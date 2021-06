Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié cette semaine de nouvelles directives de voyage pour plus de 110 pays et territoires, a rapporté Reuters.

La décision intervient juste avant les Jeux olympiques de Tokoyo prévus pour juillet au Japon, l’un des pays figurant sur la liste des nouvelles directives de voyage du CDC.

Cinquante pays et territoires ont été abaissés du niveau 2 au niveau 1 du CDC Crédit : AP

Le CDC a confirmé mardi que 61 pays avaient été abaissés de son niveau le plus élevé de niveau 4 à une recommandation de voyage pour les personnes entièrement vaccinées.

Dans quels pays le CDC a-t-il assoupli les directives de voyage ?

Cinquante pays et territoires ont été abaissés du niveau 2 au niveau 1 du CDC.

Les pays les moins bien classés pour les risques de COVID-19 selon l’agence sont Singapour, Israël, la Corée du Sud, l’Islande, le Belize et l’Albanie, selon Reuters.

Ceux classés au niveau 3 par le CDC comprennent l’Équateur, l’Afrique du Sud, les Philippines, la France, la Hongrie, l’Italie, le Mexique, la Russie, l’Espagne, la Turquie, l’Ukraine, le Honduras, le Canada et la Suisse.

Le département d’État a abaissé mardi ses notes sur plus de 90 pays et territoires, dont l’Indonésie, la Jordanie, la Libye, le Panama, la Pologne, le Danemark et la Malaisie.

Le CDC a modifié ses critères de notation de niveau 4, qui recommande « d’éviter tout voyage » Crédit : AFP

Le CDC a également changé sa cote pour les États-Unis au niveau 3 du niveau 4.

Pourquoi le CDC a-t-il assoupli les directives de voyage ?

L’agence a déclaré avoir pris sa décision après avoir révisé ses critères pour les avis de santé aux voyageurs.

Le CDC a modifié ses critères de notation de niveau 4, qui recommande « d’éviter tout voyage ».

Cette recommandation de niveau 4 est passée de 100 cas Covid pour 100 000 à 500 cas pour 100 000, selon Reuters.

L’agence a également déclaré qu’elle avait attribué aux pays des notes inférieures « en raison des changements de critères ou parce que leurs épidémies sont mieux contrôlées ».

Les États-Unis auraient été en pourparlers avec le Canada et le Mexique pour lever ou réviser les restrictions de voyage imposées aux frontières américaines Crédit : Reuters

Il s’attend à ce que davantage de pays soient placés sous des notes de voyage inférieures car ils s’avèrent avoir moins de risques de Covid-19.

Comment les directives de voyage évoluent-elles à partir de maintenant ?

Même si le CDC a abaissé ses notes sur certains pays pour avoir démontré qu’ils ont de faibles taux d’infection, les États-Unis placent toujours de nombreux pays sous des restrictions de voyage strictes.

La directrice du CDC, Rochelle Wallensky, a commenté la question.

Wallensky a déclaré à Reuters que ce problème faisait l’objet d’une « conversation interagences, et nous examinons les données en temps réel pour savoir comment nous devrions aller de l’avant ».

Les États-Unis auraient été en pourparlers avec le Canada et le Mexique pour lever ou réviser les restrictions de voyage imposées aux frontières américaines, selon Reuters.

Le CDC s’attend à ce que davantage de pays soient placés sous des notes de voyage inférieures car ils s’avèrent avoir moins de risques de Covid-19 Crédit : AFP