Dans ses nouveaux mémoires, Bob McDonald révèle avoir été victime d’abus sexuels lorsqu’il était enfant

AVERTISSEMENT : Cet article contient des détails sur des abus et peut concerner les personnes qui ont subi des violences sexuelles ou qui connaissent quelqu’un qui en a été victime.

Dans ses nouveaux mémoires, l’animateur de la CBC Bob McDonald révèle qu’il a été victime d’abus sexuels lorsqu’il était enfant.

« J’ai été agressée sexuellement par mon père. Et cela s’est reproduit avec une autre personne dans un parc public. Un adolescent plus âgé m’a attrapée et m’a également agressée », a déclaré McDonald, l’animateur de longue date de Bizarreries et quarks à la radio de CBC.

Dans le livre, Dis simplement ouiMcDonald décrit son père, Clifford McDonald, comme un « monstre » dont l’alcoolisme « a jeté un voile sur toute notre famille ». Il a déclaré que les abus avaient eu lieu une fois, alors qu’il avait sept ans, les décrivant comme « les actions d’un parent égoïste et ivre ».

« J’ai été violé à l’endroit même où je suis censé être en sécurité, chez moi, dans ma chambre, dans mon lit, par la personne même qui était censée me protéger », a-t-il déclaré. Le courant hôte invité Duncan McCue.

McDonald, 73 ans, écrit qu’il a suivi une thérapie pour faire face à l’impact négatif de cet incident sur sa vie et qu’il en est venu à penser que cet incident ne le définit pas en tant qu’adulte. C’est un message qu’il dit vouloir partager avec d’autres survivants d’abus durant l’enfance et qui explique en grande partie sa décision de rendre l’affaire publique aujourd’hui.

« Ils ont déjà exercé leur pouvoir sur vous lorsque vous étiez enfant ; ils ne méritent pas de conserver ce pouvoir sur votre vie d’adulte », écrit-il dans le livre.

Une maison malheureuse à Orillia, en Ontario.

McDonald a écrit sept livres au cours de sa carrière de radiodiffuseur, a reçu plus d’une douzaine de doctorats honorifiques et a été nommé à l’Ordre du Canada. Il a animé l’émission scientifique hebdomadaire de la radio de la CBC Bizarreries et quarks depuis plus de 30 ans — et un astéroïde porte même son nom.

Mais pendant tout ce temps, McDonald a déclaré qu’il souffrait également fréquemment du syndrome de l’imposteur.

« Les gens me demandent toujours : « Avez-vous un doctorat ou dans quelle université êtes-vous allé ? » Et je réponds non, et ils sont très souvent surpris par cela », a-t-il déclaré.

« J’ai donc pensé que je devais l’écrire et dire : « Voici mon histoire, depuis le tout début. » »

REGARDER | 30 ans chez Quirks & Quarks : Bob McDonald : 30 ans chez Quirks & Quarks Il y a trente ans, Bob McDonald prenait la présidence de Quirks & Quarks. Dans cet extrait, enregistré en direct au Centre des sciences de l’Ontario pour marquer ses trois décennies au sein de l’émission, McDonald parle de la couverture du changement climatique et de ce à quoi ressemblera le monde en 2050, selon lui.

McDonald a grandi à Orillia, en Ontario, à quelques pâtés de maisons du lac Couchiching. Il se souvient avoir passé ses étés dans et hors de l’eau, à ramasser des bouteilles de soda pour les échanger contre des bonbons à un sou. Il passait ses hivers à patiner et à faire de la luge, conformément à l’insistance de sa mère pour que lui et ses frères et sœurs sortent et jouent autant que possible.

Mais cette vie idyllique au grand air contrastait fortement avec la vie à la maison. L’alcoolisme de son père dégénérait parfois en violence et il lui était difficile de garder un emploi, faisant de la famille McDonald’s « les pauvres du quartier ».

« Je ne savais jamais quand je rentrais à la maison si ce serait le Dr Jekyll ou M. Hyde. Et donc, pour moi, la maison n’était pas un endroit confortable », a-t-il déclaré.

McDonald écrit sur son enfance à Orillia, en Ontario, à quelques pâtés de maisons du lac Couchiching. (Douglas et McIntyre)

Les abus sexuels n’ont jamais été signalés à la police. Clifford McDonald est décédé à l’âge de 55 ans de problèmes liés à l’alcool, alors que son fils était encore adolescent.

McDonald écrit que tout le quartier était au courant des disputes bruyantes de ses parents et de leurs contraintes financières, ce qui a façonné la façon dont il voyait sa place dans le monde quand il était jeune.

« C’est un sentiment fondamental avec lequel j’ai lutté toute ma vie : ne pas me sentir assez bien pour faire ce que font les autres », écrit-il dans le livre.

Surmonter le syndrome de l’imposteur

McDonald a déclaré qu’il avait été « un élève terrible » tout au long de sa carrière scolaire, à l’exception des cours de sciences de 7e et 8e année, lorsqu’un bon professeur parvenait à le captiver et à l’enthousiasmer pour cette matière.

Cet enthousiasme ne s’est cependant pas traduit dans d’autres matières et McDonald a fini par abandonner l’université en deuxième année. Mais c’est à l’adolescence qu’il a découvert un amour et un talent pour la scène et qu’il a caressé l’idée de devenir acteur professionnel.

Mais au moment de passer l’audition, le syndrome de l’imposteur reprenait le dessus.

« C’est à ce moment-là que mon insécurité est apparue. « Je ne suis pas assez bon »… donc cela m’a en quelque sorte découragé de le faire », a-t-il déclaré.

Il travaillait dans le bâtiment après avoir quitté l’université, lorsqu’une occasion unique s’est présentée. Le Centre des sciences de l’Ontario à Toronto recrutait des démonstrateurs pour faire des expériences pour les visiteurs. McDonald a déclaré qu’il s’était rendu sur place et avait « parlé à l’homme jusqu’à l’oreille » et avait été embauché sur-le-champ.

McDonald ne savait pas que cela serait le tremplin de sa carrière de diffuseur.

REGARDER | Bob McDonald présente l’émission scientifique pour enfants Wonderstruck en 1991 : Bob McDonald : Émerveillé, 1991 Avant de devenir le réalisateur de Quirks and Quarks, McDonald a animé une émission scientifique pour enfants intitulée Wonderstruck sur la chaîne CBC. Voici un extrait de 1991 qui présente une nouvelle technologie étonnante.

Lorsque la sonde Viking 1 a atterri sur Mars en 1976, la CBC a appelé le centre des sciences pour trouver quelqu’un à interviewer. McDonald a fini par passer à la télévision et a tellement impressionné les producteurs qu’il a été invité à plusieurs reprises.

« Une chose en entraîne une autre : une émission de télévision pour enfants, puis la radio, puis Bizarreries et quarks« , se souvient-il.

Avec le recul, McDonald dit qu’il attribue à ce syndrome de l’imposteur le mérite de l’avoir propulsé vers l’avant.

« Si vous pensez que vous n’êtes pas assez bon, faites plus d’efforts. Faites plus d’efforts pour être aussi bon », a-t-il déclaré.

« D’une certaine manière, cela m’a aidé, même si je ne le recommande pas comme solution. »

McDonald était l’animateur de Wonderstruck, une émission de télévision de la CBC qui explorait la science pour les enfants. (Collection de photos Fred Phipps/CBC)

McDonald a déclaré qu’il avait l’intention de continuer à héberger Bizarreries et quarkset ses mémoires ne doivent pas être considérés comme un « chant du cygne ». Il écrit que l’idée de rester assis sans bouger pour attendre les années qui lui restent à vivre l’effraie plus que tout autre risque auquel il a été confronté – et il encourage les lecteurs à saisir les opportunités qui se présentent à eux.

« Dites simplement oui. Concentrez-vous sur la première étape. Progressez et terminez ce que vous avez commencé », a-t-il déclaré.

« Cela a été le succès de ma vie. »