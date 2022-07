Dans ‘The Bear’ sur Hulu, un personnel de cuisine est presque mangé vivant

Alors que les chefs sont passés de travailleurs invisibles à artisans et influenceurs célèbres, il y a eu de nombreuses tentatives pour en faire des stars à l’écran. Des films tels que “Chef” (2014), “Burnt” (2015) et “Pig” (2021) l’ont fait avec plus ou moins de succès, décrivant les chefs comme des génies profonds et torturés. À la télévision, des chefs du monde réel comme Missy Robbins, Wylie Dufresne et Alex Guarnaschelli sont fréquemment présentés dans “Billions”, et des stars mondiales comme Alex Atala et Dominique Crenn sont présentées dans des séries cultes comme “The Mind of a Chef” et “Chef’s Table”. .”

Mais pour toute la représentation médiatique du monde de la restauration, “le bilan en matière d’authenticité n’est pas génial”, a déclaré Christopher Storer, co-showrunner de “The Bear”, qui a produit de multiples documentaires sur le monde culinaire avant de se tourner vers la fiction avec “Eighth Grade » et « Ramy ».

Son ami le chef canadien Matty Matheson, qui a produit et consulté sur la série et qui a fini par jouer un petit rôle, a déclaré qu’il voulait une représentation précise et peu jolie de ce qu’il appelle “cette incroyable et belle industrie merdique”.