclaré que son mari avait trouvé un autre emploi peu de temps après l’épuisement de son indemnité de départ après son licenciement, mais que c’était nettement moins que ce qu’il gagnait auparavant.

Pendant quelques années, elle a déclaré que sa famille de six personnes avait utilisé des cartes de crédit et des avances de fonds et avait même refinancé l’hypothèque de leur maison avant de décider que les choses devaient changer.

Une nuit, après mûre réflexion, elle a mis en vente un bien précieux : une poupée de porcelaine à collectionner.

« J’ai vendu quelque chose que j’aimais vraiment et ils m’ont rapporté 20 dollars », se souvient Coleman. « Je suis allé faire des courses avec. »

Des années plus tard, lorsque la famille de Coleman s’est remise sur pied, elle a dit que sa fille l’avait surprise avec la même poupée.

Ayant été directement touchée par l’insécurité alimentaire, Coleman a déclaré qu’elle souhaitait partager son histoire et aider d’autres personnes qui se trouvaient dans la même position qu’elle occupait auparavant. Elle travaille également comme gestionnaire des opérations à sa banque alimentaire locale à St. Thomas, en Ontario. ., où elle organise régulièrement des ateliers sur le couponing et l’alignement des prix.

En fin de compte, Coleman a déclaré qu’elle voulait que les Canadiens sachent à quel point la comparaison des prix peut faire une différence.

« Cela m’a pris environ deux heures et j’ai économisé 180 dollars pendant ces deux heures, ce qui fait 90 dollars de l’heure », a-t-elle déclaré. « Donc, pour que les gens disent: » Oh, ça ne vaut pas le temps. Je me dis : ‘Quand as-tu gagné 90 $ de l’heure ?' »