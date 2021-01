Exigeant l’unité pour permettre aux États-Unis de traverser «l’hiver sombre» de la pandémie, du racisme et des attaques contre «notre démocratie», Joe Biden s’est engagé à être le président de tous les Américains dans un discours inaugural faisant écho aux arguments de sa campagne.

«C’est notre moment historique de crise et de défi, et l’unité est la voie à suivre», Biden a déclaré, après avoir prêté serment en tant que 46e président américain peu après midi mercredi. Il a exhorté les Américains à « Recommence » en s’écoutant, en se voyant, en s’entendant et en se respectant les uns les autres.

La politique n’a pas à être un « Feu qui fait rage » et chaque désaccord n’a pas à être une cause « guerre totale, » argumenta-t-il.«Nous devons rejeter la culture dans laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés et même fabriqués.»

Nous devons rejeter la culture dans laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés et même fabriqués.

Exhortant ceux qui ne l’ont pas soutenu à «Prenez une mesure de moi et de mon cœur» Biden a dit que s’ils ne sont toujours pas d’accord, « ainsi soit-il. C’est ça la démocratie. C’est l’Amérique. »

Pourtant, écoutez-moi clairement: le désaccord ne doit pas conduire à la désunion.

Biden a exhorté les Américains à «Mettre fin à cette guerre impolie qui oppose le rouge au bleu» mais ne laissait aucun doute de quel côté il considérait juste et de quel côté illégitime, en dénonçant la « Émeute de la foule » qui a essayé de «Renverser la démocratie» au Capitole deux semaines auparavant.

« Il y a la vérité et il y a des mensonges, des mensonges racontés pour le pouvoir et pour le profit », et son administration devra «Défendre la vérité et vaincre les mensonges», Biden a dit à la foule socialement distancée de politiciens sur les marches ouest du Capitole, donnant sur une mer de drapeaux plantés sur le National Mall verrouillé derrière eux.

Aussi sur rt.com Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président américain, prenant la tête d’un pays en difficulté et divisé

Avertissement dont les Américains auront besoin «Toute notre force pour persévérer pendant cet hiver sombre» de la pandémie, qu’il a appelé le « Période la plus difficile et la plus meurtrière » de Covid-19, a déclaré Biden aux Américains «Doit mettre de côté la politique et enfin faire face à cette pandémie comme une seule nation.»

Demandant un moment de silence pour honorer les 400000 Américains dont la mort a été attribuée au virus, Biden a déclaré que la meilleure façon de les honorer était «En devenant le peuple et la nation que nous savons que nous pouvons et devrions être.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!