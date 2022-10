Dans un contexte d’augmentation du nombre de suicides, un résident de Lab City demande de meilleurs services de santé mentale et de lutte contre les dépendances

Il n’y a pas d’établissements de traitement ou de santé mentale dans l’ouest du Labrador, dit Keith Fitzpatrick. Fitzpatrick lui-même s’est rendu au Humberwood Centre à Corner Brook lorsqu’il cherchait à s’abstenir de consommer de la drogue. (Radio-Canada)

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient une discussion sur le suicide.

Keith Fitzpatrick de Labrador City sait très bien que la région a désespérément besoin de plus de services de santé mentale et de lutte contre les dépendances à long terme.

Dans une récente entrevue avec CBC News, Fitzpatrick – un toxicomane en rétablissement qui a vécu avec de l’anxiété et de la dépression – dit qu’il sait ce que c’est que de devoir se battre pour un soutien adéquat.

“C’est un combat que vous ne devriez pas avoir parce que vous êtes déjà dans un endroit sombre”, a déclaré Fitzpatrick.

“C’est comme dire à un patient cancéreux : ‘Non, nous n’allons pas te faire de chimio, vas-y et meurs.’ Parce que la santé mentale, en fin de compte, tuera si elle n’est pas traitée.”

Comme CBC News l’a rapporté plus tôt ce mois-ci, le nombre de suicides dans la région sanitaire de Labrador-Grenfell a plus que doublé de 2020 à 2021, selon les données du médecin légiste en chef de la province.

Alors que le taux de suicide provincial de 2021 était inférieur à 16 personnes pour 100 000 – comparativement à un taux national d’un peu moins de 13 personnes pour 100 000 – il était supérieur à 51 pour 100 000 dans la région sanitaire de Labrador-Grenfell.

Fitzpatrick a lui-même fait face à des idées suicidaires dans le passé.

“Ça ne veut pas dire que je veux mourir”, a-t-il dit. “Cela signifiait simplement que j’étais dans un endroit très sombre à l’époque.”

Il y a deux ans, Fitzpatrick a commencé son voyage pour arrêter de consommer des substances. En l’absence de services de désintoxication disponibles à Labrador City, il s’est rendu à l’hôpital local, où il a été gardé pendant une courte période pour se désintoxiquer.

“Ensuite, ils ont dit:” OK, vous avez terminé. Nous sommes un centre de soins aigus, pas un établissement de santé mentale. Vous voulez une aide en santé mentale, allez à Waterford “”, a déclaré Fitzpatrick, faisant référence à l’hôpital de Waterford – à St. John’s.

“C’est plus facile à dire qu’à faire quand on est au Labrador. Et je n’étais définitivement pas prêt à rentrer chez moi.”

Fitzpatrick s’est battu avec succès pour rester, puis s’est rendu au Centre Humberwood à Corner Brook — l’un des deux centres de traitement des dépendances pour adultes résidants de la province — en novembre 2020.

Alors que l’ajout d’un unité de soins de santé mentale de six lits au Labrador Health Centre à Happy Valley-Goose Bay annoncé en 2020 est un « bon début », dit-il, il faut davantage d’installations de traitement de la santé mentale et de la toxicomanie.

“Vous pouvez remplir ces six lits uniquement avec des gens de Goose Bay ou de la côte probablement 10 fois”, a déclaré Fitzpatrick.

L’installation devait être achevée cette année, mais n’est pas terminée. CBC News a demandé au ministère un calendrier mis à jour, mais n’a pas reçu de réponse par publication.

Alors que Fitzpatrick dit que plus de services sont disponibles – comme le service de conseil sans rendez-vous Doorways, le Équipe flexible de traitement communautaire dynamique à Happy Valley-Goose Bay et les équipes mobiles d’intervention en cas de crise — des problèmes, notamment en matière de continuité des soins, demeurent.

“Vous ne voulez pas parler de suicide avec qui que ce soit”, a déclaré Fitzpatrick. “Vous voulez avoir une relation. Et avec Doorways, vous n’obtenez pas cela.”

Accéder à des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances à long terme dans la région n’est pas une mince affaire, dit Fitzpatrick, qui vit à Labrador City. (Soumis par Keith Fitzpatrick)

Fitzpatrick, qui a attendu 19 mois pour un psychiatre, demande également des temps d’attente plus courts et plus d’expérience vécue dans les soins de santé mentale.

Outre les services de santé mentale, dit Fitzpatrick, il sait de première main comment la hausse du coût de la vie et la pauvreté peuvent également nuire à la santé mentale des gens.

“Vous le voyez comme si vous n’aviez pas d’avenir”, a-t-il déclaré. “Vous arrivez à peine à joindre les deux bouts, vous avez à peine assez à manger. Et puis votre santé mentale n’est pas bonne en plus de cela. La première chose à laquelle vous pensez est le suicide, pour certaines personnes.”

Bien que les prix des denrées alimentaires dans l’ouest du Labrador aient monté en flèche, dit-il, ils ne sont toujours pas aussi mauvais que sur la côte du Labrador.

La députée adjointe du NPD des Monts Torngat, Lela Evans, qui représente la région, sait comment les facteurs socio-économiques influent sur le risque de suicide des gens.

“Le suicide, c’est perdre espoir”, a déclaré Evans à CBC News lors d’une récente interview.

“Si vous avez faim, ou si vos enfants ont faim, si vos aînés ont faim… et que vous ne pouvez pas les aider à se procurer de la nourriture pour ne pas avoir faim, même les adultes sont poussés au suicide.”

Evans demande au gouvernement provincial d’agir pour s’assurer que les gens peuvent se permettre de manger et de chauffer leur maison, ajoutant que le pétrole et le gaz sont également considérablement plus chers au Labrador.

Alors que l’huile de poêle coûtait 1,85 $ le litre dans le nord-est de la péninsule d’Avalon à Terre-Neuve samedi, elle coûte 18 cents le litre de plus à Cartwright.

Nain, sur la côte nord du Labrador, est une communauté où les gens luttent contre les impacts de la marginalisation socio-économique et des traumatismes intergénérationnels, déclare la députée néo-démocrate Lela Evans. (Nic Meloney/Radio-Canada)

Elle demande qu’un bateau de fret, qui permet aux habitants des communautés du Nord d’acheter de la nourriture en vrac, soit rétabli et elle a critiqué le ministre de la Santé, Tom Osborne, pour avoir déclaré que la question ne relevait pas de sa compétence.

“Si vous êtes le ministre de la Santé et que les habitants de la côte nord se suicident, c’est un sujet de préoccupation pour vous”, a déclaré Evans.

Elle a également déclaré que les enseignants sont transférés de communautés comme Nain, laissant les étudiants avec des cours en ligne comme seule option, ce qui conduit à de nombreux abandons des cours de niveau académique.

“Qu’en est-il du collège? Qu’en est-il de l’université? Je parle d’espoir”, a déclaré Evans.

Ces problèmes, dit Evans, s’ajoutent à l’impact persistant du traumatisme intergénérationnel, résultant des pensionnats et de la réinstallation forcée, sur la santé mentale des gens, entraînant un risque de suicide.

“Je ne sais même pas pourquoi nous faisons partie de cette province parce qu’en fin de compte, nos gens se tuent et aussi des gens meurent de problèmes de santé curables”, a déclaré Evans.

“Et beaucoup de ces personnes sont mes amis et ma famille.”

Où obtenir de l’aide si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés :

Parlons suicide Canada: 1-833-456-4566 (téléphone) | 45645 (Texte, 16 h à minuit HE seulement)

Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 (téléphone), clavardage en direct à www.jeunessejecoute.ca

Association canadienne pour la prévention du suicide : Trouver un centre de crise 24h/24

Ligne d’assistance Espoir pour le bien-être: 1-855-242-3310 (téléphone, disponible en cri, ojibway et inuktitut sur demande)

