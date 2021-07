Dans « Stillwater », Matt Damon relie l’Oklahoma et la France

À Marseille, le personnage de Damon, Bill, se lie d’amitié avec une mère célibataire locale (interprétée par l’actrice française Camille Cottin, vedette de « Call My Agent » et sa jeune fille Maya interprétée par Lilou Siauvaud) et commence lentement, à contrecœur, à s’adapter et, peut-être, élargir sa perspective très ethnocentrique. La question subtile du film : un Américain nationaliste et borné peut-il changer ses habitudes ? Oui ou non ?