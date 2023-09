Dans un coin d’Italie, la tradition ancestrale de fabrication du parmesan prend une tournure moderne

Dans un entrepôt imposant situé dans la banlieue plate et fertile de Modène, dans le nord de l’Italie, de lourdes meules de fromage dorées sont empilées en colonnes qui s’élèvent jusqu’au plafond.

C’est dans cet espace aux allures de cathédrale que viennent mûrir plus de 40 000 meules de parmesan fabriquées chaque année par le producteur Quattro Madonne — et où elles sont jugées dignes de porter le nom sacré de Parmigiano Reggiano.

« Vous pouvez entendre celui-ci sonner différemment », a déclaré Alberto Pecorari du Consortium Parmigiano Reggiano, après avoir tapoté un petit marteau métallique contre une meule de fromage, produisant un bruit de frappe en bois, puis contre une autre, qui produit des bruits sourds.

« Celui-ci est convexe », dit-il à propos du second. « Il y a une bulle d’air à l’intérieur. Elle ne passe pas le test. »

La meule de fromage légèrement gonflée, dit-il, portera le nom « Parmigiano Reggiano », grattée à la machine sur sa croûte et envoyée pour être vendue dans un emballage mixte de fromage râpé générique.

Le test de tapotement n’est qu’un exemple de la façon dont le Consorzio Parmigiano Reggiano — fondée en 1934 pour défendre la tradition millénaire du fromage et garantir la qualité et la production du parmesan — prend sa raison d’être très au sérieux.

REGARDER | Les meules de fromage dorées montent jusqu’au plafond à mesure qu’elles mûrissent : Des meules de fromage dorées empilées jusqu’au plafond à mesure qu’elles mûrissent Les meules de parmesan sont affinées en moyenne 24 mois dans des entrepôts à température contrôlée. Les fromages prennent une teinte plus foncée en vieillissant, certains atteignant 50 mois. Chacun est testé avec un marteau en métal pour garantir la qualité.

Les producteurs de parmesan optent pour la haute technologie pour lutter contre les imitateurs

Bien qu’encore fraîche et malléable, chaque meule de fromage est enveloppée dans un plastique de type braille qui enfonce le nom Parmigiano Reggiano dans la circonférence, avec la date et le lieu de « naissance » de la meule. Depuis deux décennies, un code QR composé de protéines de lait est également intégré dans la croûte.

Pourtant, les producteurs de parmesan affirment que ces marqueurs d’identification sont insuffisants dans la lutte en cours pour contrer ce qui, selon les données, représente un commerce annuel d’arnaques de mauvaise qualité de 2,5 milliards de dollars canadiens, soit presque l’équivalent des ventes mondiales annuelles de vrai parmesan.

À cette fin, le consortium teste actuellement une nouvelle façon de lutter contre les contrefaçons, avec une puce numérique de la taille d’un grain de sel qui peut être lue avec un laser pour suivre et tracer les roues.

Alberto Pecorari, du consortium italien Parmigiano Reggiano, souligne la marque de feu sur les meules de fromage qui réussissent le test de qualité pour devenir du parmesan. Les producteurs affirment que les marqueurs d’identification sont insuffisants dans la lutte contre ce que les données montrent comme un commerce annuel d’arnaques de mauvaise qualité de 2,5 milliards de dollars canadiens. (Megan Williams/CBC)

« Le but du micro-transpondeur est d’enregistrer en temps réel quand et où le parmesan est produit », a déclaré Pecorari, brandissant une étiquette translucide avec un code QR, la petite puce à l’intérieur émettant un reflet de lumière réfléchie.

Les copeaux ont été insérés dans les croûtes de 120 000 meules, soit un petit pourcentage des quatre millions fabriquées chaque année.

Les producteurs affirment qu’ils se sont jusqu’à présent révélés efficaces et sûrs, avec des tests dans des simulations de bains acides de l’estomac humain montrant qu’ils ne laissent pas échapper de matières toxiques.

Même si une puce électronique implantée dans le fromage peut sembler exagérée, les producteurs affirment que le soin et la tradition nécessaires à la fabrication du parmesan – délicieux et coûteux – justifient l’expérience numérique.

Un boîtier en plastique avec des lettres de type braille est enroulé autour du parmesan pour l’identifier comme Parmigiano Reggiano. Une petite puce électronique dans la plaque QR composée de protéines est actuellement testée sur des milliers de meules de fromage afin de prévenir les imposteurs. (Megan Williams/CBC)

Le parmesan bénéficie d’une appellation d’origine protégée ou AOP — statut de l’Union européenne pour les aliments « produits, transformés et préparés dans une zone géographique donnée selon un savoir-faire reconnu ».

Les règles de l’AOP stipulent qu’il ne peut être fabriqué que dans la petite région du nord de l’Italie, près des villes de Parme, Modène, Reggio d’Émilie et Bologne, et que le fromage doit être vieilli pendant au moins 12 mois et testé deux ans après sa production.

La production de parmesan remonte à 1 000 ans dans la région plate et fertile du nord de l’Italie. (Megan Williams/CBC)

Les techniques ont résisté à l’épreuve du temps

Les techniques de production remontent au Moyen Âge, perfectionnées par les moines bénédictins et cisterciens afin de conserver le fromage pour le commerce dans toute l’Europe. Aujourd’hui, la production fait vivre quelque 50 000 personnes dans la région, selon le consortium.

Même s’il s’agit pour beaucoup de petites entreprises familiales, les travailleurs des plus grandes installations de production comme Quattro Madonne comprennent des immigrants récents d’Afrique et d’Inde. Une douzaine de personnes travaillent dans la production de l’entreprise située près de Modène.

Le fabricant de parmesan Jaz Singh travaille depuis 15 ans chez Quattro Madonne, dans le nord de l’Italie, et est désormais maître fromager et supervise le processus. Les techniques remontent au Moyen Âge. (Megan Williams/CBC)

« La première fois que j’y ai goûté, je ne l’ai pas aimé du tout », raconte Elijiah Doahen, qui plonge son doigt expert dans une cuve de coagulation contenant du lait livré quelques heures auparavant et provenant d’une race particulière de vaches locales. « Mais après l’avoir mangé si souvent, c’est maintenant mon préféré. »

Doahen, arrivé en Italie en provenance du Ghana il y a six ans et qui travaille à l’usine de parmesan depuis trois ans, dit que son espoir est de gravir les échelons et de devenir un maître fromager, un processus qui peut prendre des années.

REGARDER | L’art ancien de préparer un parmesan parfait : L’art ancien de préparer un parmesan parfait Elijah Doahen, qui applique des techniques séculaires de fabrication du parmesan chez le producteur Quattro Madonne dans le nord de l’Italie, coupe le fromage fraîchement formé en deux, prêt à être levé dans un linge en lin et égoutté.

Une fois le fromage formé au fond de la cuve, les ouvriers l’enveloppent dans un linge en lin, le coupent en deux et le hissent sur une barre qui le soulève et l’égoutte. Le fromage est ensuite pressé dans des moules ronds et immergé dans des cuves d’eau salée pendant 20 jours. Le sel pénètre lentement dans le fromage tout en en évacuant l’humidité, ce qui entraîne un retrait de cinq pour cent.

La dernière étape consiste à déplacer les meules vers l’entrepôt à température contrôlée, où elles mûrissent pendant 24 mois en moyenne, voire 50 mois pour certaines. Il faut un an de vieillissement pour que le sel se répartisse uniformément dans le fromage, agissant comme un conservateur naturel. (Il n’y a que trois ingrédients dans le parmesan : le lait, la présure et le sel.)

« Tous les Parm ne sont pas créés égaux »

Alors que la puce électronique est le dernier outil testé pour garantir que les gens mangent de la vraie viande, la bataille plus vaste que mènent les producteurs italiens est d’ordre politique : prendre le contrôle du nom du parmesan.

« Aujourd’hui, vous pouvez utiliser le nom Parmesan pour des fromages produits au Canada et aux États-Unis. Il n’est pas actuellement protégé comme c’est le cas dans l’Union européenne », a déclaré Pecorari. « Notre principal problème est donc que des noms à consonance italienne sont encore utilisés, ce qui fait que le consommateur associe ce produit au nôtre. »

Le magasin familial de Roberto Torricelli, Roberto e Vanna, vend depuis les années 1950 du parmesan au marché central d’Albinelli à Modène, dans le nord de l’Italie. La production de parmesan fait vivre quelque 50 000 personnes dans la région. (Megan Williams/CBC)

Julie Rusciolelli, présidente de Maverick Public Relations, basée à Toronto, qui représente le Consortium Parmigiano Reggiano au Canada, affirme qu’une grande partie du travail de son entreprise est l’éducation alimentaire.

« Nous essayons de dire aux Canadiens que ce qui sort du shaker n’est pas authentique », a-t-elle déclaré, « afin de dissiper de nombreux mythes selon lesquels tous les Parm ne sont pas créés égaux ».

Bien que le Consortium Parmigiano Reggiano ait fait peu de progrès pour empêcher d’autres producteurs de fromage d’appeler leur produit Parmesan, les ventes de vrais produits ont augmenté de façon constante au Canada – le résultat d’un bon réseau de distribution et d’un intérêt accru pour les produits de qualité à tous les niveaux, dit Rusciolelli. .

« Nous avons un marché instruit, un accès à de la bonne nourriture et nous posons davantage de questions », a-t-elle déclaré.