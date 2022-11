Dans son discours, Biden avertit que la démocratie américaine est en péril

“C’est un mensonge qui a alimenté une montée dangereuse de la violence politique et de l’intimidation des électeurs au cours des deux dernières années”, a déclaré M. Biden. Citant des exemples de travailleurs électoraux harcelés et menacés, le président a pointé du doigt les propres efforts de M. Trump quelques jours avant l’attaque du 6 janvier pour faire pression sur le secrétaire d’État républicain de Géorgie afin qu’il lui “trouve” suffisamment de voix pour inverser le résultat des élections dans cet État. .

“Cette intimidation, cette violence contre les démocrates, les républicains et les responsables non partisans qui font juste leur travail sont la conséquence de mensonges dits pour le pouvoir et le profit, des mensonges de complot et de malveillance, des mensonges répétés encore et encore pour générer un cycle de colère, de haine, de vitriol et même la violence », a déclaré M. Biden. « En ce moment, nous devons confronter ces mensonges à la vérité. L’avenir même de notre nation en dépend.

Refusant d’identifier M. Trump par son nom, M. Biden a néanmoins soutenu que son prédécesseur avait sapé l’état de droit. “La démocratie américaine est attaquée parce que l’ancien président défait des États-Unis refuse d’accepter les résultats des élections de 2020”, a déclaré M. Biden. « Il refuse d’accepter la volonté du peuple. Il refuse d’accepter le fait qu’il a perdu. Il a abusé de son pouvoir et mis la loyauté envers lui-même avant la loyauté envers la Constitution et il a fait d’un gros mensonge un article de foi pour les républicains MAGA, une minorité de ce parti.

Le jour du scrutin est le mardi 8 novembre.

Il a noté que les fausses allégations de M. Trump avaient été rejetées dans tous les domaines par les tribunaux et d’autres autorités. “Le grand mensonge s’est avéré être juste cela, un gros mensonge, à chaque fois”, a déclaré M. Biden. “Pourtant maintenant, les républicains extrêmes de MAGA visent à remettre en question non seulement la légitimité des élections passées, mais aussi les élections en cours et à venir.”

La violence politique est devenue une préoccupation croissante ces dernières années. Les menaces contre des membres du Congrès ont plus que décuplé depuis l’élection de M. Trump en 2016, selon la police du Capitole des États-Unis, qui a enregistré plus de 9 625 menaces de ce type l’an dernier seulement.