Dans un avenir rempli de voitures électriques, la radio AM pourrait être laissée pour compte

Les constructeurs automobiles affirment que les véhicules électriques génèrent plus d’interférences électromagnétiques que les voitures à essence, ce qui peut perturber la réception des signaux AM et provoquer de l’électricité statique, du bruit et un bourdonnement à haute fréquence. (Les signaux FM sont plus résistants à de telles interférences.)

Un nombre croissant de modèles électriques ont abandonné la radio AM dans ce que les radiodiffuseurs appellent un changement inquiétant qui pourrait causer des problèmes aux stations et priver les conducteurs d’une source cruciale d’informations en cas d’urgence.

Depuis près de 100 ans, les conducteurs écoutent la radio AM, une institution américaine crépitant d’actualités, de circulation, de météo, de sports et d’une variété éclectique d’autres programmes.

“Plutôt que de frustrer les clients avec une réception et un bruit inférieurs, la décision a été prise de ne pas utiliser les véhicules équipés de la technologie eDrive”, a déclaré BMW dans un communiqué, faisant référence au système qui alimente ses véhicules électriques.

Tesla, Audi, Porsche et Volvo ont également retiré la radio AM de leurs véhicules électriques, tout comme Volkswagen de son SUV électrique, ID.4, selon les constructeurs automobiles et la National Association of Broadcasters. Ford a déclaré que le F-150 Lightning 2023, sa camionnette électrique populaire, abandonnerait également la radio AM.

Certains experts disent que les problèmes de réception ne sont pas insurmontables. Les interférences électromagnétiques pourraient être contrôlées avec des câbles de blindage, des filtres et un placement soigneux des composants électriques dans le véhicule, a déclaré Pooja Nair, ingénieur en systèmes de communication à la société de technologie de divertissement Xperi Inc., qui possède la technologie HD Radio.

Mais de tels changements nécessitent de l’argent et des efforts, et il n’est pas clair si les constructeurs automobiles sont prêts à dépenser plus au service des fans de radio AM. The Drive, un site d’information automobile qui a fait état de la tendancea noté que la radio AM a perdu la faveur en Europe, de sorte que les constructeurs automobiles y voient peut-être moins le besoin de la conserver.

Si davantage de véhicules électriques laissent tomber la radio AM, certains diffuseurs disent qu’ils pourraient perdre la connexion avec leurs principaux auditeurs.