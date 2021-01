La plate-forme de musique en streaming Spotify a remporté un brevet lui permettant d’espionner la parole des utilisateurs et même le bruit de fond afin de jauger l’état émotionnel et le type d’emplacement pour servir la bande sonore appropriée. Pas du tout effrayant!

Spotify a reçu un brevet qui lui permettra d’utiliser la reconnaissance vocale et l’analyse sonore pour évaluer les attributs démographiques d’un utilisateur, déterminer son état émotionnel et même obtenir un aperçu de son emplacement. Les informations seront utilisées – hypothétiquement du moins – pour choisir la chanson parfaite à jouer sans nécessiter aucune entrée de données consciente de l’auditeur.

Arguant que s’attendre à ce que les utilisateurs saisissent les détails de leurs propres goûts et préférences demandait trop à l’utilisateur moyen de la plate-forme (et consomme un temps précieux qui pourrait être passé à diffuser de la musique), Spotify a demandé un brevet pour exécuter automatiquement ces fonctions en février 2018. Il a été accordé plus tôt ce mois-ci, mais n’a pas été signalé jusqu’à ce qu’il soit repris par la presse musicale mercredi.

En utilisant la reconnaissance vocale, l’application sera non seulement en mesure d’identifier l’âge, le sexe et d’autres données démographiques de l’utilisateur – elle analysera sa voix pour « L’intonation, le stress, le rythme et autres unités de parole » afin de déterminer l’état émotionnel. Comme si ce n’était pas assez intrusif, l’application reprendra «Métadonnées environnementales», analyse du bruit de fond pour savoir si l’utilisateur est en promenade, en bus, à une fête, etc.

Le système nouvellement breveté cascades en fonction de la façon dont l’utilisateur réagit à la chanson sélectionnée, recherchant « Métadonnées positives / état émotionnel » afin d’affiner l’algorithme. L’historique d’écoute et de notation, ainsi que l’histoire des amis, sont également pris en compte. Les émotions que Spotify encouragera et celles qu’il cherchera à faire sortir l’utilisateur par des suggestions musicales ne sont pas expliquées dans le brevet.

La nouvelle « fonctionnalité » douteuse est loin d’être la première étape de Spotify sur la ligne effrayante. En octobre, il a obtenu un brevet pour «Méthodes et systèmes de personnalisation de l’expérience utilisateur en fonction [user] Traits de personnalité, » apparemment jetant les bases de la « fonctionnalité » qu’il a dévoilée plus tôt ce mois-ci. Le brevet permettrait au service de streaming «Humaniser l’interface utilisateur… en fonction de la personnalité de l’utilisateur», peut-être parler d’un ton plus pétillant aux auditeurs identifiés comme extravertis tout en utilisant une voix plus modérée pour les introvertis.

Dans un article publié en juillet, Spotify a cité une étude de trois mois réalisée sur 17,6 millions de chansons écoutées par 5808 utilisateurs, expliquant que l’analyse de l’IA a montré «Précision moyenne à élevée» dans les traits de personnalité prédisant les goûts musicaux. La plateforme était assez ouverte sur son désir de faire plus de recherche «Pour lier le comportement de streaming avec la numérisation du cerveau, les données génétiques et physiologiques.»

En octobre également, Spotify a remporté un brevet pour fournir une publicité géo-ciblée utilisant l’audio 3D, ce qui donnerait l’impression que le son diffusé provient directement d’une source géolocalisée – par exemple, un café faisant littéralement appel à l’auditeur alors qu’il marche dans la rue. . Il n’est pas clair si les utilisateurs de Spotify auront la possibilité de désactiver ces fonctionnalités ou s’ils seront silencieusement glissés dans une mise à niveau d’application, prêts à effrayer l’utilisateur la prochaine fois qu’une vitrine commence à leur parler.

Spotify semble conscient de la puissance des profils émotionnels complexes créés par l’application, notant dans l’article de juillet que «L’historique numérique d’un utilisateur est extrêmement personnel et sensible et doit être traité en tenant dûment compte des utilisations abusives et des externalités involontaires imaginables.» Et une telle multitude de données comportementales devrait-elle tomber entre de mauvaises mains? Ce n’est pas comme si Spotify n’avait pas été piraté auparavant.

