Dans un Arctique méfiant, la Norvège commence à voir des espions russes partout

Ce rôle vital s’est senti d’autant plus vulnérable depuis septembre, lorsque des explosions ont détruit les pipelines Nord Stream entre la Russie et l’Allemagne, et pour lesquels Moscou et Washington se sont partagé la responsabilité.

“C’était un signal d’alarme. La guerre n’est pas seulement en Ukraine. Cela peut aussi nous affecter, même si c’est difficile à attribuer », a déclaré Tom Røseth, professeur au Norwegian Defence University College.

Un certain nombre d’espions russes plus conventionnels ont été arrêtés et expulsés ces dernières années, rendant peut-être la Russie plus dépendante des agents dormants, d’autant plus que la guerre en Ukraine trébuche.

La récente augmentation des cas, a déclaré M. Roseth, reflétait le besoin de la Russie de faire passer ses espions dormants.

“En ce moment en Europe, avec la pression de la situation dans laquelle se trouve Moscou, elle veut que son réseau soit à la hauteur”, a-t-il déclaré. “Même si ces activités existaient auparavant, je pense qu’elles prennent plus de risques maintenant.”

Dans le cas de la Norvège, le malaise a commencé à monter après qu’un drone de qualité militaire a été repéré en septembre au-dessus d’une plate-forme pétrolière en mer du Nord. Bientôt, il y eut plus d’observations de drones au-dessus d’installations pétrolières et gazières et d’une centrale électrique. En octobre, l’aéroport de Bergen, situé près de la plus grande base navale du pays, a été fermé pendant deux heures après que des drones ont été observés dans la région.

Les Norvégiens ont commencé à remettre en question d’autres incidents qui s’étaient produits plus tôt dans l’année : Un câble sous-marin endommagé en janvier, qui transmettait des images satellites aux agences spatiales occidentales. Une réserve d’eau endommagée près de plusieurs sites militaires, non loin de Tromsø. Et s’il ne s’agissait pas d’accidents ou de fauteurs de troubles, mais d’un sabotage russe ?