Dans son nouveau rôle de président du G-20, l’Inde s’apprête à se concentrer sur le climat

BENGALURU, Inde (AP) – L’Inde assume officiellement son rôle de président du Groupe des 20 principales économies pour l’année à venir jeudi et place le climat en tête des priorités du groupe.

Les programmes visant à encourager une vie durable et l’argent pour que les pays passent à l’énergie propre et à faire face aux effets du réchauffement mondial sont quelques-uns des domaines clés sur lesquels l’Inde se concentrera pendant sa présidence, selon les experts. Certains disent que l’Inde utilisera également sa nouvelle position pour renforcer ses références climatiques et servir de pont entre les intérêts des pays industrialisés et ceux en développement.

Le pays a fait des progrès considérables vers ses objectifs climatiques ces dernières années, mais il est actuellement l’un des principaux émetteurs mondiaux de gaz qui réchauffent la planète.

Le G-20, composé des plus grandes économies du monde, a une présidence tournante avec un État membre différent en charge de l’agenda et des priorités du groupe chaque année. Les experts pensent que l’Inde utilisera la “grande scène” de la présidence du G-20 pour faire avancer ses plans climatiques et de développement.

Le pays “se concentrera fortement sur la réponse aux défis actuels et futurs posés par le changement climatique”, a déclaré Samir Saran, président de l’Observer Research Foundation, un groupe de réflexion basé à New Delhi. L’ORF sera l’ancre du T-20 – un groupe de groupes de réflexion des 20 pays membres dont les participants se réunissent aux côtés du G-20.

Saran a déclaré que l’Inde s’efforcera de garantir que l’argent circule des pays industrialisés riches vers les économies émergentes pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique, comme une promesse de 100 milliards de dollars par an pour l’énergie propre et l’adaptation au changement climatique pour les pays les plus pauvres qui n’ont pas encore ont été remplies et une promesse récente aux pays vulnérables qu’il y aura un fonds pour les pertes et les dommages causés par les conditions météorologiques extrêmes.

Il a ajouté que l’Inde utilisera également la présidence pour faire avancer son programme phare “Mission Life” qui encourage des modes de vie plus durables dans le pays, qui devrait bientôt devenir le plus peuplé du monde.

Lorsque le président sortant, l’Indonésie, a officiellement remis la présidence à l’Inde à Bali le mois dernier, le Premier ministre Narendra Modi a profité de l’occasion pour promouvoir le programme, affirmant qu’il pourrait apporter “une grande contribution” en transformant le mode de vie durable en “un mouvement de masse”.

L’impact du mode de vie “n’a pas reçu autant d’attention dans le discours mondial qu’il le devrait”, a déclaré RR Rashmi, éminent chercheur à l’Energy Research Institute de New Delhi. Il a ajouté que la question “pourrait avoir une certaine importance” au G-20, ce qui serait un succès pour le gouvernement indien, mais les critiques disent que l’accent mis sur les changements de style de vie doit être soutenu par une politique pour avoir de la crédibilité.

L’Inde a renforcé ses références climatiques, avec ses récents objectifs nationaux de transition vers les énergies renouvelables plus ambitieux que les objectifs qu’elle a soumis à l’ONU dans le cadre de l’Accord de Paris, qui oblige les pays à montrer comment ils prévoient de limiter le réchauffement aux objectifs de température. fixé en 2015.

Les analystes affirment que les ambitions et les actions climatiques des nations – y compris celles de l’Inde – ne sont pas conformes aux objectifs de température.

De nombreux grands industriels indiens investissent massivement dans les énergies renouvelables au niveau national et mondial, mais le gouvernement indien se prépare également à investir dans des centrales électriques au charbon pour un coût de 33 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

Lors de la conférence des Nations Unies sur le climat le mois dernier, l’Inde – actuellement le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre – a proposé une élimination progressive de tous les combustibles fossiles et a souligné à plusieurs reprises la nécessité de réorganiser le financement climatique mondial. Le pays affirme qu’il ne peut pas atteindre ses objectifs climatiques et réduire les émissions de dioxyde de carbone sans un financement beaucoup plus important des pays les plus riches, une affirmation que ces pays contestent.

Navroz Dubash, auteur de plusieurs rapports de l’ONU sur le climat et professeur au Center for Policy Research, a déclaré qu’une question clé pour de nombreux pays est de savoir comment “les économies émergentes répondent aux besoins de développement et le font dans une voie à faible émission de carbone” avec plusieurs dans le sud global, comme l’Inde, indiquant un besoin d’investissement extérieur.

En tant que président du G-20, l’Inde est en bonne position “pour dire ce qu’il faudra pour que nous nous développions de manière à ne pas bloquer le budget carbone restant”, a ajouté Dubash, faisant référence à la quantité de dioxyde de carbone monde peut émettre tout en contenant le réchauffement climatique à moins de 1,5 degrés Celsius (2,7 Fahrenheit) par rapport aux niveaux préindustriels.

« Les pays en développement démontrent de manière convaincante que les politiques industrielles vertes dépendent en fait assez de l’argent public pour résoudre les problèmes », a déclaré Dubash. Selon certains experts, plus de 2 000 milliards de dollars sont nécessaires chaque année d’ici 2030 pour aider les pays en développement à réduire leurs émissions et à faire face aux effets du réchauffement climatique, 1 000 milliards de dollars provenant de sources nationales et le reste provenant de sources externes telles que les pays développés ou les banques multilatérales de développement. .

“Cet argent public peut également être un moyen d’obtenir de l’argent privé, ce que les États-Unis ont fait dans leur loi sur la réduction de l’inflation”, a ajouté Dubash. Le paquet phare des États-Unis sur le climat adopté plus tôt cette année comprend des incitations à la construction d’infrastructures d’énergie propre.

Le G-20 examinera également de près d’autres moyens d’obtenir des financements climatiques, selon les experts. Le groupe pourrait potentiellement s’inspirer de l’initiative Bridgetown proposée par la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, qui consiste à débloquer d’importantes sommes d’argent auprès de banques multilatérales de développement et d’institutions financières internationales pour aider les pays à s’adapter au changement climatique et à passer à une énergie plus propre. .

Saran de l’ORF a déclaré qu’en tant que président du G-20, l’Inde peut aider à faire avancer la conversation sur l’initiative. Les pays en développement doivent souvent payer des taux d’intérêt plus élevés lorsqu’ils empruntent auprès d’institutions financières mondiales. Réorganiser la finance mondiale pour rendre les énergies renouvelables plus abordables dans le monde en développement est essentiel pour freiner le changement climatique, a déclaré Saran.

L’idée a récemment gagné du terrain parmi les pays développés, le Français Macron ayant récemment exprimé son soutien.

“Une grande partie des émissions proviendra du monde en développement à l’avenir”, a déclaré Saran. “Si nous leur facilitons la transition vers une énergie propre, ces émissions pourront être évitées.”

