«Pour moi, Joe représente beaucoup de gens qui ne sont pas vus en ce moment», a déclaré Jamie Foxx, qui fournit la voix de Joe. «Joe est en chacun de nous, quelle que soit la couleur. Être le premier rôle principal de Black dans un film Pixar est une bénédiction, surtout à cette époque où nous pourrions tous utiliser un peu plus d’amour et de lumière. »

En général, les histoires et les talents noirs restent sous-représentés dans l’animation américaine, à l’écran et en dehors. On peut entendre des stars noires dans des rôles de soutien (Samuel L. Jackson dans Frozone dans les films «Incredibles») ou des voix d’animaux (Chris Rock et Jada Pinkett Smith dans la série «Madagascar»). Mais « Soul » n’est que le quatrième long métrage d’animation américain à faire des personnages noirs les premiers, après « Bebe’s Kids » (1992), « La princesse et la grenouille »(2009) et« Spider-Man: dans le Spider-Verse »(2018).

Toutes les fonctionnalités de Pixar arrivent avec des innovations techniques, mais «Soul», ouverture le 25 décembre sur Disney +, inaugure un nouveau terrain important: le film est centré sur le premier protagoniste noir du studio, Joe Gardner, un pianiste de jazz sur ce qui pourrait être le plus grand jour de sa vie, et l’équipe créative comprend le premier co-directeur noir de la société, Kemp Powers .

Docter a déclaré que lui et Jones avaient travaillé pendant environ deux ans pour développer Joe, un professeur de musique noir au collège et musicien du Queens. Mais il manquait quelque chose. «Nous voulions quelqu’un qui puisse parler authentiquement de ce personnage et lui apporter une certaine profondeur», a déclaré Docter. «C’est à ce moment que Kemp Powers est arrivé», en tant que co-réalisateur du film

Docter a commencé à s’interroger sur les origines des personnalités humaines et si les gens sont nés destinés à faire certaines choses. Jones a ajouté: «Lors de notre première rencontre, il m’a dit: ‘Pensez à une idée se déroulant dans un lieu au-delà de l’espace et du temps, où les âmes reçoivent leur personnalité.’ ‘

Néanmoins, Powers a compris les pièges de son rôle: «Certaines personnes pourraient apprécier l’idée de dire qu’elles parlent au nom des Noirs, des Noirs américains, peu importe: je ne fais pas partie de ces personnes», a-t-il déclaré, ajoutant: «Je suis absolument un Homme noir, et je connais mon histoire; en même temps, je ne peux pas parler pour tous les hommes noirs qui sont de New York; Je ne peux pas parler pour ma génération.

Le fait que l’animation est un moyen de caricature a compliqué encore davantage leur travail: aucun humain n’est aussi trapu et anguleux que Carl dans «Up» de Pixar, pourtant le public l’accepte comme un vieil homme crabe. Pour «Soul», l’équipe de Pixar s’est efforcée de créer des personnages reconnaissables comme noirs tout en évitant tout ce qui rappelait les stéréotypes racistes dans les vieux dessins animés, de Mammy Two Shoes, la femme de chambre noire dans les dessins animés Tom et Jerry, au stop-motion de George Pal .

Il a rappelé que les consultants individuels avaient apporté une gamme de points de vue: «Nous aurions 20 Noirs dans une pièce: nous poserions une question et obtiendrions 20 réponses différentes.» Leurs débats ont parfois «rompu le long des générations, ce qui était intéressant: les choses que je pense bien peuvent sembler offensantes pour la jeune génération. Tout le monde avait une vision différente, ce qui rendait le travail exponentiellement plus difficile, mais cette attention était nécessaire.

Powers a déclaré qu’ils étaient tous conscients de la spécificité nécessaire au personnage de Joe. « Traiter l’expérience des Noirs comme un monolithe rend les choses beaucoup plus faciles: vous pouvez demander à une personne noire de tamponner quelque chose et de l’utiliser comme excuse pour ne pas avoir fait plus d’efforts pour bien faire les choses. »

Murray a déclaré que Pixar reconnaissait que «si Joe devenait Noir, nous aurions besoin de beaucoup d’aide», a-t-elle déclaré, Britta Wilson, vice-présidente des stratégies d’inclusion de l’entreprise, a aidé à créer un «Trust culturel» interne composé de certains des les employés noirs du studio, un groupe diversifié en termes de sexe, d’emploi et d’âge. «Nous avons également parlé à de nombreux consultants externes et travaillé avec des organisations noires pour nous assurer que nous racontions cette histoire de manière authentique et honnête», a ajouté Murray.

Il a rappelé que lorsqu’il créait «Up», il s’inquiétait de la façon dont la conception du scout asiatique-américain Russell pourrait être perçue. Docter a déclaré que son collègue réalisateur de Pixar, Peter Sohn, un artiste coréen-américain, lui avait conseillé: «Les yeux coréens ont une forme différente des yeux caucasiens. Regardez-moi et dessinez ce que vous voyez: la vérité n’est pas raciste. »

Powers a convenu qu’il y avait une différence importante entre «se pencher et être fier de ces fonctionnalités et se moquer de ces fonctionnalités». Pixar, a-t-il dit, était conscient des images désolées de l’histoire de l’animation. Lorsqu’il s’agit de concevoir des personnages attrayants mais stylisés, les artistes «ont pris soin de ne pas les insulter. Dans le même temps, nous ne voulions pas qu’il s’agisse de personnages blancs à la peau brune. Nous avons dû leur donner des looks distincts, pour qu’ils ne soient pas seulement des personnages monotones et ennuyeux. »

Pour créer ces looks, les artistes et techniciens de Pixar devaient capturer les textures des cheveux noirs et la façon dont la lumière joue sur divers tons de peau noire. Murray a déclaré avoir fait appel au directeur de la photographie Bradford Young, dont le travail comprend «Solo: A Star Wars Story», pour qu’il les consulte également.

Trouver la voix qui correspond à un personnage animé est aussi difficile que de trouver le meilleur interprète pour un rôle en direct. «Vous avez une voix dans votre tête à laquelle vous pouvez écrire», a expliqué Jones. «Nous avions besoin que Joe ait de l’ambition, qu’il veuille jouer de la musique au plus haut niveau, mais il fallait aussi que Joe soit enthousiaste à l’idée d’enseigner ce qu’il aime – le jazz – à ses étudiants, ce que Jamie a fourni.

Bien que Foxx ait déjà exprimé des personnages animés, il devait encore ajuster sa performance. «Quand je suis entré dans la cabine d’enregistrement, je livrais les lignes avec toutes sortes d’expressions faciales et de gestes», a déclaré Foxx. «Ils étaient comme:« Euh, Jamie, essayons à nouveau et rappelons-nous… nous ne pouvons pas voir toi. »

Pendant le film, Joe se dispute – et se lie – avec une âme récalcitrante connue sous le nom de 22, qui refuse d’entrer dans un corps humain. A 22 ans, Tina Fey trouvait la performance purement vocale libératrice. même si elle aussi a déjà fait d’autres voix off: « Je pourrais abandonner toute inquiétude sur mon apparence. Même en tant que comédien, vous pensez toujours un peu à trouver votre lumière et à vous tenir droit. C’est tellement libérateur de ne pas avoir à faire ça. (La relation entre Joe et 22 devient de plus en plus compliquée, mais aucun des acteurs ne voulait dire quoi que ce soit qui pourrait gâcher les rebondissements de l’intrigue.)

En réfléchissant à la création de «Soul», Powers a déclaré: «Quand quelqu’un m’a dit que j’étais le premier réalisateur noir de Pixar, j’ai dit que cela ne pouvait pas être vrai. Pete a dit – et je l’espère – c’est un indicateur de changements qui vont être assez rapides. Il y a plus d’animateurs de couleur et de femmes dans l’entreprise qu’il y a 15 ou 20 ans, a-t-il noté. «C’est triste que cela ait pris autant de temps, mais je suis content que ça arrive enfin.»