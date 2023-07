Dans un camp de réfugiés au Kenya, les pénuries alimentaires ont laissé les enfants affamés avant même que la Russie ne mette fin à l’accord sur les céréales

DADAAB, Kenya (AP) – Abdikadir Omar a été piégé dans une ville somalienne contrôlée par des extrémistes pendant des années jusqu’en mai, lorsqu’il s’est échappé pour faire un voyage de 12 jours avec sa femme et ses sept enfants au Kenya voisin à la recherche de nourriture et de sécurité.

À sa grande surprise, « j’ai trouvé la paix mais pas de nourriture », a déclaré le trentenaire à l’Associated Press. Il se tenait près du maïs desséché qu’il tentait de planter autour de l’abri de fortune de sa famille composé de branches et de bâches en plastique à l’extérieur de l’un des plus grands camps de réfugiés du monde.

Alors que l’insécurité alimentaire mondiale subit un nouveau choc avec la résiliation par la Russie d’un accord visant à maintenir l’acheminement des céréales depuis l’Ukraine, les centaines de milliers de Somaliens qui ont fui le changement climatique et l’insécurité offrent un exemple frappant de ce qui se passe lorsque l’aide est faible.

Omar, un agriculteur, a été contraint de donner la plupart de ses produits sous forme d’impôt à al-Shabab, les extrémistes liés à al-Qaïda qui contrôlent certaines parties de la Somalie depuis des années, et le peu qui restait n’était pas suffisant pour nourrir sa famille pendant la pire sécheresse qu’ait connue la Somalie depuis des décennies. Le coup final est venu quand al-Shabab, sous la pression d’une offensive militaire somalienne, a tué son jeune frère.

Omar et sa famille ont rejoint une nouvelle vague de Somaliens en fuite. Ils faisaient partie des 135 000 nouveaux réfugiés arrivés à Dadaab ces derniers mois et ont finalement été autorisés à accéder à l’aide alimentaire lorsque le gouvernement kenyan a repris l’enregistrement des réfugiés en février dans le camp situé à 90 kilomètres de la frontière somalienne.

Dadaab abrite plus de 360 ​​000 réfugiés enregistrés et de nombreux réfugiés non enregistrés. Le camp a été établi dans les années 1990, sa permanence se reflétant dans les rangées soignées de maisons en tôle ondulée dans ses sections les plus anciennes.

Les rations alimentaires sont cependant plus fragiles. Selon le Programme alimentaire mondial, ils sont passés de 80% des besoins nutritionnels quotidiens minimum à 60% en raison de la réduction du financement des donateurs. Les donateurs traditionnels n’ont pas tardé à évoquer la faim dans des endroits comme la Somalie lorsqu’ils ont critiqué la Russie pour avoir mis fin à l’accord sur les céréales, mais ils ont concentré leurs dons ailleurs, y compris en Ukraine. En mai, une conférence des donateurs de haut niveau pour le Kenya, la Somalie et l’Éthiopie a permis de recueillir moins de 3 milliards de dollars sur les 7 milliards de dollars que les organisateurs souhaitaient pour l’aide humanitaire.

Les camps de réfugiés comme Dadaab, en particulier en Afrique, verront de nouvelles réductions de l’aide en raison de l’action de la Russie, a déclaré mardi à l’AP la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain. Dans le cadre de l’accord récemment conclu, le PAM achetait 80% de son approvisionnement mondial en blé à l’Ukraine.

« Il va y avoir de graves pénuries et, dans certains cas, aucune du tout à cause de cela », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il était trop tôt pour prédire quelles seraient ces réductions.

Déjà, « les familles qui préparaient probablement trois repas par jour ont maintenant réduit leur préparation à deux repas ou un repas par jour, et c’est assez extrême », a déclaré le responsable des programmes du PAM à Dadaab, Colin Buleti, à l’AP dans un centre de distribution alimentaire lors d’une visite la semaine dernière.

Les familles reçoivent des rations mensuelles de sorgho, de riz, de haricots, de maïs et d’huile végétale, ainsi qu’un transfert en espèces pour l’achat de produits frais qui a été réduit de moitié à 3 dollars.

Les travailleurs humanitaires disent que les rations réduites risquent d’aggraver la malnutrition. Dans l’une des trois sections de Dadaab, Hagadera, 384 cas de malnutrition ont été signalés au cours du premier semestre de l’année, dépassant déjà les 347 signalés pour l’ensemble de l’année dernière, selon l’International Rescue Committee, qui fournit des services de santé.

Le service de malnutrition à Hagadera est rempli au-delà de sa capacité avec des bébés qui pleurent. Il est censé accueillir 30 patients et en compte actuellement 56.

Dool Abdirahman, 25 ans, est arrivée avec sa petite fille souffrant de malnutrition en novembre. La famille a fui la Somalie lorsque le nourrisson a développé une hydrocéphalie ou une accumulation de liquide dans le cerveau. Jusque-là, la famille avait eu du mal à tenir à la maison, a déclaré Abdirahman.

La responsable de la santé de l’International Rescue Committee à Dadaab, Barbara Muttimos, a déclaré que même la pâte d’arachide riche en nutriments utilisée pour traiter les enfants souffrant de malnutrition aiguë et sévère est menacée par la réduction des financements et le nombre croissant de personnes affamées.

Mais pour des mères comme Mabina Ali Hassan, 38 ans, les conditions à Dadaab sont meilleures que les services inexistants chez eux, où le conflit a déstabilisé le pays au cours des trois dernières décennies.

« Je regrette d’être retournée en Somalie en 2016 quand j’ai entendu dire que c’était plus sûr », a déclaré la mère de huit enfants. « Ce bébé est né là-bas et n’a pas pu être soigné car les hôpitaux n’étaient pas équipés. » Elle a dit qu’elle était retournée au camp de réfugiés lorsque son fils, maintenant âgé d’un an, est devenu mal nourri.

Maryan Mohamed, 30 ans, a déclaré qu’elle avait de la chance de faire partie des réfugiés nouvellement enregistrés. L’ancienne propriétaire d’un salon de thé et ses six enfants sont arrivés à Dadaab en mars et ont vécu pendant quatre mois grâce aux dons alimentaires d’amis déjà inscrits.

« Bien que la stabilité m’ait accueillie ici, je m’efforce toujours d’avoir la vie dont je rêvais », a-t-elle déclaré.

La menace de l’insécurité demeure, même pour les réfugiés. Al-Shabab a attaqué ce mois-ci une base militaire somalienne à seulement 12 kilomètres de la frontière kenyane. Les forces somaliennes subissent des pressions pour assumer des responsabilités en matière de sécurité alors qu’une force de maintien de la paix de l’Union africaine poursuit son retrait du pays.

Le gouvernement du Kenya est actuellement en pourparlers avec les Nations Unies sur la manière d’intégrer les centaines de milliers de réfugiés dans les communautés d’accueil à l’avenir. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés affirme qu’une telle intégration est le meilleur moyen d’accueillir des réfugiés alors que le financement des donateurs diminue.

L’écrivain d’Associated Press Sam Mednick à Dakar, au Sénégal, a contribué.

Evelyne Musambi, Associated Press