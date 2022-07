Dans The Soop Friendcation: BTS ARMY trébuche sur Park Hyungsik ‘babying’ V alias Kim Taehyung dans le deuxième épisode [View Tweets]

BTS V alias Kim Tae Hyung et le Escouade Woogac’est Dans l’amitié SoopLe dernier épisode de est sorti il ​​y a quelques heures en Inde sur Disney Plus Hotstar. The In The Soop Friendcation présente cinq artistes – BTS V alias Kim Taehyung, Park Seojoon, Park Hyungsik, Choi Woo Shik et Peakboy. Dans le deuxième épisode de In The Soop Friendcation, Hyungsik a été vu en train de s’occuper de Taetae alias BTS V. Et ARMÉE va fou sur le même.

Park Hyungsik bébés BTS V alias Kim Taehyung dans Friendcation

Park Hyungsik et Kim Taehyung aux côtés de Park Seojoon ont partagé un lien très chaleureux. Dans le nouvel épisode de In The Soop Friendcation, PHS (Park Hyungsik) a été vu étreignant BTS V quand il s’est réveillé de son sommeil, comme un frère aîné, adorant son petit frère. Il a également aidé Taehyung à porter son pardessus d’hiver lorsqu’ils sortaient. Hyungsik a également été vu en train d’aider V à monter sur le bateau. Il s’est également adressé à Taehyung en tant que Taetae de la manière la plus adorable. Taetae est le surnom donné au membre du BTS V. ARMY trébuche sur la façon dont PHS s’occupe du membre du BTS et de la « World Star V » dans le dernier épisode de Friendcation. Découvrez les tweets ici :

Quel est le lien entre Taehyung et Hyungsik

En parlant du lien entre PHS, V et Seojoon, les trois ont travaillé ensemble il y a quelques années. Pour les non-initiés, Park Hyungsik, Park Seojoon et Kim Taehyung faisaient partie du drame historique sud-coréen – Hwarang: The Poet Warrior Youth. Taehyung était comme un bébé à l’époque qui avait de nombreux fans en tant que membre du BTS. Hwarang est sorti en 2016. Ils sont rapidement devenus amis dans la série et sont restés ainsi.

Wooga Squad et In The Soop Friendcation détails

Pour les nouveaux ici, Wooga Squad est une forme abrégée de « Woori-ga gajok-inga ? » qui se traduit par « Sommes-nous une famille ? ». Cela signifie qu’ils sont comme des frères bien qu’ils ne soient pas liés par le sang. En parlant de In The Soop Friendcation, ce sera une mini-série de 4 épisodes qui sortira sur Disney Plus Hotstar tous les vendredis à 23h KST. En Inde, les épisodes sortent 12 heures avant. Parallèlement à la sortie OTT, les épisodes sont également diffusés sur le réseau JTBC en Corée du Sud.