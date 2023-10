Vendredi (AEDT), un navire de guerre américain a abattu trois missiles et plusieurs drones dans le nord de la mer Rouge. Le Pentagone a déclaré qu’ils avaient été lancés depuis le Yémen et qu’ils se dirigeaient potentiellement vers des cibles en Israël.

Jeudi, le chaos a éclaté à Washington lorsque des manifestants pro-palestiniens et juifs sont entrés dans un bâtiment du complexe du Capitole américain pour exiger un cessez-le-feu israélien.

La démocrate Rashida Tlaib, la seule membre palestino-américaine du Congrès et critique régulière d’Israël, s’était adressée à eux lors d’un rassemblement avant le sit-in, interpellant la Maison Blanche tout en disant aux manifestants : « Nous regardons littéralement les gens commettre un génocide et tuer. une grande majorité, juste comme ça, et nous restons là sans rien dire.

«Je pense que la Maison Blanche et tout le monde pensent que nous allons simplement nous asseoir et laisser cela continuer à se produire. Non! »

D’autres démocrates, comme le député de l’Indiana Andre Carson, ont également appelé à un cessez-le-feu, ou ont republié un message du pape François dans lequel il qualifie la situation à Gaza de « désespérée » et exige que « les armes soient réduites au silence ».