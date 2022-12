Dans un camp frontalier surpeuplé au Mexique, frustration et espoirs brisés

M. Pierre a souligné les conditions sordides autour de lui. Les gens faisaient cuire de la viande sur des grilles rouillées et des tas de bois. Les enfants entraient et sortaient des tentes le long de la rue. Des ordures et des articles de toilette usagés étaient éparpillés sur un terrain en terre vide.

“Il n’y a pas de conditions pour les enfants”, a-t-il déclaré. « Personne ne devrait vivre comme ça. Nous voulons une vie meilleure, et maintenant nous sommes coincés ici pour beaucoup plus longtemps. La politique n’a pas de sens, dit-il. Si les autorités américaines s’inquiétaient du fait que des personnes amènent le Covid-19 aux États-Unis, a-t-il dit, pourquoi ne testeraient-elles pas chaque personne individuellement et n’autoriseraient-elles pas celles qui ne sont pas infectées à demander l’asile ?