Dans ‘The Crown’, Imelda Staunton joue le rôle de la reine

Le changement est survenu lorsque le réalisateur Richard Eyre l’a embauchée pour une production du National Theatre de 1982 de “Guys and Dolls”, au cours de laquelle elle a rencontré son futur mari, l’acteur Jim Carter (connu par des millions de personnes sous le nom de M. Carson, le majordome, dans “Downton Abbey”. ”). Des rôles plus importants ont suivi; en 1985, elle a remporté un prix Laurence Olivier pour ses performances dans “The Corn is Green” et “A Chorus of Disapproval”, et elle a commencé à travailler régulièrement au cinéma et à la télévision.

Mais le cinéma, a déclaré Staunton, “n’existait pas vraiment pour moi avant Mike Leigh et” Vera Drake “. C’était le travail de ma vie : avec Mike, il n’y a pas de scénario, il y a six mois de création et de développement d’un personnage à partir du jour de sa naissance. C’était la chose la plus gratifiante que j’ai jamais faite, et si facile.

Dans une interview téléphonique, Leigh, qui a réalisé le film de 2004, a déclaré que Staunton “était incroyable pour soutenir cette quantité massive d’exploration et d’improvisation que nous faisons, sonder les profondeurs, explorer avec empathie, découvrir des couches de vérité émotionnelle”.

“Vera Drake”, dans laquelle elle joue une femme des années 50 qui pratique des avortements illégaux, était un projet crucial pour Staunton, lui apportant des rôles plus médiatisés, à la fois au cinéma et sur scène. Depuis, elle a donné des performances scéniques de tour de force dans un certain nombre de comédies musicales de Sondheim (“L’une des plus grandes performances que j’ai jamais vues dans le théâtre musical”, a écrit Michael Billington dans The Guardian of Staunton dans “Gypsy”), ainsi comme dans les gros frappeurs théâtraux, comme “Qui a peur de Virginia Woolf” d’Edward Albee.

Conleth Hill, qui a joué avec Staunton dans “Virginia Woolf”, a déclaré que “le dévouement et l’attention de l’actrice à son rôle, ainsi que sa générosité envers tout le monde, rendent ceux avec qui elle travaille meilleurs. Elle m’a appelé sur des choses, mais pas de manière agressive, et elle avait toujours raison.