Dans quels films joue Jessica Alba ? L’actrice des “Fantastic Four” est également la fondatrice de The Honest Company

Jessica Alba est une actrice connue pour ses rôles dans les films “Fantastic Four”, jouant Sue Storm/Invisible Woman. Elle est apparue pour la première fois dans le rôle en 2005, puis dans “Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer” en 2007. Les films réalisés par Tim Story mettent également en vedette Ioan Gruffudd, Chris Evans, Michael Chiklis et Julian McMahon.

Un autre rôle populaire qu’Alba a joué était Nancy dans “Sin City”. Le film mettait également en vedette Mickey Rourke, Clive Owen et Bruce Willis. Elle est revenue pour reprendre son rôle dans le film de 2014 “Sin City : A Dame to Kill For”.

Alba a fait ses débuts au cinéma dans le film de 1994 “Camp Nowhere”. Après cela, elle a fait plusieurs apparitions dans différentes émissions de télévision comme “The Secret World of Alex Mack”, “Chicago Hope”, “Brooklyn South”, “Beverly Hills, 90210” et “Love Boat : The Next Wave”. Elle a également joué Maya Graham dans l’émission télévisée “Flipper” de 1995 à 2000.

JESSICA ALBA EXPLIQUE POURQUOI ELLE A ARRÊTÉ D’AGIR AU “TOP DE MA CARRIÈRE”

Alba a continué à jouer dans des émissions de télévision comme “Dark Angel”, “The Spoils of Babylon” et “LA’s Finest”, mais elle a également joué dans de nombreux rôles au cinéma. En 1999, elle était dans “PUNKS”, “Never Been Kissed” et “Idle Hands”. Elle a ensuite joué dans “Paranoid”, “The Sleeping Dictionary” et “Honey”.

En 2005, elle est apparue dans “Into the Blue”, puis dans “The Ten”, “Good Luck Chuck”, “Meet Bill” et “Awake” en 2007. Après cela, elle était dans “The Eye”, “The Love Guru”, “Saint Valentin”, “Machete”, “Un signe invisible”, “Little Fockers”, “Spy Kids 4 : Tout le temps du monde”, “Escape from Planet Earth”, “ACOD”, “Stretch ” et ” Une sorte de beau “.

En 2015, Alba est apparue dans “Entourage” et “Baby, Baby, Baby” puis était dans “The Veil”, “Dear Eleanor” et “Mechanic: Resurrection” en 2016. Ces dernières années, Alba a été dans ” El Camino Christmas » et « Killers Anonymous ».

Combien de filles Jessica Alba a-t-elle ?

JESSICA ALBA RÉVÈLE QU’ELLE TENTAIT D’ATTEINDRE UNE « ÉCHEC MUSCULAIRE » LORS D’ENTRAÎNEMENTS INTENSES

Alba et son mari Cash Warren ont deux filles, Haven et Honor. Ils ont également un fils nommé Hayes.

Leur aînée, Honor, est née en juin 2008, un mois après leur mariage. Leur deuxième fille, Haven, est née en août 2011. Hayes est née en décembre 2017.

Quelle entreprise possède Jessica Alba ?

Alba possède The Honest Company, une entreprise qui vend des produits non toxiques allant des articles ménagers aux produits de beauté.

Alba a fondé l’entreprise en 2012. Alba vend des ensembles d’abonnement, des produits pour bébés et de beauté et des produits de bain et de nettoyage.

“J’ai créé The Honest Company parce que vous ne devriez pas avoir à choisir entre ce qui fonctionne et ce qui est bon pour vous”, a déclaré Alba via son site Web.

Qui est le premier mari de Jessica Alba ?

Le mari d’Alba, Warren, est le fils de l’acteur Michael Warren. Les deux se sont rencontrés sur le tournage de “Fantastic Four” en 2004.

Ils se sont fiancés en décembre 2007 et se sont mariés en mai 2008.