Dans quels films Tom Cruise joue-t-il ? “Top Gun”, “Jack Reacher”, “Mission Impossible” et plus

Tom Cruise est un acteur très réussi qui a eu de nombreux rôles, dont certains qu’il a continué à jouer de nombreuses années dans sa carrière. Peut-être que le rôle pour lequel il est le plus connu est celui de Maverick dans le hit à succès “Top Gun”. Le film original « Top Gun » est sorti en 1986 et Cruise a repris le personnage dans le film « Top Gun : Maverick » de 2022 qui a battu des records au box-office.

“Top Gun: Maverick” met en vedette quelques-uns des mêmes personnages de l’original, Cruise et Val Kilmer qui joue Iceman et a également apporté beaucoup de nouveaux personnages comme Miles Teller qui joue Rooster, Glen Powell qui joue Hangman et Jennifer Connelly qui joue L’intérêt amoureux de Cruise pour le film, Penny.

TOM CRUISE A 60 ANS : COMMENT IL A CONQUIS HOLLYWOOD ET GAGNÉ LA FAMILLE ROYALE

Un autre rôle pour lequel Cruise est connu est Ethan Hunt de “Mission: Impossible”. Le premier film de la série est sorti en 1986 et a été suivi de “Mission : Impossible II”, “Mission : Impossible III”, “Mission : Impossible- Ghost Protocol” et “Mission : Impossible-Rogue Nation”. Le dernier film “Mission : Impossible-Fallout” est sorti en 2018. Tous les films ont pour vedette Cruise. Il y a un nouveau film “Mission: Impossible-Dead Reckoning Part 1” qui sortira en 2023 et un huitième film sortira en 2024.

Certains des autres films d’action populaires de Cruise sont le film de 2017 “The Mummy” et ses deux films “Jack Reacher”. Il est également dans “La couleur de l’argent”, “Rain Man”, “Days of Thunder”, “A Few Good Men”, “Collateral”, “War of the Worlds”, “Lions for Lambs”, “Tropic Thunder, ” ” Knight and Day “, ” Rock of Ages “, ” Oblivion “, ” Edge of Tomorrow ” et ” American Made “.

En plus des nombreux rôles d’acteur de Cruise, il a également produit tous les films “Mission : Impossible” ainsi que les films “Jack Reacher” et “Top Gun : Maverick”.

TOM CRUISE, WINONA RYDER ET REESE WITHERSPOON : POURQUOI VOS STARS PRÉFÉRÉES DES ANNÉES 90 GÉRENT ENCORE HOLLYWOOD AUJOURD’HUI

Combien vaut Tom Cruise actuellement ?

Cruise a une valeur nette de 600 millions de dollars, selon Valeur nette des célébrités. Le site rapporte qu’il gagne 50 millions de dollars chaque année. La grande majorité de sa valeur nette provient des films qu’il a réalisés au cours de sa longue carrière dans l’industrie du divertissement.

Tom Cruise est-il toujours marié ?

Cruise n’est pas marié actuellement. Il a été marié trois fois dans le passé. Il a été marié à Mimi Rogers de 1987 à 1990, puis à Nicole Kidman de 1990 à 2001 et Katie Holmes de 2006 à 2012.

Cruise a deux enfants qu’il a adoptés avec Kidman, Connor Cruise et Isabella Cruise. Il a également une fille biologique avec Holmes nommée Suri.

Tom Cruise peut-il piloter un jet ?

Tom Cruise sait piloter un jet. Il a obtenu sa licence de pilote en 1994 et possèderait ses propres avions. Cruise a également piloté des avions plus petits dans “Top Gun: Maverick” et a organisé tout un cours de formation pour ses co-stars afin de se préparer aux vols qu’ils devraient endurer pendant le tournage du film. Les stars du film ont toutes volé dans des jets avec de vrais pilotes formés à l’armée, ce qui a pu donner au film un effet extrêmement réaliste.