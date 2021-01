Donald Trump a apparemment fait pression sur le secrétaire d’État géorgien pour qu’il annule la victoire électorale de Joe Biden là-bas, affirmant que lors d’un appel téléphonique divulgué, le vol de la présidence entraînerait des conséquences politiques et juridiques.

« Je veux juste trouver 11 780 voix, ce qui est un de plus que nous, parce que nous avons gagné l’État », Trump semble avoir déclaré lors d’une fuite téléphonique samedi avec le secrétaire d’État Brad Raffensperger. « Nous avons gagné les élections, et ce n’est pas juste de nous les enlever comme ça. Et cela va être très coûteux à bien des égards. »

Des extraits de l’appel, que le président doit encore confirmer ou nier, ont été divulgués à au moins deux médias, le Washington Post et le Atlanta Journal-Constitution – peut-être une indication de la fracture de la relation entre le président Trump et le républicain de Géorgie. dirigeants depuis que Biden a été déclaré vainqueur des élections du 3 novembre.

Trump a fait valoir que la victoire de Biden avait été alimentée par des centaines de milliers de votes frauduleux en Géorgie et dans plusieurs autres États swing. Le mois dernier, CNN a cité une source anonyme disant que Trump avait appelé le gouverneur républicain Brian Kemp et l’avait exhorté à ordonner un audit des signatures des votes par correspondance.

« Nous avons remporté cette élection, en Géorgie, sur la base de tout cela, et il n’y a rien de mal à dire cela, Brad, » Trump a apparemment déclaré lors de l’appel de samedi, bien que l’extrait n’inclue pas son précédent aperçu des votes prétendument frauduleux. « Le peuple géorgien est en colère, le peuple du pays est en colère, et il n’y a rien de mal à dire que, vous savez, vous avez recalculé », il ajouta.

« Monsieur le Président, le défi que vous avez est que les données dont vous disposez sont erronées », Raffensperger a répondu.

Trump a fait valoir qu’un réexamen des résultats devrait être fait rapidement car les deux sénateurs républicains de Géorgie font face à un second tour des élections le 5 janvier. Si les deux perdent, les démocrates prendront le contrôle du Sénat, leur donnant la majorité dans les deux chambres du Congrès.

« Le peuple géorgien sait que c’est une arnaque, et à cause de ce que vous avez fait au président, beaucoup de gens ne vont pas voter, » Trump a dit. « Et beaucoup de républicains vont voter contre parce qu’ils détestent ce que vous avez fait au président, d’accord? Ils le détestent, et ils vont voter. Vous seriez respecté, vraiment respecté, si cela pouvait être réglé. avant l’élection. «

Trump a affirmé que les bulletins de vote avaient été détruits en Géorgie et que les machines à voter avaient été retirées pour dissimuler les preuves de fraude. Lorsqu’on lui a demandé si les machines ou certains de leurs composants avaient été retirés, Ryan Germany, avocat général du bureau de Raffensperger, a répondu non.

« Vous savez ce qu’ils ont fait et vous ne le signalez pas, » Trump a dit. « C’est une infraction criminelle, et vous ne pouvez pas laisser cela arriver … C’est un gros risque pour vous et Ryan, votre avocat. » Il a réitéré ses allégations selon lesquelles le déchiquetage des bulletins de vote et les machines avaient été enlevés et a ajouté « Vous laissez cela arriver. Je vous informe que vous laissez cela arriver. »

Trump a exhorté Raffensperger à réexaminer les résultats des élections, « mais réexaminez-le avec des gens qui veulent trouver des réponses, pas avec des gens qui ne veulent pas trouver de réponses. » Un seul groupe de votes qui est allé frauduleusement à Biden « nous remporte l’élection, par beaucoup, » il a dit.

« Monsieur le Président, vous avez des gens qui soumettent des informations, et nous avons nos gens qui soumettent des informations, puis elles sont soumises au tribunal, et le tribunal doit alors prendre une décision », Dit Raffensperger. « Nous devons rester fidèles à nos chiffres. Nous pensons que nos chiffres sont exacts. »

Les législateurs républicains sont divisés sur l’opportunité de soutenir les allégations de fraude électorale de Trump lorsque les votes électoraux seront certifiés au Congrès le 6 janvier. Au moins 12 sénateurs, dont un groupe dirigé par le républicain texan Ted Cruz, ont déclaré qu’ils souleveraient des objections à la certification. Mais les républicains Mitt Romney de l’Utah, Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska et Bill Cassidy de la Louisiane se sont joints lundi dans une déclaration bipartisane appelant à l’officialisation de la victoire de Biden. La bataille pour la certification est devenue une sorte de test de loyauté pour les républicains, les législateurs étant poussés par les partisans de Trump à contester les résultats des élections ou à être remboursés lorsqu’ils sont réélus.

