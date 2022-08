Dans She-Hulk de Marvel, le pouvoir signifie laisser ses femmes prendre de la place

Sous les gags idiots de She-Hulk, la construction du monde trippy et les camées zippy se trouve une question sincère: et si vous osiez être grand?

Pour Jennifer Walters (Tatiana Maslany), cette question vient littéralement car elle est dotée des pouvoirs d’un Hulk. Être un Hulk – comme son cousin, Bruce Banner (Mark Ruffalo) et son alter ego – signifie avoir une super force, une quasi-invulnérabilité et des prouesses athlétiques accrues, entre autres pouvoirs. Mais ces cadeaux ont un prix. Sur plusieurs films Marvel, à commencer par Avengers: l’ère d’Ultron en 2015, nous avons vu Bruce lutter contre le manque de contrôle, la solitude et sa peur de blesser les autres. C’est tout sans parler du devoir et du fardeau d’utiliser ses capacités pour protéger et sauver les sans défense.

Jennifer se débat également avec les questions existentielles sur ce que signifie être grande, mais elles l’affectent différemment de sa cousine, pour une raison évidente.

La Terre MCU fictive ressemble malheureusement beaucoup au monde réel. On demande aux femmes de se rétrécir pour s’adapter à leur entourage. Jen a eu une vie où on lui a dit de rester à l’écart, d’être n’importe qui d’autre qu’elle-même.

Dans ces limites, elle s’est taillé une vie assez bonne. Elle est contente. Elle est confortable. Devenir la She-Hulk menace tout cela, et pas seulement parce qu’elle devient un monstre de colère à la peau de chaux. Ses super pouvoirs suscitent également en elle un sentiment de défi; ils permettent à Jen de contourner les règles qui lui sont imposées. Ses pouvoirs offrent à Jen une perspective alléchante : qu’elle pourrait créer une vie meilleure que celle que la société lui a offerte. C’est son propre genre d’effrayant, surtout pour quelqu’un qui a appris à vivre une petite vie.

Comme elle le découvre, ce n’est pas facile de choisir d’être grande. Cela peut même nécessiter d’être courageux.

She-Hulk ne concerne pas le girlbossing, le gaslighting et le super-héroïsme de gardien

Je suppose que tu pourrais appeler She-Hulk : avocate une “procédure légale” de la même manière que vous pourriez appeler Captain America : le soldat de l’hiver un “thriller politique”. Cela implique beaucoup de générosité.

Dans les quatre premiers épisodes, les critiques ont été données, il y a des intrigues dans lesquelles Jen doit comprendre les ramifications juridiques de la libération conditionnelle des supervillains ou comment signifier un cesser et s’abstenir aux utilisateurs de magie sans licence. Ces cas soulèvent des questions philosophiques embarrassantes. Par exemple, que veut dire le MCU sur la réforme et la réhabilitation des prisons ? Ou comment la loi – dans laquelle le pouvoir est principalement abstrait – tient-elle les utilisateurs réels de magie responsables ? C’est une drôle de vanité, mais les affaires juridiques donnent de la texture au MCU et offrent un aperçu des effets que les super-héros ont sur la vie civile.

Malheureusement, la série ne va jamais aussi loin dans la façon dont les affaires sont gagnées ou, jusqu’à présent, sur la façon dont on peut naviguer dans l’intersection compliquée entre les devoirs nuancés des avocats et ceux plus simples des super-héros. Les gentils sont bons. Les méchants sont méchants. Les méchants qui sont réformés sont bons maintenant. La plupart du temps, le côté de Jen est le seul.

She-Hulk : avocate en grande partie fonctionne, cependant, parce que ce n’est pas vraiment une procédure légale – c’est plus une histoire d’origine comique. Tout dépend de la représentation aérée et charismatique de Maslany de Jen. Elle fonde le personnage avec des montagnes d’attrait accessible, comme quelqu’un qui ne vous dérangerait pas de manger un bagel devant. Sa performance traverse ce CGI très critiqué.

Au départ, Jen se contente de sa vie circonscrite. C’est une avocate célibataire avec une famille aimante mais ennuyeuse. Son parajuriste (Ginger Gonzaga) est sa meilleure amie. Elle est fière de son travail au bureau du procureur. Jen ne vit pas grand, mais les choses pourraient être bien pires.

Les grands objectifs du personnage dans la vie sont à ce jour plus et ont un excellent travail. Elle est pertinente et pratique. Elle a probablement un plan quinquennal. Si quelqu’un rejetait l’idée d’un multivers sans fin et en constante expansion, Jen dirait qu’elle veut vivre dans la chronologie où elle n’a pas accumulé de prêts étudiants à la faculté de droit. Si on lui donnait le choix de vivre la vie d’un super-héros, elle demanderait s’il offrait des soins de santé (les Avengers ne le font pas).

Mais elle n’a pas le choix. Grâce à un accident anormal dans lequel elle absorbe une partie du sang rayonné gamma de son cousin, Jen acquiert une super force, une invulnérabilité et une peau couleur brocoli. Contrairement à Bruce, cependant, elle est capable de le contrôler. Comme elle l’explique, vivre en tant que femme, c’est déjà contrôler sa colère et ses émotions ; elle est bien entraînée à ne pas paraître trop méchante, trop rageuse, trop. Basculer entre sa forme Hulk et sa forme civile régulière est facile. Que ce soit si difficile pour Bruce montre par réflexe que les hommes ne sont pas tenus aux mêmes normes.

Les superpuissances en tant que symbole de la libération des femmes – et comment cette autonomisation menace le statu quo – n’est pas nouvelle. C’est aussi vieux que les déesses représentées dans les légendes anciennes ou les accusations de sorcellerie à travers les siècles. De plus, l’allégorie est présente dans tant de bandes dessinées Marvel et DC. Le spectacle reprend cette tradition et s’en inspire. Une intrigue en cours tourne autour de la peau impénétrable – c’est-à-dire épaisse – de She-Hulk!

Jusqu’à présent, le bilan cinématographique de Marvel avec ses super-héros féminins a été, eh bien, un sac mitigé. Il a fallu plus d’une décennie et 20 films avant que le studio ne crée son premier film de super-héros féminin en 2019 Capitaine Marvel. En 2021, Natasha Romanoff alias Veuve noire (Scarlet Johansson) a reçu son premier film (une préquelle), et cette même année, Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) a eu sa propre série en WandaVision. Les deux ont finalement été tués – Wanda dans Multivers de la folie et Natacha dans Fin du jeu. Le modèle consistant à élever une super-héroïne à un niveau élevé puis à la faire mourir par sacrifice de soi n’est pas vraiment une bonne optique.

Les offres de télévision de Marvel comme Oeil de faucon et Mme Marvel sont plus prometteurs. Ils ont non seulement permis à ses héroïnes titulaires de vivre, mais ont en fait jeté des bases solides pour leur avenir. She-Hulk rejoint Hawkeye’s Kate Bishop (Hailee Steinfeld) et Mme Marvel’s Kamala Khan (Iman Vellani) en tant que deuxième génération de super-héros féminins de Marvel.

Mais Marvel a toujours le pied marin en matière de féminisme à l’écran. Il y a plus que quelques cas dans lesquels, disons, Jen a une ligne sur le mansplaining ou un personnage plaisante sur les appels de chat. Ces moments semblent exister uniquement parce que les écrivains les voient comme des signaux faciles au public – des enseignes au néon clignotantes qui signalent ce comportement comme sexiste. Je me demande pour qui c’est. Je suis peut-être naïf, mais j’espère que quelqu’un se branche sur Elle-Hulk et vouloir en profiter saurait qu’appeler une femme dans la rue n’est pas un bon comportement.

Je suppose que je suis aussi profondément cynique en ce sens que je ne pense pas à une blague sur She-Hulk : avocate est la chose qui empêchera quelqu’un de participer à une misogynie flamboyante. Nous verrons jusqu’où Marvel veut aller dans l’examen du monde sexiste Elle-Hulk repousse contre.

Dans Elle-Hulkles super pouvoirs aident son héros à découvrir qui elle est

Ce que la série fait particulièrement bien, c’est de gérer la crise d’identité de Jen avec ses nouvelles capacités. Cette lutte atterrit avec plus de succès que les clins d’œil plus évidents à l’inégalité entre les sexes ; il comprend des observations astucieuses sur la façon dont les femmes se déplacent dans le monde.

Être grande et forte permet à Jen d’accéder à un monde auquel elle n’a jamais été autorisée à faire partie. Les gens ordinaires ne peuvent pas battre des démons, étrangler des agresseurs ou sauver des vies, mais en tant que She-Hulk, Jen peut faire toutes ces choses. Elle exerce un pouvoir physique littéral et éprouve de la joie à le faire. Même certaines des choses qui la dérangent dans la vie civile – rencontres, secousses au travail, vie de famille – peuvent être atténuées en frappant un homme de main.

Sa forme Hulk semble également la rapprocher de qui elle est vraiment, et c’est quelque chose dont il faut être excité.

Se transformer en Hulk permet à Jen de puiser dans la joie primale non seulement d’être forte, mais aussi d’être agressive, bruyante, flashy, fière, arrogante – des choses qu’elle ne s’était pas autorisée à être auparavant. Ces qualités lui permettent de s’épanouir dans son nouveau travail d’avocate de super-héros, d’obtenir plusieurs correspondances sur des applications de rencontres et de devenir célèbre. En tant que She-Hulk, elle a une aventure d’un soir extrêmement chaude ! Bon pour She-Hulk d’être le premier super-héros MCU à utiliser ses pouvoirs pour l’excitation.

S’y adonner semble naturel à Jen, si naturel qu’elle commence à se demander si She-Hulk est réellement ce qu’elle a toujours été censée être. Si la société ne lui avait pas appris à rétrécir, serait-ce sa vie ? En même temps, et si elle aime les parties d’elle qui ne sont pas She-Hulk ?

Jen aux prises avec son sens de soi et triant quelles parties sont la «vraie» elle n’est pas bien rangée.

Être Hulk n’affecte pas son intelligence ou son éthique de travail, mais cela lui a permis d’obtenir un meilleur travail (et de meilleurs soins de santé). Mais son nouveau succès met en lumière la façon dont Jen a été continuellement négligée et a appris à se saper. Ses nouveaux pouvoirs ont clairement montré à quel point elle a été traitée injustement, et maintenant elle a la capacité de faire quelque chose à ce sujet.

Alors pourquoi voudrait-elle retourner à son ancienne vie ? Et un héros, s’il était vraiment un héros bon jusqu’à l’os, ne voudrait-il pas changer la façon dont ce monde fonctionne ?

Il semble clair que la série veut nous faire comprendre que le pouvoir n’est pas seulement une grande responsabilité, c’est aussi un grand privilège. Il y a là une distinction. L’un consiste à reconnaître ce que vous devez aux autres; l’autre consiste à reconnaître ce que nous nous devons. Et la joie de Elle-Hulk est que Jen, je pense, voit les deux.

She-Hulk : avocate premières le 18 août sur Disney +.