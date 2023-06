Dans un contexte de baisse de l’inflation, moins d’Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre

Cependant, une année de coûts élevés a pesé sur les finances des ménages, selon le Rapport de la Réserve fédérale sur le bien-être économique des ménages américains . La part des adultes faisant au moins OK financièrement a fortement chuté en 2022, au niveau le plus bas depuis 2016, selon le rapport.

L’indice des prix à la consommation, qui mesure la variation moyenne des prix des biens et services de consommation, est tombé à un taux annuel de 4 % en mai après avoir atteint 9,1 % en juin 2022, son plus haut niveau en quatre décennies.

En savoir plus sur les finances personnelles : 57% des personnes sont mal à l’aise avec leur épargne d’urgence Le pouvoir d’achat des Américains a augmenté pour la première fois depuis mars 2021 Le taux d’intérêt moyen des cartes de crédit est un record de 20,69 %

Après s’être fortement appuyés sur leurs chèques de paie alors que les prix montaient en flèche au cours de la dernière année, les ménages ressentent enfin un certain soulagement.

les américains maintenant doivent près de 1 000 milliards de dollars de dettes sur cartes de crédit, un record, selon les données les plus récentes du Banque de réserve fédérale de New York. Les taux d’intérêt sur les cartes de crédit sont également à des niveaux historiques, à plus de 20 %. Bien que bien inférieurs à une carte de crédit, même les taux des prêts personnels sont à deux chiffres.

« Bien que ces prêts personnels puissent aider les gens à prolonger leur budget à court terme, les taux d’intérêt et les autres coûts qui y sont associés peuvent les maintenir coincés dans le cycle de l’endettement », a déclaré LendingTree. analyste crédit en chef Matt Schulz.

Selon un rapport de Doxo sur comment les américains paient leurs factures.