Dans « Spirit Level », les figures monumentales de Tau Lewis ouvrent la voie à un monde surnaturel — Colossal

À l’Institut d’art contemporain de Boston, Tau Lewis (précédemment) présente une vaste cosmologie dans laquelle des êtres monumentaux et mythiques annoncent un nouveau monde. Cinq personnages mesurent près de 3,30 mètres de haut, vêtus de vêtements drapés, leurs mains positionnées dans des gestes distinctifs. Avec des titres tels que « La Doula » et « Le Faucheur », chacun joue un rôle particulier alors qu’ils se dressent au-dessus d’une grande courtepointe circulaire au centre du sol de la galerie.

À partir de tissus et d’objets trouvés, Lewis a créé les sculptures imposantes pour Niveau à bullesa première exposition personnelle dans un musée aux États-Unis. L’artiste née à Toronto conserve dans son atelier de Brooklyn une solide collection de matériaux qu’elle coud et sculpte minutieusement pour en faire des êtres surnaturels. Ces œuvres perpétuent son intérêt pour la manière dont les objets sont porteurs de sens et de mémoire.

« Mutasis Moon » (2021), cuir recyclé, coquillages, dollars de sable, peinture acrylique, tuyau en PVC, acier galvanisé, mousseline et fibres de polyéthylène recyclées, 40 x 40 x 25 pouces. Photo de Pierre Le Hors, avec l’aimable autorisation de l’artiste et du siège social de Sadie Coles, Londres, © Tau Lewis

Sa figurine « Mutasis Moon » de 2021, par exemple, est une créature extraterrestre dotée de quatre yeux et de mains turquoise. Enroulée autour d’une armature en acier galvanisé et en PVC, la sympathique figurine en cuir peint se tient debout, les bras tendus, comme pour accueillir le spectateur.

Dans Niveau à bulleDes restes de vêtements, des morceaux de mousseline teints à la rouille, des peaux de serpent, des coquillages et des os de corail se fondent, transposant les origines des matériaux dans de nouveaux contextes. « La Doula », par exemple, porte une robe vert foncé, bleue et marron en cuir et en daim et est ce que l’artiste appelle un « portrait de la mer ». Évoquant les profondeurs sombres de l’océan, la sculpture fait allusion à un espace où la vie et la mort coexistent.

La figurine habillée d’or est intitulée « Le manche de la hache », ce qui fait référence à l’épigraphe du roman d’Alice Walker de 1992. Posséder le secret de la joie qui dit : « Quand la hache est entrée dans la forêt, les arbres ont dit : « le manche est l’un d’entre nous ». Les bras ouverts pour une étreinte, la sculpture s’appuie sur les tensions entre le désir de non-violence et la lutte pour la libération.

Au centre des personnages se trouve « La Dernière Transmission », une immense courtepointe qui rayonne vers l’extérieur à partir d’une étoile de mer au centre. De petits panneaux de tissu ornés de verre, de perles et de fil forment un patchwork élaboré, apparaissant comme un portail architectural vers un autre univers.

Niveau à bulle est visible à Boston jusqu’au 20 janvier 2025, après quoi elle sera présentée chez David Zwirner à Los Angeles. Retrouvez plus d’œuvres de l’artiste sur son site web et Instagram.

Vue de l’installation de « Tau Lewis : Spirit Level » (2024) à l’Institute of Contemporary Art/Boston. Photo de Mel Taing

« Harmony » (2019), cuir recyclé, fibres de polyéthylène recyclées, barres d’armature, fil de fer, quincaillerie, coquillages, pierres et peinture acrylique, 39 3/4 x 47 x 35 pouces. Image © Tau Lewis

« Knot of Pacification » (2021), cuir recyclé, laine et daim, 114 x 100 pouces. Image reproduite avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Night Gallery, Los Angeles, © Tau Lewis

Vue de l’installation de « Tau Lewis : Spirit Level » (2024) à l’Institute of Contemporary Art/Boston. Photo de Mel Taing

Vue de l’installation de « The Last Transmission » (2024), cuir et daim recyclés, toile de coton, peinture acrylique et finition, teintures naturelles, assortiment d’objets trouvés en métal, bois, céramique et verre, fil de fer, perles, coquillages, fil de nylon enduit et fil de coton enduit, diamètre total d’environ 240 pouces. Photo de Mel Taing

Détail de « Mutasis Moon » (2021), cuir recyclé, coquillages, dollars de sable, peinture acrylique, tuyau en PVC, acier galvanisé, mousseline et fibres de polyéthylène recyclées, 40 x 40 x 25 pouces. Photo de Pierre Le Hors, avec l’aimable autorisation de l’artiste et du siège social de Sadie Coles, Londres, © Tau Lewis

« Vénus en Lion » (2023), acier, bois, peinture émaillée, peinture acrylique, teinture et finition du cuir, cuir et daim recyclés, tissu recyclé, bijoux trouvés, coquillages et fil de nylon enduit, 68 x 18 x 18 pouces. Photo de Charles Benton, avec l’aimable autorisation de l’artiste, Night Gallery, Los Angeles, et JTT, New York, © Tau Lewis

Détail de « Vénus en Lion » (2023), acier, bois, peinture émaillée, peinture acrylique, teinture et finition du cuir, cuir et daim recyclés, tissu recyclé, bijoux trouvés, coquillages et fil de nylon enduit, 68 x 18 x 18 pouces. Photo de Charles Benton, avec l’aimable autorisation de l’artiste, Night Gallery, Los Angeles, et JTT, New York, © Tau Lewis