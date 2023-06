Dans un contexte de baisse de l’inflation, le pouvoir d’achat a augmenté pour la première fois en 2 ans

Le chiffre de mai était la première lecture annuelle positive depuis mars 2021, selon le BLS données . Avant la dernière lecture, les travailleurs avaient enduré 25 mois consécutifs d’érosion du pouvoir d’achat, la plus longue période jamais enregistrée, a déclaré Aaron Terrazas, économiste en chef chez Glassdoor, un site de carrière.

Un nombre positif signifie que le travailleur moyen a connu une augmentation de son niveau de vie. Un nombre négatif signifie le contraire : que les salaires ne peuvent pas acheter autant qu’il y a un an.

Les gains réels représentent la croissance annuelle des salaires d’un travailleur moyen après prise en compte de l’augmentation des coûts des biens et services ménagers, telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation, ou IPC.

« Les salaires réels sont devenus positifs, et c’est très bien », a-t-il ajouté. « Mais beaucoup [people] ne font que rattraper ce qui s’est passé au cours des deux dernières années. »

La croissance des salaires a commencé à monter en flèche en 2021, les travailleurs bénéficiant des avantages d’un marché du travail en effervescence. La demande de travailleurs des entreprises a atteint des niveaux record alors que l’économie américaine a rouvert largement après son accalmie induite par la pandémie. Les employeurs ont augmenté les salaires au rythme le plus rapide depuis des décennies pour concourir pour un bassin limité de talents.

« Le renversement de tendance est une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui ont remarquablement bien résisté à la baisse et sont maintenant prêts à devenir encore plus forts », a déclaré Pollak.

Pendant ce temps, la croissance des salaires a également diminué, mais à un rythme plus lent, ce qui se traduit par une nette amélioration du bien-être financier des Américains en mai par rapport à l’année dernière.

L’IPC, un baromètre de l’inflation, a culminé à 9,1 % en juin 2022 – le niveau le plus élevé en quatre décennies – mais est depuis tombé à 4 % sur une base annuelle.

Pour la personne moyenne, cependant, l’inflation a submergé ces gains salariaux. Ces ménages ont vu leurs factures de nourriture, de loyer et de remplissage du réservoir d’essence augmenter plus rapidement que leurs chèques de paie.

D’autres mesures économiques suggèrent en outre que le bien-être des ménages s’est amélioré.

Par exemple, le revenu personnel disponible « réel » des Américains – à la fois dans le agrégat et par habitant – a augmenté pendant 10 mois consécutifs depuis juin 2022, selon les données les plus récentes du Bureau of Economic Analysis des États-Unis.

Ces ensembles de données sont plus inclusifs que celui de la croissance des salaires. Ils comprennent les revenus d’intérêts, les revenus de location et les dividendes, par exemple, qui ont tous été solides, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics.