Dans quels films et émissions de télévision Regina King a-t-elle été? L’actrice oscarisée a réalisé son premier film en 2020

Regina King est une actrice oscarisée connue pour ses rôles dans des films populaires comme “Si Beale Street pouvait parler” et “The Harder They Fall”, en plus de ses rôles à la télévision dans “Southland”, “The Boondocks” et “Watchmen”.

King a commencé à jouer dans la série “227”, où elle a joué Brenda Jenkins de 1985 à 1990. Après cela, elle a continué à jouer dans des films comme “Boyz n the Hood”, “Poetic Justice”, “Higher Learning” et “Friday”, avec des apparitions dans des émissions de télévision comme “Northern Exposure”, “New York Undercover” et “Living Single”.

En 1996, King était dans le film “Jerry Maguire” et les années suivantes, il a joué dans “How Stella Got Her Groove Back”, “Enemy of the State”, “Mighty Joe Young”, “Love and Action in Chicago”, “Down à la Terre” et “Turnaround”.

En 2002, King a joué Cynthia dans la série télévisée “Leap of Faith” avant qu’elle ne soit dans “Daddy Day Care”, “A Cinderella Story” et “Ray”. King a également sauté sur certaines suites de films pour “Legally Blond 2: Red, White & Blonde”, avec Reese Witherspoon, et “Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous”, avec Sandra Bullock.

King a commencé à jouer dans plus d’émissions de télévision, avec des rôles de film mélangés entre les deux. Elle a joué Sandra Palmer dans la série “24” et la détective Lydia Adams de 2009 à 2013 dans “Southland”. Elle était dans quelques épisodes de “Shameless” en 2014 et “The Boondocks”. King était également dans “The Leftovers”, suivi de “American Crime” et “Seven Seconds”. Elle est apparue dans une série d’épisodes de “The Big Bang Theory” et était également dans “Watchmen” en 2019.

En 2018, King a joué Sharon Rivers dans “Si Beale Street pouvait parler”. Sa performance lui a valu l’Oscar de la meilleure performance d’une actrice dans un second rôle. Elle était également dans « Flag Day » et « The Harder They Fall » en 2021.

King a également plusieurs crédits de réalisation à son nom. Elle a réalisé des épisodes de diverses émissions de télévision, à commencer par “Southland” en 2013. Elle a ensuite réalisé des épisodes de “Being Mary Jane”, “Scandal”, “Animal Kingdom”, “Greenleaf”, “Pitch” “This Is Us, “” Shameless “, ” The Good Doctor ” et ” Insecure “. En 2020, King a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le film ” One Night in Miami… “

Regina King est-elle liée au Dr Martin Luther King ?

Regina King n’est pas liée au Dr Martin Luther King. Elle est la fille aînée de Gloria et Thomas King, qui ont divorcé en 1979. Sa mère travaillait comme éducatrice spécialisée tandis que son père était électricien.

Regina King était-elle dans “What’s Happening Now !!” ?

King n’était pas dans la sitcom “What’s Happening Now !!” mais sa sœur Reina King était dans l’émission.

“Qu’est ce qui se passe maintenant!!” était de 1985 à 1988 et a servi de suite à la série “What’s Happening !!”

Reina King a quelques autres crédits d’acteur à son nom de “Maid to Order”, “Scrooged” et “To Sleep with Anger”, qui sont tous sortis dans les années 80 et 90.

Combien d’enfants a Regina King ?

King a eu un fils, Ian Alexander Jr., avec son ancien mari Ian Alexander Sr. Son fils est décédé à l’âge de 26 ans d’un suicide signalé en janvier 2022. Elle a été mariée à Ian Alexander Sr. de 1997 à 2007.