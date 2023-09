Dans son discours à l’ONU, Biden appelle au respect des principes fondamentaux et à la poursuite de l’aide à l’Ukraine

WASHINGTON, DC – Alors que les dirigeants du monde se réunissent cette semaine à New York pour la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président Joe Biden a prononcé mardi un discours à enjeux élevés lors de son troisième discours devant l’organisation mondiale, appelant les personnes présentes à se rappeler les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies : préserver la paix, prévenir les conflits et soulager les souffrances humaines. Le président a plaidé en faveur du leadership américain dans ces trois domaines.

« Les États-Unis aspirent à un monde plus sûr, plus prospère et plus équitable pour tous, car nous savons que notre avenir est lié au vôtre », a-t-il annoncé.

La guerre en cours en Ukraine a occupé le devant de la scène en tant que principale question de politique étrangère abordée par Biden.

« La Russie estime que le monde va se lasser et lui permettre de brutaliser l’Ukraine sans conséquence. Mais je vous demande ceci : si nous abandonnons les principes fondamentaux des États-Unis visant à apaiser un agresseur, n’importe quel État membre de cet organe peut-il avoir confiance, qu’ils sont protégés ? »

Biden a réitéré l’aide militaire et financière continue des États-Unis à l’Ukraine et a appelé les autres dirigeants mondiaux à accroître leur soutien.

Le président ukrainien Volodomyr Zelenskyy a également lancé un appel, déclarant aux émissaires rassemblés : « Lorsque la haine est utilisée comme arme contre une nation, elle ne s’arrête jamais là. L’objectif de la guerre actuelle (de la Russie) contre l’Ukraine est de transformer notre territoire, notre peuple, nos vies, nos ressources en armes contre vous – contre l’ordre international fondé sur des règles.»

Même si l’engagement de l’administration Biden envers l’Ukraine reste inébranlable, un récent CNN Un sondage révèle que 51 % des Américains interrogés estiment que les États-Unis « en ont fait assez » pour aider l’Ukraine dans la lutte contre la Russie, contre 48 % qui souhaitent que les États-Unis en fassent davantage.

On constate également une opposition croissante de la part de certains membres du Parti républicain, même si la direction du parti continue de faire preuve de résistance.

Michael O’Hanlon, expert en politique étrangère et chercheur principal à la Brookings Institution, a déclaré Actualités CBN que si la guerre se poursuit encore un an, le débat portera probablement sur la « réduction » de l’aide, plutôt que sur sa suppression totale.

« Je pense que cela pourrait permettre de réduire considérablement l’aide américaine d’au moins la moitié – peut-être des trois quarts – tout en permettant à l’Ukraine de conserver les cinq sixièmes de son territoire qu’elle possède aujourd’hui et de protéger son gouvernement, sa capitale. , la majorité de sa population, la majeure partie de son économie. « Pour l’instant », a-t-il ajouté, « l’Ukraine mérite une chance plus juste et plus équitable de reprendre sa terre ».

Le discours du président Biden à l’ONU a également abordé le changement climatique, le soutien aux pays en développement et la concurrence américaine avec la Chine.

Biden a prévu une réunion parallèle mercredi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanytahu – la première réunion en face-à-face depuis le retour de Netanyahu au pouvoir il y a près de neuf mois.

La Maison Blanche a déclaré que les deux hommes discuteraient de la manière de contrer et de dissuader l’Iran, ainsi que de plusieurs autres questions axées sur les valeurs démocratiques communes.

