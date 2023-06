Dans Team Uddhav vs Shinde Camp, la journée de la Fondation Sena est le dernier point d’éclair

Pour la première fois après la scission de Shiv Sena l’année dernière, les factions dirigées par Eknath Shinde et Uddhav Thackeray célébreraient aujourd’hui le jour de la fondation du parti lors d’événements distincts à Mumbai.

La journée verra probablement les deux factions tenter de se projeter comme le « véritable héritier » de l’héritage du fondateur du parti, feu Bal Thackeray, avant les élections de Lok Sabha et de l’Assemblée du Maharashtra.

Alors que Shiv Sena, dirigé par Shinde, organisera son événement à Goregaon, dans le nord-ouest de Mumbai, le Shiv Sena (UBT) organisera son événement à Sion, dans le centre de Mumbai.

En juin de l’année dernière, Eknath Shinde – alors ministre du gouvernement Maha Vikas Aghadi (MVA) dirigé par Uddhav Thackeray – s’est rebellé contre son patron et a renversé le gouvernement de coalition Maha Vikas Aghadi du Sena, du NCP et du Congrès avec le soutien de 39 députés du parti. .

M. Shinde est ensuite devenu ministre en chef avec Devendra Fadnavis du BJP comme adjoint et la Commission électorale de l’Inde a ensuite accordé à sa faction le nom original du parti et le symbole « arc et flèche ». Le groupe Thackeray s’appelait Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray).

Le député de Shiv Sena, Shrikant Shinde, fils du ministre en chef Eknath Shinde, a déclaré que les travailleurs du parti de tout l’État se réuniraient pour l’événement, a rapporté l’agence de presse PTI.

Le porte-parole de Sena (UBT), « Saamana », a déclaré dimanche qu’Uddhav Thackeray s’adresserait au conclave du parti à Worli, dans le centre-sud de Mumbai, siège de l’Assemblée de son fils et ancien ministre Aaditya Thackeray.

Aaditya Thackeray et le haut dirigeant de Sena, Subhash Desai, inaugureront le conclave. Un film sur le travail accompli par Uddhav Thackeray pendant son mandat de ministre en chef sera également projeté, selon un reportage du Saamana.

Le chef de l’opposition au Conseil législatif du Maharashtra, Ambadas Danve, et Sanjay Raut, qui est membre de Rajya Sabha, s’adresseront également aux travailleurs du parti lors du conclave, a ajouté le Saamana.

Le camp d’Uddhav Thackeray a subi une secousse juste un jour avant l’événement lorsque son MLC a rejoint le groupe rival alléguant qu’Uddhav Thackeray est inaccessible pour recevoir des commentaires sur les affaires du parti.

Le cross-over de Shiv Sena (UBT) MLC Manisha Kayande est la deuxième secousse de la faction dirigée par Thackeray en deux jours. Un jour plus tôt, le haut dirigeant Shishir Shinde a démissionné du parti.

Bal Thackeray, un caricaturiste politique, a fondé le Shiv Sena le 19 juin 1966 et a fait de la fierté des « Marathi manoos » (locuteurs du marathi à Mumbai) le cœur de sa politique.

Avant les élections à l’Assemblée du Maharashtra ainsi que les scrutins civiques attendus depuis longtemps à Mumbai, l’événement est susceptible d’assister à un duel erbal alors que les deux factions tentent de revendiquer le manteau du « véritable héritier » de l’héritage du fondateur du parti, feu Bal Thackeray.