Dans quels films Ryan Reynolds a-t-il joué ? Un aperçu de la carrière et de la vie de l’acteur avec Blake Lively

Ryan Reynolds a été tout, d’un super-héros dans “Green Lantern” à un personnage de jeu vidéo d’arrière-plan dans “Free Guy”. Reynolds a gagné plus de 100 crédits d’acteur dans une variété de films. Son premier rôle était dans une émission télévisée intitulée “Fifteen” de 1991 à 1993 où il a joué Billy Simpson et il a rapidement enchaîné avec de petits rôles dans “Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story” et “In Cold Blood”.

Au début des années 2000, Reynolds était dans des films comme “We All Fall Down”, “The Amityville Horror”, “Just Friends”, “Smokin’ Aces” et “Definitely, Maybe”. Reynolds a également joué dans “The Proposal”, “Green Lantern”, “The Change-Up” et “Woman in Gold”.

Reynolds a joué pour la première fois l’un de ses rôles les plus célèbres, Deadpool, dans le film “X-Men Origins : Wolverine” de 2009 avec Hugh Jackman. Le personnage a ensuite obtenu son propre film et Reynolds a joué dans “Deadpool” en 2016, puis a repris son rôle une fois de plus en 2018 avec “Deadpool 2”.

En 2017, Reynolds était dans le film de comédie d’action, “The Hitman’s Bodyguard”, puis était dans “Hitman’s Wife’s Bodyguard” en 2021. Il était également dans le film “6 Underground”, a joué aux côtés de Dwayne “The Rock” Johnson dans “Red Notice” et était dans le film Netflix 2022 “The Adam Project”.

Ryan Reynolds a-t-il un jumeau ?

Reynolds n’a pas de jumeau, mais il est le plus jeune de quatre frères, Jeffrey, Terry et Patrick. Certains fans pensaient qu’il avait un jumeau parce qu’il était interviewé par son frère “jumeau” Gordon à certaines occasions.

En 2016, il a fait une interview avec son faux jumeau, Gordon, pour GQ. En 2018, Reynolds a acheté une participation dans Aviation Gin et la société a publié une autre vidéo de Reynolds interviewé par Gordon.

En 2021, Gordon est revenu une fois de plus pour un autre croquis de frère jumeau sur la fusion de Maximum Effort Marketings avec Mountain.

Tous les croquis des frères jumeaux montrent Gordon jetant une ombre hilarante sur Ryan et les deux se livrant à des plaisanteries tout au long des interviews. Dans les interviews, les “jumeaux” ont parlé de la femme de Reynolds, Blake Lively, de leurs enfants et de sa carrière d’acteur (ou de son absence si vous demandez à Gordon.)

Même si les plaisanteries entre les “jumeaux” sont comiques, Reynolds n’a pas vraiment de jumeau nommé Gordon et il n’est qu’un personnage joué par l’acteur.

Comment Ryan Reynolds et Blake Lively se sont-ils rencontrés ?

Reynolds et Lively se sont rencontrés en 2010 sur le tournage du film “Green Lantern”. Dans le film, Reynolds joue le super-héros principal, Green Lantern tandis que Lively a joué son amour Carol Farris. Au moment de leur première rencontre, les deux poursuivaient d’autres relations. Lively sortait avec sa co-vedette de “Gossip Girl” Penn Badgely alors que Reynolds était toujours marié à la star de Marvel Scarlett Johansson.

En octobre 2010, Lively et Badgely se sont séparés et quelques mois plus tard, Reynolds et Johansson ont divorcé après leur mariage de deux ans.

L’année suivante, des rumeurs de rencontres entre Reynolds et Lively ont commencé à circuler. Les rumeurs ont été confirmées en 2012 lorsqu’il a été annoncé que les deux se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage super secrète.

Reynolds a également été fiancé à la chanteuse Alanis Morissette de 2004 à 2007.

Ryan Reynolds a-t-il des enfants ?

Reynolds et Lively ont trois filles ensemble. James est né en 2014 suivi d’Inez en 2016 et de Betty en 2019.

“J’essaie d’être aussi présent que possible. Nous ne nous séparons pas. Je tourne des films et ma femme tourne des films et nous voyageons partout et nous allons tous ensemble”, a-t-il déclaré. Accéder à Hollywood en 2020.