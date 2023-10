Dans un Brésil où les pesticides sont lourds, la poussière des cultures pourrait-elle être éliminée ?

Le recours à l’épandage des cultures au Brésil – le plus grand consommateur de pesticides au monde – a contribué à alimenter l’industrie agricole géante qui soutient la plus grande économie d’Amérique latine. Mais à mesure que les préoccupations en matière de santé publique s’accentuent, l’avenir de cette pratique est de plus en plus incertain.

Alors que les champs de produits et les communautés locales s’étendent jusqu’à presque entrer en collision, les résidents sont exposés aux produits chimiques agressifs pulvérisés sur les plantes depuis l’air.

« Lorsque les avions survolent nos maisons, nous ressentons les effets sur notre santé : irritation des yeux, allergies cutanées, toux », a déclaré Diogène Rabello, responsable d’une section de Sao Paulo du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre, une organisation de réforme agricole.

Les critiques de cette méthode – officiellement connue sous le nom de fumigation aérienne – ont remporté une victoire en mai, lorsque la Cour suprême du Brésil s’est prononcée en faveur d’une interdiction en 2019 dans l’État du Ceara, dans le nord-est du Brésil. D’autres États envisagent de suivre cet exemple.

Mais cette décision a provoqué une onde de choc dans le secteur agroalimentaire géant du Brésil, qui a consommé près de 720 000 tonnes de pesticides en 2021, soit 20 % du total mondial, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Afin de maintenir des rendements élevés, l’agro-industrie – le moteur de l’économie brésilienne – dépend de l’utilisation intensive de pesticides, notamment ceux administrés par le haut. Les partisans préfèrent appeler ces composés « défense agricole » ou « produits phytopharmaceutiques ».

La situation est délicate : l’utilisation massive de pesticides est l’un des principaux arguments avancés par les détracteurs européens dans les négociations sur un accord de libre-échange entre l’UE et le bloc commercial sud-américain du Mercosur.

L’Europe a largement interdit l’épandage des cultures depuis 2009, invoquant ses effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement.

Mais au Brésil, qui possède la deuxième plus grande flotte d’avions agricoles au monde derrière les États-Unis, la pulvérisation aérienne représente encore entre 25 et 30 pour cent de l’utilisation de pesticides, selon l’Union nationale des entreprises aéronautiques agricoles du pays.

– « Risque de dérive » –

Dans l’État de Sao Paulo (sud-est), deuxième consommateur de pesticides du pays et où la canne à sucre occupe environ 30 pour cent de la superficie agricole, le procureur Gabriel Lino de Paula Pires enquête sur le recours à la fumigation aérienne dans la région de Pontal do Paranapanema. .

« En 20 ans, cette culture s’est considérablement développée ici, atteignant jusqu’à la frontière des établissements (humains) », a déclaré Pires à l’AFP.

Il est illégal de larguer des pesticides dans l’air à moins de 500 mètres des villes et villages et à moins de 250 mètres des sources d’eau. Mais l’épandage des cultures « présente toujours un risque que (les produits chimiques) s’éloignent de la cible prévue », a déclaré Pires.

En fait, selon Pires, en raison des conditions météorologiques dans la région, « il n’est pas possible de répandre des pesticides (par voie aérienne) en toute sécurité ».

Mais selon Fabio Kagi, de Sindiveg, qui représente l’industrie brésilienne des pesticides, « parmi les méthodes de pulvérisation, la méthode aérienne est la plus réglementée ».

L’épandage des cultures est beaucoup plus rapide que la pulvérisation de pesticides depuis le sol, capable d’atteindre de vastes étendues de terre difficiles d’accès par tracteur.

Les pilotes d’avions agricoles doivent être titulaires d’une licence spéciale et un ingénieur agronome doit être présent pendant les vols, selon Kagi. Mais le procureur Pires affirme que les autorités publiques « ne parviennent pas » à réglementer de telles conditions.

– Interdit en Europe –

Environ 30 pour cent des pesticides aériens utilisés dans les plantations de canne à sucre autour de cinq régions de Sao Paulo en 2019 contenaient des ingrédients actifs potentiellement cancérigènes, selon une étude de l’Université fédérale de Santa Catarina, soulignant une corrélation possible avec un taux de cancer plus élevé que la moyenne nationale. incidence dans ces zones.

Selon des informations examinées par le bureau du défenseur public de Sao Paulo, la société sucrière Tereos Acucar e Energia Brasil a utilisé du thiaméthoxame, l’ingrédient actif d’un insecticide, au Brésil.

Le produit chimique a été interdit dans l’UE en 2019 en raison de sa toxicité pour les animaux aquatiques et de ses risques potentiels pour la fertilité humaine et les fœtus.

Les sociétés sucrières brésiliennes Sao Martinho et Usina Pitangueiras ont utilisé un pesticide appelé Opera, selon d’autres rapports examinés par le bureau du défenseur public. Le principe actif d’Opera est une substance présumée cancérigène, selon les autorités sanitaires françaises, et qui perturbe les hormones.

Contacté par l’AFP, Tereos a insisté sur le fait qu’il utilise des produits « approuvés par les autorités brésiliennes » et « respecte consciemment toutes leurs recommandations d’application ».

Sao Martinho a également déclaré suivre « les réglementations et directives des autorités compétentes », tandis qu’Usina Pitangueiras n’a pas répondu aux demandes de l’AFP.

Malgré ces défis au niveau des États en matière d’épandage des cultures, les législateurs fédéraux brésiliens envisagent actuellement un projet de loi visant à faciliter l’approbation de nouveaux pesticides.

mje/tmo/rsr/caw/jh