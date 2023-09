Dans un contexte d’inflation croissante, les entreprises de Nassau rouvrent après une fermeture prolongée des chantiers

De la restauration aux manuels scolaires en passant par l’offre d’options de restauration hors campus, les entreprises de Nassau Street constituent un élément essentiel de l’expérience étudiante de Princeton. La construction en cours au Graduate Hotel, situé au 20 Nassau Street, a déplacé indéfiniment cinq entreprises de Princeton, dont Jammin’ Crepes, Milk & Cookies, Nassau Barbers, Small Bites by Local Greek et Sakrid Coffee Roasters. Les deux derniers n’ont pas encore rouvert dans leurs emplacements d’origine.

Après avoir acheté une propriété à Princeton en 2019, le Graduate Hotel, une société qui possède 35 propriétés aux États-Unis et deux au Royaume-Uni, a annoncé son intention de rénovations en 2023. Kathy Klockinbrink, propriétaire de Jammin’ Crepes, a déclaré dans une interview avec The Daily Princetonian a indiqué que le 20 Nassau n’avait que deux salles de bains dans le bâtiment et qu’il devait complètement bouleverser la plomberie et les systèmes associés.

Klockinbrink, ainsi que Lauren Ariev Gellman, fondatrice et propriétaire de Milk & Cookies, et Jackie Witty, directrice de Nassau Barbers, ont exprimé leur frustration face à la fermeture de leurs entreprises, mais ont également compris la nécessité de construire au Graduate Hotel. Klockinbrink a également ajouté comment le Graduate Hotel a aidé son entreprise.

« Nous avons négocié un certain soutien [with the Graduate Hotel], » dit-elle. «C’est une fraction de ce qu’il nous en coûte pour rester ouverts. Mais nous apprécions le soutien que nous avons reçu.

Les trois entreprises ont souligné leur dépendance à l’égard des clients de l’Université. Klockinbrink a expliqué qu’il existe une différence notable de volume lorsque les étudiants sont sur le campus, car cela entraîne un trafic piétonnier secondaire en provenance de l’université et des familles d’étudiants qui viennent en ville pour leur rendre visite. De même, Gellman a déclaré au « Prince » que plus de la moitié de son activité provient des étudiants et des événements universitaires.

« Savez-vous quel pourcentage viendrait de l’Université ? C’est probablement 50 à 60 pour cent », a déclaré Gellman.

« Nous regardons [Jammin’ Crepes] comme liés à l’université, oui, dirigés par les étudiants, mais nous constatons certainement un impact sur la partie étudiante également », a ajouté Klockinbrink en expliquant d’où vient une grande partie de leur traction.

Le Graduate Hotel, Sakrid et Local Greek n’ont pas répondu à une demande de commentaires du « Prince ».

Les fermetures ont eu des effets variables sur la capacité des entreprises à retenir leurs employés. Jammin’ Crepes employait 33 travailleurs avant le déplacement et a gardé 90 pour cent de ses employés pendant le déplacement avec un salaire de 80 pour cent. Ils fonctionnent actuellement avec 27 travailleurs. Milk & Cookies emploie 10 travailleurs à temps partiel et un travailleur à temps plein. Ils ont pu rémunérer leur personnel à temps partiel pendant trois semaines sur six d’arrêt d’activité, tout en rémunérant leur travailleur à temps plein pendant toute la durée. Nassau Barbers a réussi à maintenir tout le personnel à son plein salaire.

Les conséquences du déplacement sont exacerbées tendances nationales de l’inflation. Klockinbrink a expliqué que la hausse de l’inflation a inévitablement entraîné une augmentation des prix en raison du fait que Jammin’ Crepes s’approvisionne localement. Gellman a déclaré que le prix du chocolat avait doublé ces dernières années : leurs biscuits commençaient à 1,75 $ et coûtent maintenant 3,25 $. Pendant ce temps, Nassau Barbers a augmenté ses prix de 10 % en 2022 pour la première fois depuis son ouverture il y a 16 ans.

Initialement prévu pour un projet de six à huit semaines, les plans de l’hôtel ont continué à changer, gardant les entreprises concernées dans l’incertitude. Selon Klockinbrink, Jammin’ Crepes, qui a rouvert ses portes le 8 septembre, a été fermé pendant trois mois. Pendant ce temps, ils opéraient à partir d’un espace appartenant au 301 N Harrison Street.

Alors que le Graduate Hotel a aidé à déplacer l’équipement vers cet espace et a négocié une certaine aide pour les affaires perdues, Klockinbrink a déclaré que la majorité des affaires de devanture de magasin avaient été perdues. Elle a également souligné qu’au milieu du déplacement, l’hôtel Graduate avait l’air « d’être complètement en train d’être reconstruit ».

Après avoir ouvert un magasin sur Chamber Street, Gellman a expliqué que Milk & Cookies avait déménagé deux magasins lorsque le Graduate Hotel avait acheté la propriété et avait été transféré à son emplacement actuel en janvier 2023. De la dernière semaine de juillet au 6 septembre, Milk & Cookies était en faillite pour la construction. Gellman, en tant que propriétaire de la première des cinq entreprises à rouvrir leurs portes à Nassau, attribue leur fermeture relativement courte au caractère récent de leur déménagement, notant que leur emplacement actuel avait déjà fait l’objet de constructions.

Nassau Barbers, qui a rouvert ses portes le 19 septembre, a été fermé pendant 10 semaines. Même si Witty avait initialement l’impression que Nassau Barbers n’aurait pas à fermer ses portes, elle est enthousiasmée par l’augmentation des affaires qu’elle espère découler de l’ouverture du Graduate Hotel.

Les locaux grecs et Sakrid n’ont pas encore rouvert leurs succursales de la rue Nassau.

Gellman a souligné à quel point le soutien local a aidé son entreprise.

« Les gens qui vivent ici sont formidables avec les choses locales comme les endroits locaux, par opposition aux chaînes », a-t-elle déclaré. « Ils nous soutiennent beaucoup et l’université est formidable. »

L’hôtel des diplômés des plans à l’ouverture en 2024, selon son site Internet. Le site Internet indiquait que l’hôtel ouvrirait ses portes fin 2023.

