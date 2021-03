Dans un cas «  extrêmement rare  », un journaliste de l’Iowa fait face à des accusations pour avoir couvert les manifestations estivales

Le procès d’un journaliste du Des Moines Register qui a été arrêté pour couvrir des manifestations pour la justice raciale l’été dernier devrait commencer la semaine prochaine dans le cadre de ce que les experts ont déclaré être une rare poursuite pénale d’un journaliste en mission aux États-Unis.

Andrea Sahouri fait face à des accusations de non-dispersion et d’ingérence dans des actes officiels et devrait être jugée à partir de lundi.

Au moins 126 journalistes ont été arrêtés ou détenus en 2020, mais seuls 14 font toujours l’objet d’accusations, selon le US Press Freedom Tracker. La rédactrice en chef du groupe, Kirstin McCudden, a déclaré qu’il était « surprenant et inconnu » pourquoi les accusations de Sahouri demeurent.

Des groupes de médias et de journalisme ont appelé à l’abandon des charges, notamment le Comité pour la protection des journalistes et les étudiants et le personnel de la Columbia University School of Journalism, où Sahouri a obtenu une maîtrise. L’organisation de défense des droits humains Amnesty International a également pris la cause.

« Le fait que ce procès ait lieu est une violation des droits de la presse libre et une erreur judiciaire », a écrit le comité de rédaction du Des Moines Register dans un éditorial.

Carol Hunter, rédactrice en chef du journal, a déclaré à USA TODAY que le registre aide Sahouri à lutter contre les accusations parce qu’il « y voit un principe fondamental … qu’un journaliste a le droit d’être sur une scène de manifestation pour pouvoir observer ce qui est en cours et à signaler. «

Sahouri a été arrêté alors qu’il était en mission dans un centre commercial de Des Moines pour couvrir des manifestations dans les jours qui ont suivi le meurtre de George Floyd, un homme noir décédé alors qu’un policier blanc s’était agenouillé sur le cou. La mort de Floyd a provoqué des troubles dans tout le pays, et Des Moines a connu des jours de protestation exigeant la justice raciale et des changements dans la police.

La police et les procureurs ont fourni peu de détails sur l’incident du 31 mai. Sahouri a déclaré qu’elle avait répété à plusieurs reprises aux policiers qu’elle était journaliste travaillant en sa qualité officielle pour rendre compte de la manifestation.

Le Des Moines Register, qui appartient à Gannett, la même société mère que USA TODAY, a rapporté qu’un autre journaliste du journal qui était avec Sahouri et non arrêté a corroboré son récit des événements.

Sahouri a refusé de commenter USA TODAY si près du procès. Nicholas Klinefeldt, son avocat, a déclaré à USA TODAY qu’il ne pouvait pas commenter avant la fin du procès. Le procureur du comté de Polk, John Sarcone, a également refusé de commenter, citant le procès en cours et des considérations éthiques.

Dans une déclaration du 20 août au registre Des Moines, Sarcone a déclaré: « Nous ne sommes pas du tout d’accord avec la façon dont cette affaire a été caractérisée et nous parlerons dans la salle d’audience, qui est le lieu approprié pour traiter cette affaire. »

Un rapport d’arrestation de l’incident n’a pas nommé Sahouri dans la description des crimes présumés. Le rapport indique que la manifestation a « évolué » et que les gens « se livraient à des agressions, à l’intimidation de personnes et à la destruction de biens ».

« Au cours de ces activités, l’accusé était à distance d’entendre l’officier qui lui donnait l’ordre de se disperser et n’a pas réussi à quitter la zone », indique le rapport.

Dans une vidéo filmée à partir d’un véhicule de police immédiatement après son arrestation, Sahouri a déclaré qu’elle avait dit aux policiers qu’elle était journaliste et qu’elle quittait la zone.

«Je disais:« Je suis presse, je suis presse, je suis presse »», a déclaré Sahouri dans la vidéo.

Sahouri a déclaré qu’elle était avec son petit ami de l’époque, qui était là pour des raisons de sécurité tout en couvrant les manifestations, lorsque l’arrestation a eu lieu et qu’ils fuyaient la région. Il a été touché par un projectile et Sahouri a été aspergé de poivre avant leur arrestation, a-t-elle dit. Il a plaidé non coupable d’accusations similaires.

« Je fais juste mon travail de journaliste. Je suis juste ici pour faire des reportages comme je le vois », a déclaré Sahouri dans la vidéo.

Dans un rapport supplémentaire, rédigé une semaine après l’arrestation et obtenu par le registre des Moines, un officier a écrit que Sahouri ne s’était pas identifiée comme journaliste avant d’être en garde à vue. Le rapport décrit des agents pulvérisant des irritants chimiques dans la foule.

Au tribunal, Klinefeldt a fait valoir que son client et ses proches n’auraient pas dû être aspergés de poivre parce qu’ils fuyaient la région. Il a soulevé des problèmes concernant les divergences entre les rapports d’arrestation de Sahouri et de son petit ami d’alors, qui sont presque identiques mais énumèrent deux lieux d’arrestation différents bien qu’ils soient ensemble à l’époque.

Hunter, rédactrice en chef du Register, a déclaré qu’elle était surprise et déçue que les accusations n’aient pas été abandonnées. Elle a remis en question l’affirmation selon laquelle Sahouri aurait désobéi aux ordres, étant donné qu’elle quittait la région.

La liberté de la presse comprend la liberté de recueillir des informations, y compris d’être présent sur une scène de manifestation, a déclaré Hunter.

« Andrea était là en tant que journaliste de travail, et son travail consistait à être les yeux et les oreilles du public à un moment historique, en étant témoin et en observant ce qui se déroulait », a déclaré Hunter.

David Ardia, professeur de droit et codirecteur du Center for Media Law and Policy de l’Université de Caroline du Nord, a déclaré qu’être jugé dans une affaire comme celle-ci était « extrêmement rare ».

Le premier amendement ne donne pas aux journalistes un « laissez-passer gratuit » pour faire ce que le public n’est pas autorisé à faire lors d’une manifestation, a déclaré Ardia, mais les services de police et les procureurs, par le biais de politiques ou d’ententes informelles, n’arrêtent pas ou ne poursuivent pas souvent les journalistes pour avoir couvert Les événements.

Ardia a déclaré que l’affaire envoie « un message effrayant » aux journalistes que leurs droits ne seront pas reconnus. « Cela envoie clairement un signal, intentionnel ou non, aux autres journalistes: » Ne couvrez pas les manifestations à Des Moines « , a-t-il déclaré.

Sahouri est l’un des quatre journalistes qui ont des auditions ce mois-ci au sujet des arrestations en 2020 en leur qualité de journalistes, selon McCudden, avec le US Press Freedom Tracker.

Dans la plupart des cas, les journalistes ont vu les charges retenues contre eux abandonnées. À Des Moines, le lendemain de l’arrestation de Sahouri, un journaliste indépendant a été arrêté et ces accusations ont été rejetées à la demande des procureurs.

Le nombre de journalistes arrêtés l’année dernière – au moins 126 – était supérieur au nombre total d’arrestations que le US Press Freedom Tracker a documenté toutes les années combinées depuis sa création en 2017, a déclaré McCudden.

En 2019, neuf journalistes ont été arrêtés ou détenus, selon le traqueur.

McCudden a déclaré qu’il était « extraordinaire » que l’affaire soit jugée, étant donné le peu de cas qui aboutissent à ce stade. En 2020, en particulier au plus fort des manifestations, les arrestations et la détention de journalistes semblaient devenir un événement ordinaire, a-t-elle déclaré.

McCudden a décrit les raisons de la hausse des arrestations de journalistes en 2020 comme des «couches d’oignon». La majorité des arrestations ont eu lieu pendant les manifestations de Floyd. La période a été « une période très tendue », faisant suite aux manifestations anti-lockdown contre les restrictions aux coronavirus et au milieu d’une année électorale impliquant un président, Donald Trump, qui a régulièrement critiqué les journalistes, a déclaré McCudden.

Sahouri est venu au registre en août 2019 en tant que stagiaire couvrant les dernières nouvelles, a déclaré Hunter. En avril 2020, elle a commencé à travailler à temps plein en tant que journaliste de la sécurité publique, couvrant régulièrement les appels de la police, les accidents de la route et la météo.

Hunter a décrit Sahouri comme «un intervieweur très empathique», qui parlait souvent avec les familles des victimes d’accidents ou de crimes et était «capable de les mettre suffisamment à l’aise pour partager leurs histoires».

En février, elle a été nommée l’une des trois lauréates du prix Jay P. Wagner pour les jeunes journalistes, un prix décerné par la Iowa Newspaper Foundation.

Dans une lettre de nomination de Sahouri pour le prix, Hunter a écrit: « Andrea n’est pas découragée. Elle continue de rechercher les histoires des Iowans et de tenir les forces de l’ordre et les autres responsables responsables de leurs actions. »

Contributeur: Tyler J. Davis, Des Moines Register

