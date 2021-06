Dans un appartement de luxe d’une chambre à 3 850 $ par mois à San Francisco

« Quand j’ai dû travailler à domicile à temps plein, cela ne s’est très vite pas senti durable pour un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée », a déclaré Kam à CNBC Make It.

À l’automne, lorsqu’il est devenu clair que le travail à distance allait rester, Kam et son mari ont décidé qu’il était temps de passer à un appartement plus grand, dans un quartier différent.

Le couple a vu environ 15 appartements différents, ce qui était un « processus rigoureux », dit Kam. En raison des restrictions de sécurité de Covid à l’époque, ils ont dû faire quelques visites d’appartements « auto-guidées », ce qui signifie qu’ils ont reçu un jeu de clés pour vérifier un appartement seul sans la présence d’un courtier.

C’était un défi. « Parfois, on nous donnait la mauvaise clé, nous ne pouvions donc pas entrer dans l’appartement, ou parfois on ne nous donnait pas la bonne direction pour trouver ces appartements », explique Kam. « Ou parfois, on nous donnait les clés et l’unité était en fait occupée. »

Mais la chasse à l’appartement pendant la pandémie avait aussi ses avantages. « Depuis le début de Covid, de nombreux gratte-ciel de luxe ont commencé à offrir de nombreuses remises », a déclaré Kam. Dans son cas, l’agent de location leur a offert trois mois de loyer gratuit s’ils signaient le bail dans la semaine suivant la visite de l’appartement. « Nous avons donc dû prendre une décision très rapidement. »