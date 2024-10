Dans « Sunset Boulevard », Nicole Scherzinger mesure 23 pieds

Malgré Norma Desmond, qui déclare dans le film « Sunset Boulevard » que ce n’est pas elle mais « les images qui sont devenues petites », c’est le contraire qui se produit à Broadway ces jours-ci. Dans les comédies musicales en particulier, la vidéo et les projections sont devenues de plus en plus dominantes. Ce n’est peut-être pas tant une ironie qu’une fatalité qu’au St. James Theatre, où une reprise de la comédie musicale basée sur « Sunset Boulevard » inaugurée dimanche, les images – une vidéo en direct diffusée sur un écran LCD de plus de 23 pieds de haut – sont si grandes qu’elles masquent presque le spectacle ci-dessous.

Mais hélas, presque.

Car malgré les nombreuses interventions fascinantes du réalisateur Jamie Lloyd et de son équipe technique, et le fait qu’elle soit basée sur l’un des plus grands films, la comédie musicale reste trop idiote pour être décrite. Dans ce sens, et dans d’autres, Norma aurait adoré.

Ce qui n’est pas un éloge. Vous vous souviendrez que Norma (Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls) est trompée : une star du cinéma muet délavée qui, dans sa cinquantaine d’âge, hante un grand manoir fantomatique de Los Angeles avec seulement son sombre serviteur et un chimpanzé récemment mort. pour entreprise. En 1949, lorsque la comédie musicale commence, elle a à peine quitté les lieux depuis des décennies, et encore moins tourné un film ; Pourtant, elle croit qu’elle et les films silencieux pourraient réaliser un merveilleux retour si seulement Cecil B. DeMille la dirigeait dans la version épique de « Salomé » qu’elle a écrite.