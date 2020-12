Peut-être la scène la plus poignante du chaleureusement reçu Le jeu vidéo «Marvel’s Spider-Man: Miles Morales» arrive à la fin. Miles, le protagoniste titulaire du super-héros, a passé tout le match à essayer de sauver Harlem, et lui et le quartier ont l’air plus mal à l’aise. Un journaliste sur place demande aux habitants qui est leur sauveur masqué. « Ce mec? » dit un muraliste, au moment où Miles s’éloigne. «C’est notre Spider-Man.» Le «notre» est dit comme s’il était souligné. Miles appartient à une authentique communauté afro-latino pleine de vie. Il porte des Timberlands et danse sur la salsa. Il parle espagnol avec sa mère. Il peut emmener un chat de bodega avec lui dans ses aventures. Ce Spider-Man est différent parce qu’il est à eux. Le personnage existe depuis 2011 – une tache relative dans l’histoire de près de six décennies de Spider-Man – mais a rapidement grimpé en stature parmi les fans. Et «Spider-Man: Into the Spider-Verse», le meilleur film d’animation lauréat d’un Oscar en 2018, a permis à Miles de s’installer de manière plus permanente dans la conscience américaine. Si Peter Parker a toujours été le «Spider-Man sympathique du quartier» de New York, Miles indique clairement que son quartier compte. «Il va ressentir cette responsabilité d’une manière différente», a déclaré Evan Narcisse, un écrivain du jeu qui a contribué à façonner son récit. «Vous savez ce que c’est quand vous êtes une personne noire et que vous innovez? Vous êtes comme: ‘Je ne peux pas gâcher.’

Insomniac Games a fait venir M. Narcisse, un écrivain et critique haïtien-américain né à Brooklyn qui a écrit le «L’avènement de la panthère noire» série de bandes dessinées, pour aider l’équipe de rédaction à donner à Miles et à sa maison un sentiment d’authenticité. Il a parlé avec le New York Times la semaine dernière du processus d’écriture du jeu ainsi que de l’importance du personnage. Ce qui suit est une version modifiée et condensée de la conversation. Comment était-ce dans la chambre de l’écrivain? Une partie de cela était d’anticiper – ou d’essayer d’anticiper – la réponse du public: en tant que lecteur et critique, quelqu’un qui a déjà écrit sur Miles en tant que personnage, qu’est-ce que j’ai vu comme des domaines à explorer? Et le plus important pour moi, c’est que ça ne peut pas être une nouvelle peau. Cela ne peut pas être un échange de palette du jeu Peter Parker. Miles est différent en tant que personnage. Quel genre d’histoires vous pouvez raconter à travers ces différences.

De toute évidence, son origine culturelle, sa race, en fait partie. Mais même en dehors de cela, avec Peter Parker, vous racontez des histoires sur un type très individuel de culpabilité et de responsabilité. Avec Miles, il a une maman et son père et un oncle. Il a une famille. Vous pouvez donc raconter des histoires de famille à travers Miles d’une manière que vous ne pouvez pas sur Peter. Peter n’a quasiment que tante May.