Dans ‘Sherni’, je joue une femme de peu de mots mais de nombreuses dimensions : Vidya Balan | Nouvelles des gens

Mumbai : La bande-annonce de la star de Vidya Balan « Sherni » a été dévoilée mercredi. L’actrice dit que le film, dont la sortie est prévue le 18 juin, traite d’un sujet sensible qui touche au respect, à la compréhension mutuelle et à la coexistence, non seulement entre l’homme et l’animal, mais aussi entre les humains.

« Depuis que j’ai entendu l’histoire de Sherni pour la première fois, j’ai trouvé le monde fascinant et si éloigné du mien. De plus, le personnage que je joue, Vidya, est une femme de peu de mots mais de nombreuses dimensions », a déclaré Vidya.

Le film verra Vidya comme un officier forestier intègre qui combat les barrières sociales imposées par la société patriarcale et les attitudes nonchalantes au sein de son département.

« Le film traite d’un sujet sensible qui touche au respect, à la compréhension mutuelle et à la coexistence, pas seulement entre l’homme et l’animal, mais aussi entre les humains », a déclaré l’actrice.

« Sherni » est réalisé par Amit Masurkar, qui a précédemment dirigé « Newton » et « Sulemani Keeda ».

Parlant de son travail sur cet artiste non conventionnel, Masurkar a déclaré : « ‘Sherni’ est une histoire à plusieurs niveaux, explorant les problèmes complexes des conflits entre l’humanité et les animaux. Vidya Balan joue un agent forestier de niveau intermédiaire qui, malgré les obstacles et les pressions, travaille avec son équipe et ses alliés locaux pour préserver un équilibre dans l’environnement. »

Le film présente également Neeraj Kabi, Vijay Raaz, Sharat Saxena, Mukul Chadda, Brijendra Kala et Ila Arun dans des seconds rôles.

Le film est prévu pour une sortie numérique sur Amazon Prime Video.