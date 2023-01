Dans Selma ravagée par la tornade, prières de remerciement

SELMA, Ala. (AP) – Dirigant les offices du dimanche sur la pelouse devant son église chrétienne Crosspoint endommagée par une tornade, le révérend David Nichols a déclaré à sa congrégation qu’il y avait beaucoup de raisons d’être reconnaissant.

La tornade qui a ravagé Selma a frappé la garderie de l’église. Une grande partie du bâtiment s’est effondrée et le toit a été arraché, mais les 70 enfants et enseignants qui se sont entassés dans les salles de bains n’ont pas été blessés.

“Rien que par la grâce de Dieu qu’ils soient sortis de là”, a déclaré Nichols.

Le dimanche après qu’une tornade a dévasté une grande partie de la ville historique de Selma, les congrégations de l’église ont élevé des prières de gratitude pour les vies épargnées et ont donné des prières de réconfort pour les vies perdues ailleurs à cause de la tempête.

Les églises ancrent la communauté pour beaucoup dans cette ville historique. Les congrégations noires ont également joué un rôle essentiel dans le mouvement des droits civiques. Le révérend Martin Luther King Jr., dont l’anniversaire est célébré lundi, a dirigé la marche des droits de vote de 1965 depuis l’église Brown Chapel AME.

Le système de tempête a été accusé d’avoir tué neuf personnes – deux en Géorgie et sept dans le comté d’Autauga, en Alabama, où une tornade EF3 estimée, qui n’est qu’à deux pas en dessous de la catégorie la plus puissante de tornade, a jeté des maisons mobiles dans les airs et a déchiré des toits. La tornade de Selma a coupé une large bande à travers la ville, effondrant des bâtiments et cassant des arbres en deux. Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a déclaré dimanche que le président Joe Biden avait approuvé une déclaration de catastrophe majeure pour les deux comtés durement touchés de l’Alabama.

L’hymne “Amazing Grace” flottait sur la pelouse de Crosspoint, où les services ont eu lieu à l’extérieur en raison des dommages causés au sanctuaire principal. Le service a également honoré les enseignants à la réflexion rapide qui ont amené les enfants dans les salles de bains intérieures du bâtiment et les ont protégés avec leur propre corps alors que la tornade rugissait au-dessus d’eux.

Sheila Stockman, enseignante au Crosspoint Christian, a déclaré qu’ils avaient pris la décision d’amener les enfants aux toilettes lorsqu’ils ont vu que la tempête se dirigeait vers eux.

« Les murs ont commencé à trembler et j’ai dit à ma classe : ‘Allongez-vous et fermez les yeux’…. et je me suis allongé dessus jusqu’à ce que ce soit fini », a déclaré Stockman.

Stockman a déclaré que les enseignants avaient tenté de rassurer les enfants alors que la tornade rugissait au-dessus.

« Je priais et je n’arrêtais pas de leur dire : ‘Ça va. Je t’ai eu. Tu vas bien. Je vous aime tous », a déclaré Shana Lathan à sa classe alors qu’ils chantaient dans la salle de bain.

Quand ce fut fini, Stockman a dit qu’ils avaient ouvert la porte de la salle de bain pour voir le ciel au-dessus d’eux et des parties du bâtiment disparues. Une pièce qui abritait les enfants d’âge préscolaire quelques instants plus tôt était remplie de gravats.

À l’AME historique de Brown Chapel, les membres de la congrégation ont distribué des assiettes de nourriture, du lait maternisé, des couches, de l’eau et d’autres fournitures dimanche après-midi.

“Il y a tellement de gens qui souffrent ici en ce moment qu’il y a une sorte de misère mutuelle, qui nécessite un espoir partagé et une vision partagée pour nous aider à nous entraider à travers cela”, a déclaré le révérend Leodis Strong.

Son sermon du jour s’intitulait « Une foi éprouvée par la tempête ». Strong a déclaré que la foi de la communauté est mise à l’épreuve parce que “c’est un environnement dans lequel nous devons nous appuyer sur cette relation avec Dieu et mettre en pratique la foi que nous avons développée”.

Un buste du révérend Martin Luther King Jr. se trouve à l’extérieur de l’église. Alors que la nation célèbre l’anniversaire de King, Strong a déclaré que le message de King résonne à travers la reprise après sinistre.

« Au contraire, cela devrait nous inspirer et nous motiver à pratiquer notre foi et notre compréhension de l’engagement du Dr King. Nous allons donc nous en sortir. Nous allons y arriver », a déclaré Strong.

À l’église Blue Jean Selma, une église multiraciale dont le nom signifie que tous sont les bienvenus dans la tenue vestimentaire de leur choix, il y avait un message similaire. “Même au milieu de cela, nous avons de l’espoir”, a déclaré Bob Armstrong, le pasteur de l’église,

Les membres de l’Église ont partagé des histoires d’appels rapprochés – un homme sortant indemne d’un bâtiment démoli et un autre qui a quitté un bâtiment peu de temps avant que le plafond ne s’effondre au même endroit où il était assis.

Lynn Reeves, membre de la congrégation, se balançait sur la musique gospel moderne sous les vitraux de l’église et éprouvait un sentiment similaire de gratitude. Avec la destruction de la ville, c’est incroyable que personne n’ait été tué, dit-elle.

Reeves s’est réfugiée dans la salle de bain du magasin de pièces automobiles où elle travaille au passage de la tornade. Elle a dit que son collègue se trouvait dans le camion de livraison du magasin lorsque la tornade a laissé tomber une partie d’un toit sur lui, mais qu’il n’a pas été gravement blessé.

« C’est une bénédiction. Par la grâce de Dieu, c’est une bénédiction… parce que ça aurait pu être pire », a déclaré Reeves.

Kim Chandler, l’Associated Press