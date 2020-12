Le président élu Joe Biden a choisi la représentante du Nouveau-Mexique Deb Haaland comme candidate au poste de secrétaire de l’Intérieur jeudi, un choix historique qui ferait d’elle la première Amérindienne à diriger la puissante agence fédérale qui exerce une influence sur les tribus du pays depuis des générations.

Des chefs tribaux et des militants de tout le pays, ainsi que de nombreuses personnalités démocrates, ont applaudi la sélection de Haaland après avoir exhorté Biden pendant des semaines à la choisir pour diriger le ministère de l’Intérieur. Ils ont soutenu sa candidature même lorsque les inquiétudes selon lesquelles les démocrates risqueraient de risquer leur majorité à la Chambre si Haaland cédait son siège au Congrès semblaient menacer sa nomination.

Avec la nomination de Haaland, les peuples autochtones verront pour la première fois de leur vie un Amérindien à la table où les décisions les plus élevées sont prises – et tout le monde le fera aussi, a déclaré OJ Semans, un activiste de vote Rosebud Sioux qui était en Géorgie jeudi pour aider. faire sortir le vote autochtone pour deux tours du Sénat. «Cela a fait prendre conscience aux gens que les Indiens existent toujours», dit-il.

Haaland, 60 ans, est membre du Pueblo de Laguna et, comme elle aime à le dire, résidente de la 35e génération du Nouveau-Mexique. Le rôle de secrétaire de l’Intérieur la mettrait à la tête d’une agence qui a une influence considérable non seulement sur les quelque 600 tribus reconnues au niveau fédéral, mais également sur une grande partie des vastes terres publiques, voies navigables, faune, parcs nationaux et richesses minérales du pays.

Haaland a tweeté après que la nouvelle ait été rendue publique que «grandir dans la maison Pueblo de ma mère m’a rendu féroce.

«Je serai féroce pour nous tous, notre planète et toutes nos terres protégées», a-t-elle promis.

Biden prévoit de présenter Haaland – et d’autres choix pour son cabinet – lors d’un événement samedi à Wilmington, Delaware.

Sa sélection bat un record de 245 ans de fonctionnaires non autochtones, pour la plupart des hommes, agissant en tant que haut fonctionnaire fédéral des affaires amérindiennes. Le gouvernement fédéral a souvent travaillé pour déposséder les Amérindiens de leur terre et, jusqu’à récemment, pour les assimiler à la culture blanche.

« Vous devez comprendre – vous prenez la boucle intérieure complète », a déclaré le représentant de l’Arizona Raul Grijalva, président du Comité des ressources naturelles de la Chambre et un champion de Haaland pour le poste. « Pendant des années, son héritage a été la privation du droit de vote de les autochtones de ce pays, de déplacement, de génocide culturel. «

Avec la nomination de Haaland, «c’est en soi un message énorme», a déclaré Grijalva.

Le président de la Nation Navajo, Jonathan Nez, l’a qualifié de « journée vraiment historique et sans précédent pour tous les peuples autochtones ».

«Je suis tellement exalté», a tweeté le chef du mouvement progressiste démocrate Sunrise, Varshini Prakash. « Ce sera la première fois qu’un Autochtone – et une femme championne du climat – occupera un poste au cabinet présidentiel. Félicitations à @JoeBiden pour son entrée dans l’histoire. »

Les militants qui sortent du vote croient que leurs efforts et le vote autochtone ont aidé à renverser l’Arizona en particulier pour Biden et à assurer la présidence.

«On a l’impression que quelque chose est en train de changer», a déclaré Ashley Nicole McCray, membre de la tribu Absentee Kiowa de l’Oklahoma et d’une coalition environnementale autochtone. «Enfin, nous sommes arrivés à ce point où le sentiment autochtone n’est plus réduit au silence.

Mais le choix de Biden pourrait encore épuiser, au moins temporairement, la faible majorité que les démocrates maintiennent à la Chambre. Biden a déjà sélectionné plusieurs législateurs de la chambre, dont le représentant de la Louisiane Cedric Richmond et la représentante de l’Ohio Marcia Fudge, pour siéger dans son administration.

Certains membres de l’équipe de transition de Biden avaient exprimé des inquiétudes quant à la possibilité de plonger davantage dans la majorité déjà réduite de la Chambre démocrate pour un autre poste de direction. Mais Biden a décidé que l’aspect franchissant les barrières de sa nomination et son expérience en tant que vice-présidente du comité de la Chambre sur les ressources naturelles en faisaient le bon choix pour le moment.

Le président élu remplit méthodiquement les postes de son cabinet, ajoutant le responsable de l’environnement de la Caroline du Nord, Michael Regan, comme son candidat à la tête de l’Agence de protection de l’environnement. Biden a présenté l’ancien maire de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg plus tôt cette semaine en tant que secrétaire aux transports et a annoncé jeudi que l’ancienne gouverneure du Michigan, Jennifer Granholm, était sa candidate au poste de secrétaire à l’énergie.

Dans un communiqué jeudi soir, Biden a déclaré qu’il avait réuni une «équipe brillante, testée et pionnière» qui «sera prête dès le premier jour à faire face à la menace existentielle du changement climatique».

«Ils partagent ma conviction que nous n’avons pas de temps à perdre pour affronter la crise climatique, protéger notre air et notre eau potable, et rendre justice aux communautés qui ont depuis longtemps endossé le fardeau des dommages environnementaux», a déclaré le président élu.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a clairement indiqué mercredi que Biden avait la bénédiction de choisir Haaland, affirmant qu’elle ferait un «excellent choix» en tant que secrétaire de l’intérieur. Le représentant de la Caroline du Sud, James Clyburn, démocrate n ° 3 à la Chambre et proche allié de Biden, a également soutenu Haaland pour le poste.

Haaland est l’une des deux premières femmes amérindiennes à la Chambre. Elle a déclaré à l’Associated Press avant sa nomination que voir la différence que sa position au Congrès faisait pour les Amérindiens ordinaires qui venaient la voir avec des affaires avant le gouvernement fédéral.

«Ils se sont sentis à l’aise de se lancer dans les questions qu’ils voulaient», a déclaré Haaland à l’AP lors d’une interview avant sa nomination. Ils diraient, par exemple, «Oh, nous n’avons pas à vous expliquer la souveraineté tribale», ce qui signifie le statut constitutionnellement garanti des tribus en tant que nations indépendantes.

Haaland a précédemment travaillé en tant que chef du Parti démocrate du Nouveau-Mexique, en tant qu’administrateur tribal et en tant qu’administrateur pour une organisation fournissant des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

Née d’un père vétéran de la Marine et d’une mère vétéran de la Marine, Haaland se décrit comme une mère célibataire qui devait parfois compter sur des coupons alimentaires. Elle dit qu’elle continue de rembourser ses prêts étudiants après l’université et la faculté de droit pour elle-même et l’université pour sa fille.

Le sénateur du Nouveau-Mexique, Tom Udall, qui prend sa retraite après 22 ans au Congrès et était initialement considéré comme le favori du secrétaire de l’Intérieur, a félicité Haaland pour sa sélection, la qualifiant de «capitale et bien méritée».

Auparavant, le plus haut fonctionnaire de l’administration connu pour son héritage amérindien était Charles Curtis, qui a occupé le poste de vice-président d’Herbert Hoover et dont la mère appartenait à un quart de la tribu Kaw.

Les rédacteurs d’Associated Press Aamer Madhani à Wilmington, Del., Et Matthew Daly à Washington ont contribué à ce rapport.