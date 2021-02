Tous les deux ans, dans un jardin botanique du quartier de Chelsea à Londres, le dramaturge et scénariste Tom Stoppard organise une somptueuse fête toute la journée pour ses nombreux amis et leurs familles. Il y a des groupes, des marionnettes, des jongleurs, des échassiers, des quantités stupéfiantes de nourriture et de boisson. Parmi les centaines de participants en 2013 figuraient la biographe Hermione Lee, qui était à l’époque également la présidente très occupée du Wolfson College d’Oxford, et son ami Julian Barnes, le romancier. Alors qu’ils partaient, Barnes se souvient récemment, Stoppard s’est levé et a demandé à Lee si elle avait un intérêt à écrire sa vie. « Pourquoi moi? » dit-elle, décontenancée. «Parce que je veux qu’il soit lu», répondit-il. Que Stoppard voulait une biographie était une surprise. Il était hostile à l’idée dans son ensemble. Dans sa pièce «Indian Ink», un personnage appelle la biographie «la pire excuse possible pour tromper les gens», et dans «The Invention of Love», Stoppard demande à Oscar Wilde de décrire la biographie comme «le maillage par lequel notre vraie vie s’échappe». Stoppard est arrivé, pense Lee, parce qu’il savait qu’une biographie allait probablement être écrite de toute façon, et parce qu’au moment où il lui a demandé, il entrait dans ce qu’elle appelle la phase de «rangement» de sa vie – approchant 80 ans, déménager , commencer un nouveau mariage. Et en choisissant Lee, bien qu’elle soit trop modeste pour le dire, il n’a pris aucun risque. «Tom Stoppard: A Life» de Lee est sorti en Angleterre en octobre dernier (Alfred A. Knopf le publiera ici le 23 février), et à l’époque Stefan Collini écrivait dans The Guardian: «Il semble injuste qu’un homme d’une telle les cadeaux auraient également dû être autorisés à inciter le biographe parfait à écrire sa vie. Lee, ou pour être formelle, Dame Hermione (elle a reçu le titre en 2013 pour «services à l’érudition littéraire») est un membre éminent de cette génération d’écrivains britanniques – elle comprend également Richard Holmes, Michael Holroyd, Jenny Uglow et Claire Tomalin – qui ont apporté une infusion de style et d’imagination à l’art de la biographie littéraire. Elle est probablement la plus célèbre pour sa vie en 1997 de Virginia Woolf, qui a bouleversé une grande partie de la sagesse reçue à propos de Woolf et a démontré qu’il y avait beaucoup plus à dire que le fait qu’elle était dépressive en cardigan pataugeant dans une rivière. De la même manière, sa biographie d’Edith Wharton en 2007 a sauvé Wharton de sa réputation snob et démodée et l’a réinventée en tant que moderne.

Lee a dit oui à Stoppard, bien sûr. Comment dire non à quelqu’un d’aussi célèbre pour son charme? Et puis, comme elle l’a rappelé à Zoom l’automne dernier depuis sa maison d’Oxford, elle s’est immédiatement dit: «Oh mon Dieu, qu’ai-je fait?»

Image Le dramaturge Tom Stoppard à New York, 1967. Crédit… William E. Sauro / Le New York Times

Lee, qui aura 73 ans plus tard ce mois-ci, n’a pas décidé de devenir biographe. Elle a grandi à Londres dans une maison remplie de musique et de livres, et est devenue un «chien de culture», a-t-elle dit un jour à The Paris Review, le genre d’adolescent qui préfère écouter Bartok plutôt qu’Elvis. Elle lisait tout le temps, mais surtout des romans, et n’avait que peu ou pas d’intérêt pour la vie des personnes qui les écrivaient. Lorsque ses rêves d’actrice n’ont pas abouti, elle est devenue universitaire, étudiant à Oxford, où elle est finalement devenue la première femme à occuper le rôle prestigieux de professeur de littérature anglaise chez Goldsmiths. Dans les années 1980, cependant, elle est devenue mal à l’aise avec ce qui arrivait à l’enseignement de la littérature. «Je pense que j’étais très mal équipée pour affronter le structuralisme et la déconstruction et la théorie critique française», a-t-elle expliqué. «Je n’ai pas vraiment acheté la mort de l’auteur, et je pense que je suis allé vers la biographie, peut-être pas très consciemment, comme une sorte de résistance. Les sujets précédents de Lee – en plus de Woolf et Wharton, elle a également écrit sur Willa Cather et Penelope Fitzgerald – étaient tous des romanciers, tous des femmes et tous morts. Stoppard, évidemment, n’était rien de tout cela. C’était aussi quelqu’un à la fois chanceux et aimé, avec des centaines et des centaines d’amis et d’admirateurs, tous protecteurs envers lui. «Elle a toujours une anxiété naturelle et saine», a déclaré Barnes. « ‘Puis-je le faire?’ Mais cette fois, je pense qu’il y avait aussi: « Est-ce qu’il l’aimera? »