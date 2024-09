Dans ses mémoires-manifestes, l’architecte Jeanne Gang plaide en faveur de l’utilisation de ce qui existe déjà

Ouvrir cette photo dans la galerie : Image tirée du nouveau livre de l’architecte Jeanne Gang, The Art of Architectural Grafting.Iwan Baan, [email protected], www.iwan.com/Supplied

Jeanne Gang, l’une des architectes les plus éminentes au monde, a un message pour nous tous : arrêtons de construire de nouveaux bâtiments.

Dans son récent livre, L’art de la greffe architecturale, Mme Gang établit un nouveau thème pour la conception des bâtiments, encourageant les gens travailler avec ce qui existe et l’aider à se développer en quelque chose de différent et de productif.

Pour Gang, la technique horticole du greffage, qui consiste à associer deux plantes différentes pour qu’elles poussent ensemble et partagent certaines qualités souhaitables, constitue une métaphore utile pour agrandir des bâtiments existants. « Vous ajoutez quelque chose » – une plante ou une structure – « qui a plus de capacité, et vous lui permettez de se transformer en quelque chose d’autre. »

Le livre de Mme Gang, à la fois mémoire et manifeste, traduit une attitude qui se répercute dans le monde du design. La vision d’un bâtiment en tant qu’œuvre d’art est supplantée par une vision de l’architecture variée, flexible et changeante.

La logique est en partie environnementale. « L’architecture doit changer pour faire face à la crise climatique », a déclaré Mme Gang. « Depuis 20 ans, on parle de rendre les bâtiments plus efficaces. Mais quand on regarde le nombre de bâtiments existants et le carbone qu’ils contiennent, il est crucial d’utiliser ce dont nous disposons. »

Formé comme ingénieur et architecte, lauréat d’une bourse McArthur « Genius Grant », l’association basée à Chicago Mme Gang a créé un ensemble d’œuvres très variées. Le portfolio de Studio Gang comprend des gratte-ciels spectaculaires, une rénovation du Musée américain d’histoire naturelle de New York et un plan pour le remarquable parc Tom Lee à Memphis.

Dans GreffageSon argumentation est également complexe. L’architecture, écrit-elle, doit s’attaquer à la crise climatique et utiliser ses impératifs pour stimuler la créativité.

« Dans une architecture véritablement greffée », écrit Mme Gang, les nouvelles parties dépendraient des anciennes, « et les deux seraient liées, se soutenant mutuellement dans un échange vital. » Greffageelle retrace ce thème dans l’œuvre du Studio Gang et parcourt l’histoire de la foresterie et de l’horticulture.

À quoi ressemble un bâtiment greffé ? Un exemple est la Beloit Powerhouse du Studio Gang, une centrale électrique du Wisconsin transformée en centre étudiant et centre sportif. De nouvelles utilisations pour un grand et vieux bâtiment en maçonnerie – nous avons vu ce modèle pendant des décennies dans des galeries telles que la Tate Modern de Londres.

Son livre dialogue avec une longue tradition européenne aujourd'hui revitalisée. Elle cite les exemples de l'architecte vénitien du milieu du XXe siècle Carlo Scarpa et du parisien Lacaton Vassal, lauréat du prix Pritzker en 2021.

Cependant, Mme Gang suggère que la greffe peut être plus nuancée. Prenez le projet du Musée d’histoire naturelle, connu sous le nom de Gilder Center. Il a créé des formations photogéniques en forme de grottes en béton projeté. Mais selon Mme Gang, l’essence du projet réside dans la logique subtile des passages et des supports structurels. Dix connexions relient les ailes adjacentes du musée de Manhattan, et un nouveau squelette en acier transfère efficacement les charges sur la structure existante. Le nouveau et l’ancien se renforcent mutuellement.

Les manifestes des architectes ont tendance à être immodestes. (Prenez le cri de Le Corbusier en 1923 : « L’âge des architectes arrive ! ») Dans les années 1990, lorsque certains architectes ont acquis le statut d’auteur, ils ont été loués pour des bâtiments idiosyncratiques qui parlaient fort et n’écoutaient pas beaucoup. Greffage, Mme Gang adopte une position contraire en faveur d’une modestie radicale.

Le cœur de cette approche est connu sous le nom de « réutilisation adaptative », qui consiste à convertir les anciens bâtiments à de nouvelles fins. Mais Mme Gang remet en question les mœurs de la préservation professionnelle du patrimoine. En Amérique du Nord, le patrimoine est souvent associé à des sentiments anti-croissance, et le secteur du patrimoine préfère généralement que les nouveaux bâtiments fassent la part belle aux anciens.

« C’est différent de cette idée de greffe, qui vise à protéger la vie », explique Mme Gang. « La vie, dans un bâtiment, c’est la laisser grandir et s’étendre. Il s’agit plus d’engendrer une nouvelle vie que de la protéger. »

Ces idées, comme le reconnaît Mme Gang, sont déjà dans l’air. Son livre dialogue avec une longue tradition européenne désormais revitalisée. Elle cite les exemples de l’architecte vénitien du milieu du XXe siècle Carlo Scarpa et du parisien Lacaton Vassal, lauréat du prix Pritzker en 2021. Elle fait l’éloge du bureau belge ROTOR et son travail de récupération des matériaux de construction, qui s’inscrit dans le cadre d’une discussion plus vaste sur « l’économie circulaire » qui arrive au Canada grâce au travail d’entreprises telles que Giaimo et Conception à demi-climat.

Il est néanmoins important de voir un leader du monde de l’architecture se prononcer aussi fermement en faveur de l’effacement, de l’économie et de l’efficacité. Ces idées doivent devenir incontournables.

En même temps, la réutilisation ne peut pas être la seule réponse à l’atténuation du changement climatique. En Amérique du Nord, une véritable action climatique nécessite également que nos villes deviennent plus denses et moins centrées sur la voiture.

Mais ce travail important peut être réalisé tout en conservant les bâtiments anciens, ou des parties de ceux-ci. Certains des plus beaux endroits de nos villes sont ceux où le passé et le présent dialoguent. Et si les architectes ne sont plus des sculpteurs, ils peuvent participer à un débat plus vaste sur l’entretien, le carbone et les formes plus profondes de beauté.