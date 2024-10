Cet article contient des spoilers.

L’année dernière, à la même époque, le public se rendait au cinéma pour ressentir la joie d’être en présence d’une pop star.

« Taylor Swift : The Eras Tour » venait de sortir, incitant les Swifties et les Swift-curieux à descendre dans les multiplexes, des bracelets d’amitié ornant leurs poignets. Quelques semaines plus tard, le Beyhive portait des chapeaux de cowboy argentés pour la sortie de « Renaissance : A Film By Beyoncé ». Assister à l’un de ces concerts-films, c’était passer un bon moment et se délecter de la gloire des femmes sur scène qui semblaient faire de même.

Aujourd’hui, être une pop star au cinéma semble bien plus terrifiant.

L’horreur centrée sur les pop stars fait fureur ces jours-ci. Dans « Trap » de M. Night Shyamalan, sorti en août, le concert de la fictive Lady Raven (Saleka) est une configuration élaborée pour attraper un tueur en série (Josh Hartnett). Ce week-end, « Smile 2 », réalisé par Parker Finn, suit Skye Riley (Naomi Scott), une lauréate d’un Grammy troublée avec des antécédents de dépendance qui finit par être possédée par un démon qui la rend folle avec de violentes hallucinations. Pour ses fans et son équipe, il semble qu’elle soit dans une autre spirale, peut-être induite par la drogue, mais en réalité, un monstre la pousse à se suicider.